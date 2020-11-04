13 привычных вещей, которым время изменило и облик, и назначение

Если у предмета есть более практичное применение, чем то, для чего он задумывался, то люди это непременно обнаружат. Сначала эта функция будет чем-то вроде лайфхака, но потом и вовсе может затмить первоначальную. Так и произошло с большинством вещей из нашей подборки.

AdMe.ru ценит прогресс и рад, что многие из описанных предметов стали тем, чем являются сегодня, хотя функциональность некоторых, к сожалению, слишком упростилась. А в конце статьи мы расскажем о существах, которые уже давно утратили навыки, развитые в них эволюцией.

Свитер

Свитер задумывался как средство для похудения (англ. to sweat — «потеть»): его надевали на тучных людей и заставляли их заниматься спортом. Тогда люди считали, что вместе с потом уходит жир (но это не так). Затем на свитер обратили внимание моряки и любители зимних видов спорта. В мир моды его ввела Коко Шанель, однако женщины без интереса смотрели на мешковатую одежду. Все изменилось, когда свитер надела красавица Мэрилин Монро.

Кондиционер

До изобретения этих устройств типографии стали сталкивались с серьезными проблемами: колебания влажности и температуры воздуха заставляли бумагу менять размер, отчего чернила размывались. Одна из типографий обратилась за помощью, и в 1902 году инженер Уиллис Кэрриер изобрел первый электрический кондиционер, который стабилизировал климат в цехе. В жилые дома изобретение пришло в 1914 году, а сегодня многие из нас не представляют жизни без него.

Синтетический краситель

Первый синтетический краситель был разработан совершенно случайно. 18-летний химик Уильям Перкин во время учебы в колледже занялся попытками синтезировать хинин — лекарство от малярии. Однажды на каникулах он проводил опыты и случайно создал вещество, обладающее фиолетовым цветом, — мовеин. Как поклонник фотографии и живописи, про малярию он успешно забыл и занялся коммерциализацией своего изобретения.

Стандартные игры Windows

Эти простые развлечения, безвозвратно забравшие долгие часы офисных работников, придуманы вовсе не для этого. Компьютеры были новинкой, и никто толком не умел ими пользоваться. Вспомните себя: ассоциировать движение курсора на экране с движением руки поначалу казалось трудной задачей. Компания Microsoft решила вопрос по-своему — сделала приложения для улучшения навыков управления мышкой и ее клавишами.

Помпоны

Эти шерстяные шарики начали использовать во флоте с начала XIX века. Они были разного цвета, так как представляли собой знаки отличия разных компаний. В начале XX века помпоны увеличились в размерах, и теперь к ним крепились деревянные подложки. Конструкция защищала головы моряков от низких потолков и дверных проемов кораблей. Сегодня это просто деталь образа, которая служит лишь для красоты.

Машинные бамперы

Бамперы, как можно догадаться из названия (англ. bump — «удар»), предназначаются для минимизации ущерба от аварий. Конструкция первых из них была довольно хлипкой, и автовладельцы пытались самостоятельно ее улучшить. Рынок подстроился под нужды потребителя, и с 1901 года усилия производителей были направлены на повышение прочности бамперов. Однако уже через несколько десятилетий конструкция начала становиться все более декоративной, и сегодня бамперы не выдерживают и малейшего удара.

Пищевая сода

Бикарбонат натрия (более известный как пищевая сода) был изобретен в 1791 году и применялся только в качестве разрыхлителя при выпечке. В 1846 году 2 пекаря открыли первую фабрику по производству этого продукта. Однако со временем люди поняли, насколько это универсальное средство, и сегодня сода где только не используется: медицина, пиротехника, гигиена, борьба с вредителями и многое другое. А вот эти всем знакомые коробочки, кажется, покупаются однажды и на всю жизнь.

Пожарный столб и винтовые лестницы

Пожарные словно не ищут легких путей: поселились на втором этаже, установили неудобные винтовые лестницы, а потом придумали столб для спуска, чтобы быстро миновать эти трудности, когда потребуется их помощь. Это не мазохизм, а способ помешать лошадям добраться до жилых помещений, ведь именно на них раньше пожарным приходилось отправляться на задание. Когда животные чувствовали запах еды, они пытались пойти разузнать, в чем там дело. Сегодня многие пожарные станции устроены так же просто потому, что идея хорошо прижилась.

Пластиковые пакеты

Повсеместно использующиеся пакеты для переноса вещей и продуктов изначально создавались для спасения окружающей среды, а не для ее загрязнения. Пластик прочен, и для его производства не требуется древесина. Однако сегодня мало кто использует их более 1 раза, притом в минуту потребляется около миллиона пакетов, большая часть которых не перерабатывается, а выбрасывается. Теперь уже бумажные пакеты считаются более экологичными, хотя они все еще вредны для природы.

Чай

Чай был изобретен в Китае еще до нашей эры. В письменных источниках он впервые описывается как горькое лекарственное средство, а не как популярный напиток. Когда к чаю только начинала приходить известность, аристократы отказывались от него, называя «рабским напитком», и предпочитали ему йогурт. В XVI веке чай впервые был представлен западным священникам и торговцам. После этого культура чаепития начала быстро распространяться по миру и постепенно становиться такой, какой мы знаем ее сегодня.

Игра «Монополия»

Если подумать, то это не очень гуманная игра. Ее цель — обанкротить всех участников и подмять под себя все финансовые активы. Но именно для этого она и задумывалась — показать, какой вред приносят реальные монополии, то есть отдельные лица или компании, полностью контролирующие какую-либо нишу рынка.

Мобильный телефон

Хотя он по-прежнему звонит, в наш список он попал не случайно. Если вы не оператор кол-центра, то устное общение на расстоянии — это последняя цель, для которой вы используете данный гаджет сегодня. Многие вообще не видят смысла звонить, если можно быстренько набрать пару предложений, и собеседник прочитает их и ответит тогда, когда ему будет удобно. Сегодня это просто мини-компьютер, хотя изначальная цель компьютеров — вычислительные работы — тоже меркнет на фоне всего остального.

Бонус: собаки

Владельцам пекинесов, мопсов, корги, чихуахуа, такс и других гибридных пород животных, наверное, уже сложно ассоциировать собаку с охотой, но древние люди приручали их именно для этого. Возможно, через какое-то время при упоминании этого факта придется искать подтверждение, иначе мало кто поверит. Охотничьи породы еще остались, но большинство представителей городской среды — просто милые мордахи, которые служат верными друзьями и лекарством от хандры.

Может, и у вас есть привычные предметы, которым вы нашли иное и более удобное применение?