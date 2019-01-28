13 ошибок в речи, которые выдают неграмотного человека

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Язык — такое же наследие любого народа, как и созданные им произведения искусства. Со временем меняются его нормы, поэтому слова, которые использовали наши предки, будут непонятны людям XXI века. Так, например, в одах Ломоносова можно встретить множество слов, которые давно исчезли не только из разговорного, но и из «словарного» языка. Однако это вовсе не значит, что мы можем распоряжаться родным языком как хотим — грамотность в современном мире не менее важна, чем умение находить общий язык с людьми и вести себя в обществе.

Мы в AdMe.ru любим русский язык и считаем, что правильная речь — залог успеха даже в нашем быстро меняющемся мире.

1.

Вряд ли кто-то пишет глагол «мириться» через «е», однако в разговорной речи подобную ошибку слышать приходится довольно часто. Конечно, в русском языке много слов, которые произносятся не так, как пишутся, но тут и звучание, и написание одинаковы. Померяться, конечно, можно, однако в нашем случае речь идет не о сравнении чего-либо, а о заключении мира.

2.

«Классическая» ошибка, которую можно встретить примерно так же часто, как и шедевральное «ложить». Глагол «влазить» в русском языке хоть и существует, но считается просторечным и не рекомендованным к употреблению.

3.

Разница между глаголами «нарезать» и «порезать» практически неуловима, однако «порезать» в этом случае все же считается разговорным вариантом. Поэтому правильнее будет сказать «нарезать».

4.

Слово «тупизм» «Викисловарь» относит к жаргонизмам. И хотя подобные слова имеют право на существование в разговорной речи, в интернет-общении и просто в письме лучше их не употреблять. Да и в разговоре, в общем-то, не стоит.

5.

Видимо, путаница здесь произошла по вине глагола «вешать», который каким-то образом преобразовался в «повешать». Однако глагол «вешать» в несовершенном виде звучит исключительно как «повесить» и никак иначе.

6.

Несмотря на то что выражение «обувать сапоги» кажется довольно логичным, правильно говорить «надевать сапоги». А вот вариант «обуть» считается разговорным, и употреблять его не рекомендуется.

7.

Как говорит портал gramota.ru, в значении «пройти какой-либо курс обучения, завершить обучение где-либо» употребляется глагол «окончить». А вот если речь идет о работе, то оба варианта равноправны.

8.

Глагол «нянчиться» буквально «выпрашивает» у нас мягкий знак: и слово «нянька» пишется с ним, и звучит он соответственно. Однако по правилам русского языка в сочетаниях «чк», «чн», «нч», «нщ», «рщ», «щн», «ст», «нт» мягкий знак не пишется.

9.

И снова мы имеем дело с разговорным и литературным употреблением глагола. Глагол «играться» в русском языке существует, однако в письменной речи и особенно в официальной переписке его употреблять не стоит.

10.

Разница между глаголами «оплатить» и «заплатить» хоть и небольшая, но все-таки есть. «Оплатить» употребляют тогда, когда речь идет об оплате чего-либо, например жилья или услуг. А вот «заплатить» (наряду с «уплатить») используют для тех случаев, когда говорят о каком-то эквиваленте денежных средств — штрафах, взносах, налогах или пенях.

11.

Несмотря на то что некоторые словари фиксируют глагол «подскользнуться» как разговорную или просторечную форму, в русском языке его просто не существует. Возможно, из-за частого употребления его когда-нибудь и внесут в словари как разновидность нормы, на данный момент единственно правильный вариант — «поскользнуться».

12.

13.

Скажем коротко: хотя слово «кофе» может быть и среднего рода, «шампунь», к счастью, по-прежнему исключительно мужского.

И снова противоборство двух стихий — разговорной и условно официальной речи. Согласно правилам русского языка, нужно говорить «убрать в квартире», однако и оборот «убраться в квартире» не нарушает его нормы. А вот в письменной речи и тем более деловой переписке использовать его все же не стоит.