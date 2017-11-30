13 необычных способов натренировать свой мозг и стать умнее
До 1998 года считалось, что нервные клетки не восстанавливаются. Но вскоре ученые экспериментально доказали, что даже у взрослых людей могут появляться новые клетки. Они также установили, что причина снижения наших умственных способностей не отмирание клеток, а потеря их пластичности. То есть, если мозг занимается рутиной, он слабеет и связь между нейронами падает.
Это исследование взяли за основу нейробиолог Лоренс Кац и Меннинг Рубин, разработав нейробику. Нейробика — комплекс нестандартных упражнений, которые ломают привычный ход событий, добавляют новизну и тем самым тренируют наш мозг.
AdMe.ru выбрал самые интересные и действенные упражнения из области нейробики, которые помогут прокачать ваши нейроны.
№ 1. Чистите зубы нерабочей рукой
Когда мы используем противоположное полушарие, это расширяет зоны коры головного мозга и тренирует мозг.
- Ешьте суп, чистите зубы, открывайте бутылку, кидайте мяч, в общем, старайтесь делать все привычные действия «непривычной» рукой.
№ 2. Делайте что-то с закрытыми глазами
Когда мы отключаем какой-то из органов чувств, то все остальные обостряются. Поэтому ваши руки могут «заметить» то, что не видят ваши глаза. Кроме того, это развивает память.
- Попробуйте использовать только один из органов чувств. Например, принимайте душ или мойте посуду с закрытыми глазами.
№ 3. Переворачивайте предметы вверх ногами. Буквально
Когда вы смотрите на привычные предметы, перевернутые вверх ногами, ваш мозг не сразу понимает, что это такое. Он вынужден приложить усилия и подключить правое полушарие, чтобы распознать цвет, форму и размер предмета. Это упражнение не дает ему расслабиться, но и не перенапрягает.
- Переверните фотографии, часы, предметы на вашем рабочем столе. В общем, все привычные вещи, которые вы привыкли видеть только в одном положении.
№ 4. Переставляйте предметы дома
Помните, что любые изменения в окружении идут на пользу клеткам головного мозга. Это улучшает память и настроение.
- Перестановка в доме — это не только хорошая зарядка для тела, но и для нашего мозга. Передвиньте кровать, тумбочку, меняйте местами картины, перенесите вазу для цветов в другую комнату
№ 5. Меняйтесь местами за столом
Оказываясь в незнакомой обстановке, наш мозг будет в постоянном тонусе, получит новые впечатления и опыт, в котором нуждается. Это упражнение также развивает креативность, позволяя взглянуть на людей, комнату или предметы с непривычной стороны.
- Попробуйте сесть на непривычное место за обеденным столом или попросите коллегу на один день поменяться рабочими местами.
№ 6. Назовите алфавит задом наперед
Попробуйте назвать алфавит или читать рекламные надписи задом наперед. Такое упражнение также хорошо тренирует память и помогает убить время.
№ 7. Добавляйте новые чувства
Если вы находитесь на цветочном поле, но не чувствуете запахи, то ваш мозг хуже запомнит этот момент. Воспоминания и впечатления будут более яркими и запоминающимися, если в них участвуют звуки, запахи и образы.
- Например, если вы читаете книгу, настройте подходящее освещение, включите звуки и добавьте запах того, с чем у вас ассоциируется книга. Так вы лучше запомните прочитанное.
№ 8. Изучайте полки и продукты в супермаркете
Старайтесь заглянуть туда, куда обычно не заглядываете. То есть на самые верхние и нижние полки. Магазины кладут самые прибыльные товары на уровне глаз, а мы часто, не заморачиваясь и не напрягаясь, ведемся.
- Попробуйте сравнивать описание и состав товаров. Загляните на верхние и нижние полки. Главная задача — нарушить рутину и приобрести новый опыт.
№ 9. Научитесь писать задом на перед или в зеркальном отражении
Сам Леонардо да Винчи часто любил шифровать свои послания, записывая их в зеркальном отражении. Писать задом наперед или в отражении — одна из лучших тренировок, которая задействует весь наш мозг.
- Научитесь писать сначала одну букву, затем постепенно переходите к словам и предложениям.
№ 10. Отвечайте на стандартные вопросы нестандартно
Поиск нестандартного ответа — отличный тренажер для наших нейронов. Старайтесь отказываться от стереотипов и рутины.
- На любой стандартный вопрос можно ответить десятками разных фраз.
№ 11. Различайте монеты вслепую
Научитесь различать разные монеты, используя только осязание. Упражнение поможет развить память и поможет скоротать время, когда вы кого-то или чего-то ждете.
№ 12. Смотрите телевизор без звука
Попробуйте смотреть сначала простые видео и рекламу, а затем передачи и фильмы без звука. Старайтесь угадать, о чем был диалог или монолог, и следите за сюжетом.
- Если выполнять это упражнение вместе с друзьями и по очереди угадывать, о чем было видео, то получается довольно весело.
№ 13. Рисуйте воображаемые картины
Выберите любое место и постарайтесь нарисовать его картину до мельчайших деталей. Какая там погода? Есть ли там люди? Где это находится? После того как у вас будет хорошо получаться, переходите к более сложному.
Вспомните любого человека из ваших знакомых. С каким цветом он у вас ассоциируется? С какой погодой? Геометрической фигурой? Обстановкой? Временем суток? Теперь, используя ответы на вопросы, нарисуйте портрет этого человека. Пусть он будет немного абстрактным, главное, чтобы он передавал ассоциации.