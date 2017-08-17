13 изобретений, которые скоро перевернут нашу жизнь

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Благодаря развитию технологий мир меняется с невероятной скоростью. На свет рождаются и становятся реальностью изобретения, которые еще недавно можно было увидеть только в фантастических фильмах. AdMe.ru выбрал самые удивительные из них, чтобы вы поудивлялись вместе с нами.

The Third Thumb

The Third Thumb Выпускница Королевского колледжа искусств в Лондоне Дэниэль Клод придумала The Third Thumb, или Третий большой палец. Он напоминает протез, но создан не заменить недостающие конечности, а, наоборот, расширить возможности человека. Управлять третьим большим пальцем можно с помощью датчика, закрепленного на ноге. Благодаря третьему пальцу легче играть на гитаре, пользоваться девайсами, держать предметы в руке.

Paqsule

Paqsule — это умная сумка. Достаточно нажать на кнопку, и с помощью ультрафиолетового света и озона она очистит от микробов и неприятного запаха все, что находится внутри. Процедура занимает 35 минут, а управлять Paqsule можно с помощью приложения на iOS и Android. Сумка снабжена 20 смарт-функциями.

Water Walker and spa

Water Walker and Spa Чтобы похудеть, кто-то использует беговую дорожку, а кто-то посещает занятия по аквааэробике. Water Walker and Spa — изобретение, которое совмещает оба эти способа. Его можно поставить дома или в зале. И бегайте себе на здоровье в воде. У устройства есть различные режимы. При желании его можно использовать в качестве спа.

Amabrush

Зубную щетку Amabrush достаточно вставить в рот, и через 10 секунд зубы будут уже чистыми. Она состоит из мундштука, наконечника и капсулы с зубной пастой. Эта щетка вибрирует, чтобы очистить зубы от микробов. Щетинки мундштука расположены под углом 45 градусов, а сам он состоит из антибактериального силикона. У Amabrush есть приложение для iOS и Android, чтобы менять время очистки и режимы вибрации. Стоит такой гаджет около 90 €.

Anti Theft Backpack

Anti Theft Backpack — это стильный рюкзак, который не по зубам ворам. Он оснащен скрытыми застежками-молниями и секретными карманами. Сделан из особо прочной водостойкой ткани, которую трудно разрезать. В нем также есть встроенный USB-порт для зарядки, ремень для багажа и светоотражающие вставки.

Airing Micro-CPAP

Airing Micro-CPAP — это одноразовое устройство, созданное для борьбы с синдромом апноэ, или остановкой дыхания во сне. В отличие от аналогичных приспособлений, Airing Micro-CPAP маленькое и компактное. Внутри вентиляционного отверстия создается давление, чтобы человек мог равномерно дышать, не храпел, а его дыхание не остановилось, пока он спит. Сколько стоит Airing Micro-CPAP — пока непонятно. Проект еще в разработке.

Polarseal

Polarseal — это легкий воздухо- и водонепроницаемый джемпер, который будет греть вас на протяжении восьми часов. Достаточно нажать на кнопку. Он идеален для лыжников, бегунов и любителей прогуляться, когда на улице прохладно. Придумали как женский, так и мужской вариант.

MTG Dental Camera

MTG Dental Camera создана для диагностики состояния зубов, чтобы лишний раз не ходить к врачу. Достаточно сфотографировать зубы с ее помощью, а затем отправить фото через специальное мобильное приложение своему дантисту. А он уже оценит, нужно ли вам записаться к нему на прием.

Levitating Timepiece — Story

Story — это первые левитирующие часы. Вместо стрелок в них только алюминиевый шарик и ровная поверхность из дерева. Эти часы уникальны тем, что в них можно по желанию настроить любой промежуток времени. Например, сутки, год, 5 лет или время до дедлайна вашего проекта. Если кто-то устанет от чрезмерной оригинальности, в Story можно включить светодиодный дисплей, который будет показывать время как в обычных часах.

Spray-on Fabric

Spray-on Fabric — это технология, позволяющая распылять из баллончика жидкую смесь из пластика и хлопка. Затем она затвердевает, превращаясь в одежду, которую можно носить, стирать и носить снова. Запатентовал эту технологию испанский дизайнер Манел Торрес. Вместе с инженером-химиком Полом Лакхемом они основали компанию Fabrican Ltd, в которой планируют разрабатывать распыляемые бинты, гигиенические салфетки и даже обивку для мебели.

Vitastiq

Vitastiq — это инновационная ручка, которая в комплексе с мобильным приложением может определить, сколько витаминов и минералов находится в вашем организме. Нужно провести этой ручкой по ладони и все данные отразятся на экране вашего смартфона или планшета. Создатели заявляют, что прибор не может заменить полноценный поход к врачу, но может помочь скорректировать диету и лучше следить за здоровьем.

HAPIfork

HAPIfork — эта умная вилка фиксирует режим питания. Она поможет сформировать здоровые пищевые привычки и снизить вес. Когда человек ест слишком быстро, вилка вибрирует и загораются световые индикаторы. Вилка проста в использовании. Ее можно мыть в раковине или посудомоечной машине, а заряжается она с помощью USB-кабеля при подключении к компьютеру. Отслеживать свои привычки в еде и добавлять фотографии своих блюд можно через приложение HAPILABS.

The Color Rings

Беспроводное устройство The Color Rings в виде колец придумали в Аргентине в компании BCK. Оно позволит вам разговаривать по телефону еще более комфортно и естественно, чем прежде. Начать разговор проще простого. Достаточно поднести ко рту и уху мизинец и большой палец, на которых находятся кольца с встроенными датчиками. Они работают как гарнитура и микрофон.