13 популярных мифов о космосе, которые засели у нас в голове с легкой руки создателей кино

Большинство людей прекрасно понимает, что жанр научной фантастики необязательно должен опираться только на проверенные факты. При создании подобных произведений многие авторы фильмов полагаются в основном на свое воображение. Таким образом и история получается интереснее, и образы более яркими. Зрители же, увлеченные зрелищем, принимают все условности этого мира. Но если одну и ту же идею, которая имеет весьма слабое отношение к научным законам, повторить несколько раз, то она постепенно превращается в нашем сознании в факт.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие же моменты из популярных фильмов, действие которых происходит в космосе, кажутся ученым полной ерундой.

Астронавт может сам натягивать скафандр без всяких трудностей и по несколько раз в день

Скафандр, предназначенный для работы в открытом космосе или на поверхности других планет, должен защищать человека от воздействия экстремальных факторов, в том числе и солнечной радиации. Поэтому даже в недалеком будущем костюм будет состоять из множества слоев, содержать различные электронные устройства, системы жизнеобеспечения и прочее, что сделает конструкцию довольно громоздкой и массивной. Чтобы облачиться в такой наряд, космонавту требуется довольно много времени. А в некоторых случаях и помощь других людей. После этого необходимо дополнительно проверить все узлы сочленения, работу механизмов и функционирование датчиков. Это трудоемкая и длительная процедура, которая не терпит суеты. Если допустить хоть одну оплошность, выход из защищенного корабля или убежища может обернуться бедой. Поэтому, когда Мэтт Деймон в фильме «Марсианин» по несколько раз в день облачается в скафандр самостоятельно и покидает станцию, это выглядит не очень правдоподобно.

В космосе нет гравитации

Гравитация — это сила, которая возникает при взаимодействии объектов. Если их масса мала, то эффект практически незаметен. Но когда она огромна, то ее ощущают все предметы, находящиеся на определенном расстоянии. А значит, гравитация присутствует в космосе повсюду, где есть какие-то предметы. Люди, находящиеся на космической станции не теряют свой вес, а пребывают в состоянии свободного падения. Примерно такого же эффекта добиваются на некоторых аттракционах, в том числе и на американских горках.

По этой причине, когда в кино показывают, что корабль оснащен системой искусственной гравитации, которая может включаться и выключаться в мгновение ока, это выглядит странно. Например, когда космонавт залетает в шлюз из открытого космоса, эта сила на него не действует. А затем она появляется вместе с кислородом в помещении. Это так не работает. Наличие или отсутствие кислорода никак не влияет на это явление. Другой часто встречающийся в фильмах вариант: гравитация есть на судне, но на ближайшем расстоянии от его обшивки она пропадает. А потому незадачливого космонавта легко может унести в космос.

После выхода из анабиоза человек легко передвигается

Объекты в космосе находятся на значительном расстоянии друг от друга. Даже путешествие внутри Солнечной системы может занять довольно приличный отрезок времени. Поэтому создатели фильмов часто погружают астронавтов в анабиоз или криостаз. На данный момент действительно ведутся исследования того, как можно добиться подобного состояния. И одна из проблем заключается в том, что после пребывания в таком сне человеческое тело теряет костную массу, а мышцы атрофируются. В таком случае после пробуждения бедный путешественник вряд ли сможет не то что начать передвигаться, но даже выползти из капсулы без тяжелых последствий.

Инопланетяне могут питаться людьми

Инопланетные организмы вряд ли будут нападать на людей, только для того чтобы полакомиться ими. Для этого биохимия их организма должна совпадать с людской. В ином случае органические вещества на Земле не могут стать источником пищи для пришельцев. Точно так же, как и земные бактерии не в состоянии нанести вред непрошенным гостям. Поэтому путешественники, прибывшие из других систем, не станут жертвами наших болезней. Так что, когда в кинофильмах инопланетяне питаются людьми или используют их тела для перехода в другой жизненный цикл, как в фильме «Чужой», это кажется не очень правдоподобным.

Искуственной гравитации легко добиться

На данный момент существует два варианта создания искусственной гравитации на космическом судне. Первый — это размещение вращающихся колец внутри носителя. Второй — создания корабля, который сам будет крутиться вокруг своей оси. Подобное движение создаст иллюзию гравитационной силы, которая будет притягивать астронавтов к стенам космического судна. И то и другое пока что возможно только в теории. На практике спроектировать и построить такую конструкцию очень сложно. Вращение должно происходить с постоянной скоростью, которая не будет уменьшаться или возрастать. Кроме того, этот процесс не должен влиять на желаемый курс самого корабля и процессы управления, что достаточно сложно.

На космическом корабле нужны иллюминаторы

При создании серии космических кораблей «Аполлон» НАСА пришло к заключению, что от иллюминаторов на космическом судне больше вреда, чем пользы. Они нарушают структурную целостность корабля. При поломке этого элемента экипажу или содержимому отсека угрожает непосредственная опасность. Кроме того, подобные окна сложно оснастить защитой от космической радиации. Да и нужды в таких деталях обычно нет: их могут заменить внешние сенсоры и датчики. Поэтому монтирование огромного панорамного окна на борту «Звездного разрушителя» или установка шикарного иллюминатора на космическом лайнере в фильме «Пассажиры» принесли бы больше вреда, чем пользы.

В космосе всегда царит ледяной холод

На самом деле в космосе нет какой-то определенной температуры. Здесь отсутствует привычный нам процесса теплообмена, так как для передачи тепловой энергии необходим воздух или другие частицы. Даже если астронавта без всякой защиты отправить в глубокий космос, где температура опускается до минус 270 °C, он не замерзнет в один момент. В вакууме тело теряет необходимое тепло довольно медленно, поэтому гибель от обморожения человеку точно не грозит. Есть масса других факторов, которые могут нанести вред организму, не защищенному специальным костюмом, помимо ледяной стужи.

Космический корабль может зависнуть где-то в пространстве из-за поломки двигателей

Как только судно разовьет максимальную скорость, никакая поломка двигателей не сможет остановить его. На самом деле корабль будет двигаться по заданной траектории почти бесконечно, пока не попадет в сильное гравитационное поле другого объекта или не столкнется с чем-нибудь. В подобных условиях двигатели нужны только для маневрирования или торможения. В любом случае судну грозят всевозможные опасности, но только не зависание где-то в безвоздушном пространстве вдали от загруженных космических путей.

Инопланетяне прилетят с дружественным визитом

Стивен Хокинг еще в 2010 году сказал, что, если к нам вдруг явятся пришельцы, навряд ли их намерения будут самыми добрыми. Даже если гости из другой планетной системы будут настроены дружелюбно, эффект от их посещения будут не слишком приятным. Цивилизация, которая уже научилась путешествовать между звездами, скорее всего, значительно обгоняет людей в развитии. А потому обитатели Земли инопланетянам будут казаться просто варварами. К тому же, вероятно, на нашу планету прилетят не сами существа, а специально запрограммированные машины. К чему отправляться с первым визитом самостоятельно, если для этого можно использовать роботов? Это и безопаснее, и удобнее.

Радиация в космосе не страшна

Одна из самых опасных вещей в космосе — это радиация. Не только Солнце излучает частицы, которые могут нанести вред человеческом организму. Чем дальше корабль начнет отдаляться от родной планеты, тем больше неизвестных угроз будет поджидать там его пассажиров. Поэтому космические суда, предназначенные для длительных полетов, скорее всего, будут огромными конструкциями с тяжелой обшивкой и для путешествия им понадобится огромное количество топлива. Или же их придется оснастить пока неизвестной системой, которая будет задействовать нанотехнологии для лечения. Это позволит постоянно восстанавливать разрушенные клетки людей в реальном времени. Посему небольшие суда, на которых астронавты бороздят просторы вселенной в кинофильмах, выглядят не очень реалистично.

Корабль может стартовать и замедляться без инерции

В фильмах члены экипажа обычно испытывают массу неудобств, если их судно сталкивается с каким-то объектом. Они теряют равновесие, падают, их трясет в креслах. При этом, когда корабль набирает сверхзвуковую скорость или тормозит, астронавты совершенно не страдают от этого. Хотя законы инерции в космосе никто не отменял.

В космосе невозможно выжить без скафандра

Человек не погибнет мгновенно, оказавшись в открытом космосе. Как показали исследования люди могут выжить в условиях вакуума в течение 60–90 секунд. Главное, выдохнуть весь воздух из легких. Кровь хоть и замедлит циркуляцию, но не закипит. Кровеносные сосуды обладают достаточной степенью эластичности, чтобы предотвратить это. Но более длительное пребывание в космосе без специальных защитных средств может привести к необратимым последствиям.

Во время полета можно вести переговоры с Землей и другими судами

Ученые затрудняются объяснить, каким образом космолеты будущего, путешествующие со скоростью света, могут принимать и отправлять радиосигналы, чтобы связываться с другими судами, а также командованием флота. Ведь сам корабль движется значительно быстрее. Такое же сомнение вызывает и способность мгновенно передавать информацию с одной планеты на другую. И главному герою в фильме «К звездам» навряд ли пришлось бы лететь на Марс, чтобы связаться с Нептуном. Если сигнал не может дойти до Земли, то есть некоторые сомнения, что его можно уловить и на Красной планете.