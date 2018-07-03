13 фактов обо всем на свете, о которых вы не знали еще сегодня утром

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Наш мозг начинает работать еще до рождения, и его развитие никогда не останавливается. Более того, чтобы мозг нормально функционировал в течение всей жизни и оставался здоровым даже в преклонном возрасте, наши серые клеточки необходимо постоянно подпитывать новыми знаниями.

Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами фактами, о которых сами не знали и которые нас впечатлили.

1. Опрос 100 человек показал, как распределяется выбор в игре «Камень, ножницы, бумага».

2. Пещера Шондонг во Вьетнаме настолько велика, что может вместить в себя целый квартал Нью-Йорка и имеет собственную климатическую систему.

3. У Майкла Фелпса 13 личных золотых олимпийских медалей, и это абсолютный мировой рекорд. Единственный человек, который мог похвастать такими достижениями, был Леонидас из Родоса, который жил в 152 году до н. э.

4. Номерные знаки на северо-западе Канады имеют форму медведя.

5. Некоторые декоративные элементы делают из пенопласта и покрывают тонким слоем бетона. Это дешевле, чем настоящий камень, и выглядит отлично — по крайней мере, пока не сломается.

6. Если на глазе есть царапина и нужно выяснить, где она, окулисты капают UV-краситель и определяют по свечению, где находится повреждение. На этой фотографии ссадина в нижней части зрачка.

7. Самое тихое место на Земле принадлежит компании Microsoft. Эта комната с бетонными стенами нужна для тестирования нового оборудования, и в ней можно услышать, как бьется сердце человека и течет кровь по его венам.

8. Если радуга двойная, то полоски в каждой из них будут идти в разных направлениях: у одной внизу будет красный цвет, а у другой — фиолетовый.

9. Помимо того что пот бегемота красного цвета, он еще и является отличным солнцезащитным кремом и антибиотиком.

10. Зубы улитки — самый крепкий материал в природе. Они способны пережевывать даже камни.

11. Руководство McDonald’s планировало запустить в продажу брокколи со вкусом и ароматом жвачки. Это должно было привлечь малышей к здоровому питанию, но идея провалилась.

12. В городе Барле-Хертог можно стоять одной ногой в Бельгии, а другой — в Нидерландах, так как именно там проходит граница между странами. Некоторые дома разделены пополам границей, и действующие в них законы различны. Так, власти Голландии требовали, чтобы бары закрывались в определенное время, тогда посетители перемещались за соседние столики, которые были уже в Бельгии.

13. Скелет фламинго устроен таким образом, что для того, чтобы стоять на одной ноге, им не нужно использовать мускулы. Нога фиксируется на месте, а тело уравновешивается гравитацией, поэтому они не устают. Но все же иногда спят, свернувшись калачиком.