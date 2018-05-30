13 невероятно странных вещей, которые люди решили запустить в космос

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С того момента, как люди узнали, что в космос можно запускать вещи, они делают это постоянно. Помимо недавнего запуска в космос автомобиля Tesla с Земли отправляли письма, цветы, пачку чипсов, гамбургер и даже куклу для взрослых. И это еще не самые странные вещи, которые побывали в космическом пространстве.

AdMe.ru расскажет про необычные предметы, которые люди когда-либо отправляли в космос, и их историю.

1. Световой меч

«Да пребудет с вами сила», — сказали инженеры NASA в 2007 году и прикрепили к борту шаттла «Дискавери» меч Люка Скайуокера из «Возвращения джедая». Так космическое сообщество отметило 30-летие саги «Звездные войны». Джордж Лукас и вся съемочная команда наблюдали за запуском шаттла и тем, как наследие джедаев становится ближе к космосу. Кстати, меч решили не отправлять в далекую-далекую галактику. После того как он побывал на МКС, его вернули на Землю и поместили в музей Космического центра.

2. Сэндвич с говядиной

Этот сэндвич был контрабандным имуществом астронавта Джона Янга, участвовавшего в миссии Gemini-3 в 1965 году. Астронавт не очень хотел питаться едой в тюбиках, поэтому прихватил с собой на космическую станцию сэндвич с говядиной и ржаным хлебом. В чем же заключалась его ошибка? Сэндвич мог стать одним из самых печально известных бутербродов в истории: хлебные крошки и лишняя влага могли попасть в бортовую аппаратуру и вызвать неисправность. Хорошо, что этого не произошло. Кстати, астронавты все же едят бутерброды, но делают их с тортильей, а не со ржаным хлебом. Крис Хэдфилд показал на видео, как он делает себе перекус.

3. Фигурки LEGO

В 2011 году NASA запустило межпланетную станцию «Юнона» по изучению Юпитера. А на борту станции разместили специальную серию фигурок LEGO, которые олицетворяют Юпитер, Юнону и Галилео. Конечно, сделали это не просто так. NASA и LEGO заключили контракт и запустили фигурки в космос, чтобы побудить детей заниматься наукой. Кстати, для изготовления фигурок вместо пластика использовался алюминий, чтобы они могли выдержать условия полета. А изготовление набора обошлось LEGO в $ 15 тыс.

4. Журнал Playboy

Это чек-лист, который астронавты крепят на скафандр во время выхода в космическое пространство. Надпись справа: «Видите ли вы интересные холмы и долины?»

Да-да, космические полеты — это немного одиноко. Поэтому 14 ноября 1969 года NASA запустило «Апполон-12» вместе с большим количеством различных журналов, среди которых оказался свежий выпуск Playboy. Находка невероятно обрадовала астронавтов и породила бесконечное количество шуток среди участников миссии. Они даже цитировали текст из статей журнала и крепили вырезки на скафандр компаньонов. А что? Работа-то нервная.

5. Семейное фото

Продолжая традицию приносить на Луну странные вещи, астронавт миссии «Апполон-16» Чарльз Дьюк оставил на поверхности спутника семейную фотографию. На обратной стороне написано: «Это семья астронавта Дьюка с планеты Земля. Апрель, 1972 год».

6. Необычный скафандр

Где-то над нашей планетой летает необычный спутник в виде скафандра. Не пугайтесь, перед тем как отправить скафандр в космос, астронавта из него извлекли. Старый костюм напичкали батареями, различными датчиками, измерителями и отправили на орбиту. На самом деле эта штуковина является российским проектом, направленным на то, чтобы астронавты МКС могли поддерживать связь. Какое-то время спутник в нетрадиционной «упаковке» вещал по радио и отвечал на вопросы жителей Земли, но вскоре Иван Иванович (так назвали скафандр) замолчал и превратился в космический мусор.

7. Базз Лайтер

В 2008 году персонаж мультфильма «История игрушек» отправился в космос вместе с миссией «Дискавери». Как настоящий астронавт, Базз провел в космосе 450 дней, после чего вернулся на Землю в сентябре 2009 года. Естественно, игрушка в космосе оказалась не просто так. Такое мероприятие организовала компания Disney в честь открытия новых аттракционов в Диснейленде.

8. Пицца

Pizza Hut хотела стать первой компанией в мире, которая доставит пиццу в космос. И в 2000 году это желание сбылось. Российский космонавт Юрий Усачев заказал пиццу на МКС, правда, в этом случае Pizza Hut сама заплатила за пиццу, причем целых € 790 тыс. Да и доставка, очевидно, заняла немного больше времени, чем стандартные 30 минут. Но главное, пицца-то дошла по адресу. Вот как это было.

9. Золотая пластинка

На борту аппаратов «Вояджер» и «Вояджер-1» были прикреплены золотые пластинки, содержащие послания внеземным цивилизациям. На них были изображения мужчина и женщина, координаты Земли, фотографии быта и природы. Также в составе была пластинка со звуками Земли (можно послушать на сайте NASA), фотографии еды, воды, рентгеновские снимки, схема ДНК и эволюция человека.

10. Реклама

Смиритесь, вам не спастись от рекламы. Она везде. Даже в космосе. В 2005 году в космос было отправлено 100 тыс. рекламных объявлений обо всем на свете: от рабочих мест до аренды жилья и продажи безделушек. Зачем? Один из рекламных сайтов решил показать, что они могут разослать вашу рекламу даже в космос. При публикации объявления на сайте нужно было поставить всего одну галочку — и ваше сообщение отправится в космос.

11. Бонсай

Известный японский художник Азума Макото отправил прямиком в космос 2 свои новые работы — экзотическое 50-летнее дерево бонсай и цветочную композицию из орхидей, лилий, гортензии и ириса. Посмотреть все фотографии можно на сайте художника. Проект получил название Exobiotanica, а идея заключалась в том, чтобы показать: красота может существовать в любом месте, даже в космосе.

12. Олимпийский факел

Как правило, Олимпиада начинается в Греции, а заканчивается в городе, где она проводится. Но в 2013 году олимпийская эстафета закончилась в космосе. Космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский осуществили торжественную передачу факела друг другу. Конечно, факел гореть не мог, но выглядело это круто. Смотрите видео.

13. Hello Kitty

А вот эта игрушка отправилась в космос не в составе космической миссии, а в рамках школьного научного проекта, который придумал мексиканский 7-классник Лорен Рохас. Он решил отправить в космос мини-ракету, а космонавтом стала маленькая фигурка Hello Kitty, которую отец мальчика привез из командировки. Игрушка поднялась на высоту 4 000 метров, а затем на парашюте вернулась на Землю. Вот видео.