13 обычных вещей, которые изменились до неузнаваемости

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Все меняется с течением времени: каждый день в нашу жизнь врываются новые технологии, знакомые вещи обрастают новыми функциями и неожиданными дополнениями. Порой мы даже не знаем, как выглядели те или иные предметы в самом начале. AdMe.ru собрал 13 примеров того, что прогресс не только упрощает нашу жизнь, но и меняет привычные вещи до неузнаваемости.

Телевизор

Первое массовое производство телевизоров было налажено в Германии в 1934 году. Большая деревянная коробка с маленьким экраном и нечетким изображением обходилась покупателю в $ 445 (что эквивалентно почти $ 7 000 в наше время). Сложно в это поверить, глядя на супертонкие плазменные телевизоры с огромными диагоналями, которые сейчас можно найти буквально в любом магазине электроники.

Солнцезащитные очки

Первые солнечные очки защищали не от солнца, а от так называемой снежной слепоты. Жители Крайнего Севера изготавливали их из дерева, кости и других материалов с узкими прорезями для глаз — это помогало сохранить зрение, когда возрастала отражаемость снежного покрова. Теперь же солнечные очки не только средство от слепящего солнечного света, но и аксессуар со своим собственным характером и трендами.

Цифровая камера

Сегодня, чтобы запечатлеть яркие моменты, достаточно нажать кнопку на телефоне или корпусе небольшой и многофункциональной камеры. Но еще в 1975 году для этого приходилось использовать приспособление весом 3,6 кг с кассетным проигрывателем. Работала, кстати, эта первая цифровая камера от 16 батарей. Смело можно сказать, что быть фотографом — тяжелая (в прямом смысле слова) работа.

Туалетная бумага

Использовать бумагу в санитарно-гигиенических целях начали в Китае еще в 589 году н. э. Но выпускать ее для продажи стали только в 1857 году, правда, нарезанную квадратами и упакованную в пачки. А первые рулоны, приближенные к тому, что мы имеем сейчас, появились в 1880-х годах в Британии, и назывались они «бумажные бигуди».

Стиральная машина

Первая стиральная машина была запатентована в 1851 году, и хоть она лишь отдаленно напоминала современную, но имела ручной привод. Также были приспособления, которые могли стирать 10–15 рубашек одновременно, и для этого приходилось запрягать 10 мулов! Хорошо, что сейчас мы «кормим» стиральную машинку лишь электричеством, а не сеном.

Носки

Первые носки появились в Египте еще в III веке н. э. Странный вид объясняется тем, что носили их с сандалиями, — для этого и создавалось разделение между двумя первыми пальцами. Сейчас сложно представить свою жизнь без этого элемента одежды. Так же, как и сочетание его с сандалиями.

Дрель

Одно нажатие кнопки — и нужное отверстие готово! Так сейчас выглядит работа электрической дрели, которая была изобретена в середине XIX века. Но задолго до ее появления в Древнем Риме были ручные дрели, использование которых предполагало приложение немалых усилий.

Тампон

Использовать тампоны женщины начали еще до нашей эры, но это были далеко не те средства гигиены, которые можно найти сейчас на полках любого магазина. В разных странах их изготавливали из папируса, шерсти, бумаги, папоротника и часто крепили повязками. Современные ватные тампоны появились лишь в 30-х годах прошлого столетия.

Спасательный жилет

Спасательные жилеты — одно из самых распространенных индивидуальных спасательных средств в мире. Но так было не всегда — еще в начале XX века они были абсолютно непопулярны из-за того, что сковывали движение. Глядя на фото, легко можно понять нежелание облачаться в такой «жилет».

Роликовые коньки

Первое упоминание о роликовых коньках датируется еще 1743 годом, но тогда они были далеки от тех, на которых мы с радостью разъезжаем по улицам. Они были практически неуправляемы, да и многие модели после не отличались удобством и легкостью. Привычные нам ролики появились только в конце 70-х годов прошлого столетия — для проведения тренировок хоккеистов вне льда.

Калькулятор

Первые калькуляторы, а точнее арифмометры, выполняли всего 4 простых действия: сложение, вычитание, умножение и деление. К тому же качество результата зависело не от машины, а от аккуратности и внимательности человека, производившего расчеты. В наши дни они гораздо проще, функциональнее, а главное, компактнее. Согласитесь, носить такую машину с собой каждый день — занятие не из легких.

Радионяня

Мама может быть спокойна, когда рядом с ее крохотным чадом есть радионяня, ведь сегодня существуют не только звуковые гаджеты, но и видео. А вот несколько столетий назад для тех же целей использовалось громоздкое и даже пугающее приспособление.

Жесткий диск

60 лет назад был представлен первый накопитель на жестких магнитных дисках, проще говоря, жесткий диск. Весил он более тонны и имел всего 5 Мб памяти. Сегодня даже самый простой мобильный телефон при весе в пару сотен граммов может хранить в десятки раз больше информации.