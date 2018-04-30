13 предметов, которые изнутри похожи на что угодно, только не на себя

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У каждого из нас есть любимые вещи. И мы уверены, что изучили их вдоль и поперек, будь то игрушка, гаджет или привычный кухонный инструмент. Но, оказывается, многие предметы способны здорово удивить своих владельцев, если посмотреть на них изнутри, а не снаружи.

AdMe.ru нашел 13 вещей, которые вы бы никогда не узнали, если бы не покопались в них поглубже.

1. У начинки чехлов для гаджетов когда-то тоже была своя начинка

2. Фигура ферзя беременна!

3. Прямо скажем, там весь шахматный набор был довольно плодовитым

4. Футуристичный коридор? Модная вентиляция? Нет, это обычная терка для овощей

5. Можно ли доверить веревке свою жизнь, если она сделана из одноразовых подгузников?

6. Кто-то увидит на этом снимке затейливый компас, но на самом деле это купол Новоафонского монастыря в Абхазии

7. Так выглядит изнутри не лабиринт для лабораторных мышей, а обычный бильярдный стол

8. Думаете, это инопланетная пещера? Нет, просто внутренности матраса

9. Резинка для волос из презерватива — это уже искусство

10. Похоже на холл какого-то фешенебельного заведения... Хотя подождите, это же гитара!

11. А скрипка изо всех сил притворяется концертным залом

12. Да, многим покажется, что это небо после апокалипсиса, но на снимке всего лишь человеческий глаз изнутри

13. И, наконец, легким движением руки женский антиперспирант превращается... в дезодорант для обуви!

А с вами бывало, что вы открывали для себя какую-нибудь вещь по-новому, взглянув на нее с другого ракурса? Расскажите об этом в комментариях.