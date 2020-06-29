13 незаметных, на первый взгляд, деталей, знание которых поможет выбрать правильную обувь

Каждый из нас регулярно делает это. И получает либо удовольствие на несколько сезонов, либо дискомфорт. Если вы не поняли, то мы сейчас говорим о покупке обуви. Казалось бы, что может быть проще? Но когда стоит цель купить качественные туфли или сапоги в среднем ценовом сегменте, оказывается, что это тот еще квест: найти пару, которая будет отвечать всем требованиям.

Мы в AdMe.ru, как и все люди, тоже регулярно сталкиваемся с такой проблемой. Однажды мы поболтали с коллегами на эту тему и поняли, что можем составить список рекомендаций. И подумали, что он и другим поможет выбрать для себя те самые босоножки, туфли, кеды, а то и сапоги.

Хлопчатобумажная подкладка

Ваши мокасины или кеды могут быть на 100 % кожаными, однако при покупке взгляните на их подкладку. Может оказаться, что она из симпатичного ситца, очень натурального. Это прекрасный дышащий материал, но имейте в виду: он практически не растягивается и подходит только тем, у кого стандартная стопа. Поэтому если вы ждете, что мягкие кожаные мокасины, проклеенные изнутри хлопчатобумажной тканью, растянутся и через пару носок примут удобную форму нестандартной ноги, то оставьте эту надежду — они будут прекрасно держать форму, но вряд ли превратятся в уютные чешки.

Чересчур высокая платформа

Обувь на платформе — это не худший вариант для тех, кто не прочь прибавить себе роста и визуально удлинить ногу. Однако во всем хороша мера: зауженная книзу платформа высотой более 2 см неустойчива и увеличивает риск подвернуть ногу.

Синтетическая подкладка

Синтетическая подкладка часто более эластична, но в синтетике нога сильнее потеет, особенно если обувь кожаная или дерматиновая. То же самое касается и стельки из кожзама: часто производитель делает кожаный верх, а стельку, ради экономии, — из мягкого дерматина. Эффект похожий: нога потеет и летом в босоножках, и осенью в сапогах. Если ненатуральный материал, нога потеет, даже если это шлепки, открытые со всех сторон. Проверяю таким способом нерадивых продавцов, которые уверяют, что кожа. © Виктория / Babyblog Похожий эффект может создать кожзаменитель высокого качества, используемый в подкладке шлеек босоножек. Очень мягкая, нежная «кожа» с внутренней стороны верха такой обуви не дает шлейкам растянуться по ноге и может ощутимо натирать. Если у вас нестандартная нога и вы хотите, чтобы обувь как следует села по ступне, то лучше всего покупать обувь, где нет никаких подкладок, только кожа.

Пластиковый прозрачный верх

Такая обувь выглядит невесомой и воздушной, однако в носке не особенно удобна: обычно прозрачный пластик достаточно твердый, к тому же кожа под ним быстро начинает потеть и из-за этого прилипает — не самое приятное чувство.

Подкладка из искусственной кожи

Отдельное удовольствие — приятная на ощупь, похожая на нежный силикон искусственная кожа на внутренней части обуви. Обувь с этой едва шершавой подкладкой невозможно спокойно надеть ни с капроновыми колготками, ни с хлопчатобумажными носками: для ткани такая поверхность чересчур шершава, из-за чего нога не проскальзывает в обувь. В результате колготки и носки слишком сильно натягиваются: это причиняет дискомфорт, кроме того, так очень быстро появляются дырки на пальцах.

Слишком мягкая кожа

Сапоги из лайковой кожи подкупают своей мягкостью и недешевым внешним видом. С ними есть только одна проблема: часто именно из-за мягкости голенище не держит форму и при ходьбе постепенно сползает вниз. Приходится или постоянно подтягивать его, или смириться и заставить замолчать своего внутреннего перфекциониста.

Супинатор в обуви на каблуке

Особого разговора заслуживает супинатор, или, как его называют специалисты, геленок. Эта деталь скрыта от глаз, но туфли на каблуке будет невозможно носить, если в них не будет этой металлической пластины. Она придает жесткость и не дает обуви деформироваться там, где ступня сгибается при ходьбе. Если геленок ломается, это мгновенно чувствуется — каблук начинает отходить назад, а центр тяжести смещается. К сожалению, определить, насколько правильно поставлена эта важнейшая деталь, возможно только при носке обуви. Совершенно удобные на первый взгляд сапоги с небольшим каблуком могут сильно отравить жизнь из-за слегка смещенного или выступающего геленка. Поэтому при покупке стоит обращать внимание на малейшие неудобства: едва заметная выпуклость на стельке, малейший дискомфорт при ходьбе — все это может превратить вашу жизнь в пытку буквально за час-другой.

Нерезиновые сапоги для дождя

Обувь из мягкого пористого пластика прочно вошла в нашу жизнь — компания Crocs, выпускающая легкую и яркую обувь для детей и взрослых, тому яркий пример. Однако не все модели так удобны, как хотелось бы. Например, классические резиновые сапоги, незаменимые в дождь, не отличаются удобством. При ходьбе в них замечательно сгибается подошва, но то, что хорошо для ступни, не всегда хорошо для других частей ног. В области щиколотки материал кажется уже не столь мягким и податливым, из-за чего практически не сгибается. Эта деталь почти незаметна во время примерки в магазине, однако при регулярной носке дарит не самые приятные ощущения: давит при ходьбе и не сгибается в щиколотке. Кроме того, в такой обуви потеет нога, что подтверждают и отзывы пользователей сети: Не могу не написать о колодке. Если учесть, что мне сапоги по большому счету велики больше чем на сантиметр, пальцам там действительно более чем просторно. Но вот где свод (подъем) стопы, моей ноге явно места маловато! Сапоги рассчитаны на невысокий подъем, имейте в виду при выборе, особенно если есть полнота или склонность к отекам. © a79539 / otzovik.com

Остроносая обувь

Обувь с острыми носами часто выглядит довольно элегантно. Однако посмотрим правде в глаза: это неудобно. Во-первых, из-за того, что стопа принимает неестественную форму, из-за чего возможна деформация стопы. А во-вторых, длинные носы непрактичны: при ходьбе они задевают землю и очень быстро облупятся. В результате относительно новая пара обуви, которую можно было бы носить не один сезон, выходит из строя.

Тканевые кеды и эспадрильи

Многие известные производители выпускают обувь с тканевым верхом: она актуальна в теплое время года, к тому же недорогая. Однако носить ее могут только счастливые обладатели стандартной стопы без дефектов, тогда как людям с широкой ступней или выступающими косточками в такой обуви придется несладко. Ткань не растягивается по форме стопы так, как натуральная кожа. Кроме того, за текстильной обувью неудобно ухаживать, обычно она недолговечна: Конечно, на долгий период ношения они не расcчитаны, но один сезон выдержат точно! © Komarovayulia / Otzovik

Обувь из кожзаменителя

Такой обувью завалены рынки и магазины: современные модели и ценовая доступность делают туфли и сапоги из кожзама довольно привлекательными. Тем более, современные технологии позволяют делать материалы, внешне очень напоминающие настоящую кожу. Однако кожзаменитель гораздо менее долговечен, чем натуральная кожа, а также неспособен растягиваться и принимать форму стопы. Также поливинилхлорид — материал, из которого обычно делают недорогие заменители кожи, — довольно токсичен. В нем потеет нога, появляется неприятный запах и даже грибок. Это подтверждают и пользователи интернета: Из-за дерматиновой стельки стопа потеет. © Ninaricci15 / Otzovik

Стелька и верх выполнены не из натуральной кожи. Этот факт меня немного огорчил и заставил задуматься, не будет ли потеть нога в них летом?

Если обувь носить в московское лето, то уверена, что не будет, а вот если, к примеру, надеть такие шлепки на отдых к морю, где температура + 35, то я больше чем уверена, что нога будет потеть и скользить, был опыт. © tatuasal / Otzovik

Деревянная подошва

Ее используют при изготовлении сапог, босоножек и шлепанцев на каблуке — так называемых «колотушек». Выглядит стильно, к тому же материал на редкость экологичный. Однако эти преимущества — ничто по сравнению с тем, насколько неудобно ходить в такой обуви. Во время примерки подошва кажется необычной, это даже интересно. Но через час-другой интерес сменяется пониманием, что ходить в этих босоножках лучше поменьше: очень устают ноги, а на ступнях появляются натоптыши.

Резиновая подошва

Многие современные модели кед изготавливаются именно с резиновой подошвой, например популярные среди молодежи Converse. Этот материал довольно мягкий и эластичный, однако при низкой температуре тонкая подошва кед становится очень холодной. Ходить в такой обуви зимой не только некомфортно, но и опасно для здоровья, сказал заведующий отделением медицинской реабилитации МГМУ им. И.М. Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой