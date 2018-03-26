13 научных теорий, в которых вся правда о том, как мы выбираем спутника жизни

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Ученые давно определили характеристики, которые делают людей привлекательными друг для друга: правильное соотношение талии и бедер, симметричные черты лица, крепкий иммунитет. Но почему-то в реальной жизни эти правила не всегда работают. Так почему же среди огромного количества мужчин и женщин мы теряем голову от одного конкретного человека?

Мы в AdMe.ru ознакомились с исследованиями ученых на эту тему и выделили 13 критериев, по которым мы выбираем себе спутника жизни. Некоторые вызвали у нас искреннее удивление. А в конце вас ожидает бонус, который объясняет, отчего мы так часто влюбляемся «не в тех».

1. Всему виной эволюция

Дэвид Фредерик с помощью своего эксперимента выделил черты, которые стоят на первом месте при выборе партнера: Привлекательная внешность важна для 92 % мужчин и 84 % женщин.

важна для 92 % мужчин и 84 % женщин. Стройное тело — для 80 % мужчин и 58 % женщин.

— для 80 % мужчин и 58 % женщин. Стабильно высокий доход партнера необходим 74 % мужчин и 97 % женщин. Исследование Дэвида Басса также показало: мужчины склонны выбирать молодых и привлекательных девушек, в то время как женщины — успешных мужчин с доходом выше среднего. Но есть и черты, важные для обоих партнеров: схожие политические и религиозные взгляды, коммуникабельность, покладистый характер. Справедливо будет признать, что в людях порой прослеживаются черты приматов, ведь они таким же образом выбирают себе партнеров. Красота (здоровье) и доступ к ресурсам являются главными факторами при поиске спутника жизни.

2. Вы выбираете партнера по запаху

Агнешка Сороковска из Вроцлавского университета доказала, что естественный аромат тела помогает собрать информацию о потенциальном партнере. Все дело в уровне гормонов и состоянии вегетативной нервной системы, которая определяет тип микрофлоры кожи. Способность мозга реагировать на запах другого человека заложена в нас генетически. Женщина интересуется мужчиной, потому что его естественный запах сигнализирует: этот «самец» сможет обеспечить тыл, дать сильное потомство и способствовать его выживанию. То же самое чувствует мужчина: вот эта женщина сможет родить ему крепких, здоровых детей.

3. Теория социальных ролей

Американский психолог Элис Игли утверждает, что в наше время уже социальные, а не биологические процессы диктуют выбор спутника жизни. Если когда-то женщин привлекали мужчины, наделенные деньгами и властью, то только потому, что общество ограничивало их права самостоятельно зарабатывать и иметь влияние. Мужчины больше, чем прежде, ценят в женщинах независимость и профессионализм. Умение хорошо готовить и вести домашнее хозяйство — все то, что было важно в прошлом веке, — больше не ставится во главу угла. Эти изменения показывают, что на наш выбор и ценности влияют культурные нормы.

4. Вы проводите слишком много времени вместе

Мы становимся похожими на людей, с которыми часто контактируем. Это объясняет тот факт, что многие выбирают себе пару из числа хороших друзей. Романы между знаменитостями, которые завязываются на съемочной площадке, тоже служат ярким подтверждением этой теории. Согласно исследованию Люси Хант из Техасского университета, некоторые люди кажутся более привлекательными только по той причине, что мы много времени проводим в их обществе и можем больше узнать об их внутренних качествах и характере. В какой-то момент это становится гораздо важнее, чем физическая привлекательность, и возникает симпатия.

5. Личность и характер

Профессор психологии Университета Оттербейн (США) Ноэм Спенсер говорит о том, что наличие социальной компетентности, то есть образованности и умения общаться, внимательно слушая собеседника и проявляя к нему интерес, а также человеческая теплота особенно ценятся при выборе партнера. «Добрые и расположенные к нам люди воспринимаются как более привлекательные и выигрывают в „марафоне выбора“», — уверен ученый. Этим объясняется влюбленность в людей, которые относятся к нам с добротой и пониманием: врачей, психологов, учителей и тренеров.

6. Оценка окружающих

Гад Саад и Трипат Гиллом из Университета Уилфрида Лорье провели весьма интересный эксперимент. Они попросили юношей и девушек оценить привлекательность друг друга в соответствии с выданной им характеристикой. Например, «7 из 10 человек считают ее доброй» или «3 из 10 человек считают его агрессивным». После этого девушка решала, с кем бы она познакомилась. Участники выбирали варианты с положительными чертами. Также ученые доказали, что девушки более склонны поддаваться такому манипулятивному воздействию, чем парни. Мнение окружающих для них очень часто является важным фактором при выборе спутника жизни.

7. Гляжусь в тебя как в зеркало

Дэвид Перрет из шотландского Университета Сент-Эндрюс провел увлекательный эксперимент: он собрал фотографии своих студентов, с помощью компьютерной программы поменял им пол и попросил своих студентов выбрать самый желанный образ. Большинство указали на «свои» фото, находя привлекательными собственные черты лица. Конечно, сравнение с «идеалом» идет на подсознательном уровне, но все равно влияет на выбор спутника жизни. Одна из причин такого выбора заключается в том, что нам легче общаться, понимать, знать и доверять тому, кто говорит на нашем языке, разделяет наши ценности и культуру. Вторая причина психологическая: если ваш партнер такой хороший и он похож на вас, значит, и вы тоже хороший.

8. Противоположности притягиваются

Но есть и много примеров, когда люди ищут максимально не похожих на себя партнеров. Антрополог Хелен Фишер выделила 4 разных типов темперамента и объяснила, почему нас привлекает определенный тип людей и как влияют на это гормоны. Она выделила 4 основных типа личности: исследователь (высокий уровень гормона допамина) любит рисковать, ищет приключений и очень любопытный;

(высокий уровень гормона допамина) любит рисковать, ищет приключений и очень любопытный; строитель (высокий уровень серотонина) ценит порядок и традиции;

(высокий уровень серотонина) ценит порядок и традиции; директор (высокий уровень тестостерона) — аналитик, рассудительный и логичный;

(высокий уровень тестостерона) — аналитик, рассудительный и логичный; посредник (высокий уровень эстрогена) — альтруист с богатым воображением. Согласно теории Хелен Фишер, мы не всегда мы ищем одинаковый тип и часто действует закон дополнения, когда разные люди «уравновешивают» друг друга.

9. Мы встречаем тех, кто уже существует в нашем воображении

Основоположник теории бессознательного Зигмунд Фрейд выразил мысль, что мы встречаем тех, кто уже существует в нашем подсознании. Современные ученые Джон А. Барг и Эзекиэль Морселла также доказывают, что бессознательное — важная часть нашей личности. При этом многие решения человека можно объяснить с точки зрения нейрофизиологии или прошлого опыта. Помните Ассоль из сказки Александра Грина «Алые паруса»? Она придумала идеальную встречу с любимым, и Грею достаточно было немного подыграть милой девушке, чтобы она увидела в нем мужчину своей мечты.

10. Комплекс Эдипа и Электры

Согласно исследованию Линды Бутройт из Даремского университета, есть связь между отношением отца к дочери и ее романтическими связями. Девушки с проблемами в семье чаще выбирают партнеров, которые ничем не напоминают им отца. И наоборот, хорошие отношения с отцом становятся причиной того, что взрослая девушка ищет партнера, похожего на папу. Это касается и мужчин, ведь в них тоже в какой-то мере присутствует комплекс Эдипа, точно так же, как в женщине — комплекс Электры. К примеру, молодой парень, которого слишком опекала строгая мама, ищет девушку, похожую на мать, в надежде что она будет решать все его проблемы.

11. Четыре архетипа: кто есть кто

Идея архетипов изначально пришла в голову Карлу Густаву Юнгу. В своей книге «Боги в каждом мужчине. Архетипы, управляющие жизнью мужчин» ее использовала Джин Шинода Болен. Она предложила взять за основу описания основных типов мужчин популярных древнегреческих богов: Зевс: властный и авторитарный;

властный и авторитарный; Посейдон : буйный и темпераментный;

: буйный и темпераментный; Аполлон : интеллектуальный и сдержанный;

: интеллектуальный и сдержанный; Дионис: веселый и любопытный. Ранее Джин Болен также описывала и женщин через архетипы греческих богинь: Афродиты, Деметры, Геры, Афины, Артемиды, Персефоны и Гестии. Конечно, в любом мужчине или женщине может быть сочетание одного архетипа с другим. Но есть доминирующий тип, который и влияет на принятие нами важных решений, в том числе на выбор спутника жизни.

12. Имя, которое подходит внешности

Ученые Бартон и Хальберстадт из Университета Калгари провели забавное исследование. Девушкам дали фотографии парней и попросили подобрать им подходящие имена. Почти всех круглолицых парней девушки называли Лу и Джордж (потому что они звучат «круглыми»), а тем, у кого лицо более угловатое, давали имена вроде Пит и Кёрк. Потом участницы узнали настоящие имена парней. Если имя совпадало или было созвучно с тем, что подобрала девушка, уровень ее симпатии к молодому человеку неожиданно возрастал и она была готова продолжить общение.

13. Достаточно 2 минуты смотреть друг другу в глаза, чтобы влюбиться

В эксперименте психолога из Университета Массачусетса Джоан Келлерман участвовали 72 студента, которые не знали друг друга. Она попросила их разделиться на пары и смотреть друг другу в глаза в течение 2 минут. Позже они говорили, что у них появлялось чувство страстной любви или привязанности к другому человеку. «Это позволяет предположить, что длительные периоды зрительного контакта вполне могут соединить вас с кем-то и даже пробудить в вас любовь к человеку, которого вы никогда ранее не встречали».

Бонус: так почему же мы влюбляемся «не в тех»?

Ученые выделили главные причины, по которым мы сознательно выбираем людей, с которыми у нас ничего не выйдет: Погоня . Люди более удовлетворены чем-то, что досталось им с трудом. Как пишет Elite Daily, наш мозг выделяет куда больше дофамина, когда мы гонимся за чем-то желанным, и чем дольше эта погоня, тем больше «гормона удовольствия» мы получаем. Вот почему иногда нам так нравятся люди, которым не нравимся мы.

. Люди более удовлетворены чем-то, что досталось им с трудом. Как пишет Elite Daily, наш мозг выделяет куда больше дофамина, когда мы гонимся за чем-то желанным, и чем дольше эта погоня, тем больше «гормона удовольствия» мы получаем. Вот почему иногда нам так нравятся люди, которым не нравимся мы. Эго . Отказ становится огромным ударом по нашему самолюбию, каким бы мягким и дипломатичным он ни был. И когда кто-то говорит нам «нет», мы готовы сделать все, чтобы изменить его на «да», причем как можно скорее.

. Отказ становится огромным ударом по нашему самолюбию, каким бы мягким и дипломатичным он ни был. И когда кто-то говорит нам «нет», мы готовы сделать все, чтобы изменить его на «да», причем как можно скорее. Недоступность. Люди, которые пользуются большим социальным спросом, как правило, кажутся нам более ценными, умными, привлекательными, целеустремленными. Этот человек еще и занят? Тогда его ценность можно смело умножать на 2.

А какое исследование вам кажется самым логичным? Или любовь — это такое чувство, которое никакими формулами и научными теориями не объяснить?