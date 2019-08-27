13 неочевидных вещей, которые влияют на то, примут вас на работу или нет

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Ваши знания и опыт работы играют основную роль при приеме на новую должность. Но все же помимо банальных вещей на успешный исход собеседования влияют некоторые не самые очевидные обстоятельства. Зная эти нюансы, будет гораздо проще показать себя перспективным, компетентным кандидатом и повысить свои шансы на получение желаемой работы.

Мы в AdMe.ru составили список не самых очевидных вещей, от которых может зависеть результат собеседования.

1. Погода в день собеседования

Есть исследования, свидетельствующие о том, что погода влияет на исход важных дел. Погода действует как на вас, так и на рекрутера. Метеозависимые люди будут не так внимательны и даже раздражительны. Опрошенные в пасмурную, дождливую погоду зачастую получают результат примерно на 1 % хуже, чем те, кто проходил собеседование в ясный теплый день. Если есть возможность, лучше назначать собеседование на солнечный день.

2. Как рано вы пришли на собеседование

Эксперты по вопросам труда считают, что прийти заранее — хорошая идея, но слишком раннее появление может снизить ваши шансы. Рекрутер может подумать, что вы чересчур волнуетесь или даже пытаетесь оказать на него давление. Потому планируйте свой визит на 5−10 минут ранее назначенного времени. Или подождите на улице или в машине.

3. Каким по счету заходите в кабинет

Не будьте первым в очереди. Рекрутеры подсознательно сравнивают каждого кандидата с предыдущим, и первый будет начальным пунктом для всех последующих, значит, маловероятно, что он кого-то превзойдет.

Но и последним тоже быть не стоит. Существует усталость от принятия решений после нескольких попыток выбора. Особенно если собеседование назначено в самом конце рабочего дня — это может сработать против вас.

Не будьте в середине. Идеально — быть «перед нею». Есть такая склонность у людей — давать более низкую оценку ближе к концу процесса, особенно если у ваших конкурентов уже есть определенное количество положительных рекомендаций.

4. Цвет вашей одежды на собеседовании

По мнению большинства HR-специалистов, лучшее решение — прийти на собеседование в одежде консервативных цветов, например в черном, синем или коричневом. Не стоит надевать одежду оранжевого и других кричащих цветов, креативность лучше показывать позже, если она необходима.

5. Какое место лучше занять

Когда вам предлагают сесть, а стул стоит не так, как удобно вам, не стесняйтесь повернуть его или переставить. Так вы покажете рекрутеру, что он имеет дело с уверенным и инициативным кандидатом. Что, соответственно, повысит ваши шансы на успех.

6. Насколько вы себя любите

Чрезмерно самовлюбленные или люди с завышенной самооценкой получают предложения о работе чаще, чем другие. Просто они умеют себя разрекламировать и убедить в своей необходимости. И эйчару ничего не остается, кроме как считать так же.

7. Предложение выпить чай / кофе

Если на собеседовании вам предлагают чашечку кофе или чая, ориентируйтесь по ситуации. Если есть секретарь, который его приготовит, то имеет смысл согласиться, если нет — лучше отказаться, потому что рекрутеру не нужно тратить драгоценное время на приготовление кофе.

8. Положение рук при разговоре

Умеренная, правильная жестикуляция придает словам силу и выразительность и влияет на то, что подумает о вас собеседник. Открытые ладони указывают на искренность, что повышает шансы получить работу.

Руки, повернутые ладонями вниз, выражают доминирование — хорошая черта для устройства на руководящую должность.

Если вы будете прятать руки, например держать их в карманах, рекрутеру покажется, что вам есть что скрывать, и у него появятся сомнения по поводу вас.

Руки, сложенные на груди, — оборонительная позиция, обозначает разочарование или несогласие, что, конечно, тоже сыграет против вас.

9. Звук вашего голоса и наличие акцента

Удивительно, но в ближайшем будущем некоторые компании смогут по голосу соискателя определить, подходит он на их вакансию или нет. Оцениваться будет привлекательность голоса, заслуживает ли он доверия, командный или успокаивающий и прочие характеристики, необходимые для выбранной сферы деятельности. А еще, как это ни прискорбно, некоторые работодатели считают, что кандидаты, у которых присутствует иностранный акцент в речи, имеют меньше навыков руководящей деятельности. Что тоже несправедливо, но все же стоит учесть.

10. Насколько вы вспотели

Потоотделение говорит о том, что вы нервничаете, а это может подорвать всю вашу уверенность. Лайфхак — попросите стакан холодной воды, пока вы ждете начала собеседования. Температура тела снизится, и потоотделение прекратится.

11. Ваше отношение к окружающим

Ваше отношение к людям может рассказать больше, чем резюме. Эйчар может обратить внимание на то, как вы общаетесь с работниками офиса вплоть до уборщиц. Будьте вежливы со всеми, это повысит ваши шансы.

12. Где вы выросли

Если вдруг окажется, что вы с эйчаром выросли в одном городе или районе, это сыграет вам на руку. Ведь подсознательно люди тянутся к тому, с кем имеют что-либо общее.

13. Когда отправить e-mail

Важная часть собеседования — следить за его результатами. Ознакомиться с ними можно по почте, отправив e-mail. Но и тут нужно помнить о времени. Лучше всего отправить письмо в течение суток после собеседования, но обязательно в рабочие часы. Если прождете слишком долго, работодатель может предположить, что вы не заинтересованы в работе, или попросту забудет о вас.

Вы часто меняете работу? Были ли какие-нибудь неочевидные факторы, благодаря которым вас приняли (а может, наоборот, не приняли) на должность?