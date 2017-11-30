13 необычных способов натренировать свой мозг и стать умнее

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До 1998 года считалось, что нервные клетки не восстанавливаются. Но вскоре ученые экспериментально доказали, что даже у взрослых людей могут появляться новые клетки. Они также установили, что причина снижения наших умственных способностей не отмирание клеток, а потеря их пластичности. То есть, если мозг занимается рутиной, он слабеет и связь между нейронами падает. Это исследование взяли за основу нейробиолог Лоренс Кац и Меннинг Рубин, разработав нейробику. Нейробика — комплекс нестандартных упражнений, которые ломают привычный ход событий, добавляют новизну и тем самым тренируют наш мозг. AdMe.ru выбрал самые интересные и действенные упражнения из области нейробики, которые помогут прокачать ваши нейроны.

№ 1. Чистите зубы нерабочей рукой

Когда мы используем противоположное полушарие, это расширяет зоны коры головного мозга и тренирует мозг. Ешьте суп, чистите зубы, открывайте бутылку, кидайте мяч, в общем, старайтесь делать все привычные действия «непривычной» рукой.

№ 2. Делайте что-то с закрытыми глазами

Когда мы отключаем какой-то из органов чувств, то все остальные обостряются. Поэтому ваши руки могут «заметить» то, что не видят ваши глаза. Кроме того, это развивает память. Попробуйте использовать только один из органов чувств. Например, принимайте душ или мойте посуду с закрытыми глазами.

№ 3. Переворачивайте предметы вверх ногами. Буквально

Когда вы смотрите на привычные предметы, перевернутые вверх ногами, ваш мозг не сразу понимает, что это такое. Он вынужден приложить усилия и подключить правое полушарие, чтобы распознать цвет, форму и размер предмета. Это упражнение не дает ему расслабиться, но и не перенапрягает. Переверните фотографии, часы, предметы на вашем рабочем столе. В общем, все привычные вещи, которые вы привыкли видеть только в одном положении.

№ 4. Переставляйте предметы дома

Помните, что любые изменения в окружении идут на пользу клеткам головного мозга. Это улучшает память и настроение. Перестановка в доме — это не только хорошая зарядка для тела, но и для нашего мозга. Передвиньте кровать, тумбочку, меняйте местами картины, перенесите вазу для цветов в другую комнату

№ 5. Меняйтесь местами за столом

Оказываясь в незнакомой обстановке, наш мозг будет в постоянном тонусе, получит новые впечатления и опыт, в котором нуждается. Это упражнение также развивает креативность, позволяя взглянуть на людей, комнату или предметы с непривычной стороны. Попробуйте сесть на непривычное место за обеденным столом или попросите коллегу на один день поменяться рабочими местами.

№ 6. Назовите алфавит задом наперед

Попробуйте назвать алфавит или читать рекламные надписи задом наперед. Такое упражнение также хорошо тренирует память и помогает убить время.

№ 7. Добавляйте новые чувства

Если вы находитесь на цветочном поле, но не чувствуете запахи, то ваш мозг хуже запомнит этот момент. Воспоминания и впечатления будут более яркими и запоминающимися, если в них участвуют звуки, запахи и образы. Например, если вы читаете книгу, настройте подходящее освещение, включите звуки и добавьте запах того, с чем у вас ассоциируется книга. Так вы лучше запомните прочитанное.

№ 8. Изучайте полки и продукты в супермаркете

Старайтесь заглянуть туда, куда обычно не заглядываете. То есть на самые верхние и нижние полки. Магазины кладут самые прибыльные товары на уровне глаз, а мы часто, не заморачиваясь и не напрягаясь, ведемся. Попробуйте сравнивать описание и состав товаров. Загляните на верхние и нижние полки. Главная задача — нарушить рутину и приобрести новый опыт.

№ 9. Научитесь писать задом на перед или в зеркальном отражении

Сам Леонардо да Винчи часто любил шифровать свои послания, записывая их в зеркальном отражении. Писать задом наперед или в отражении — одна из лучших тренировок, которая задействует весь наш мозг. Научитесь писать сначала одну букву, затем постепенно переходите к словам и предложениям.

№ 10. Отвечайте на стандартные вопросы нестандартно

Поиск нестандартного ответа — отличный тренажер для наших нейронов. Старайтесь отказываться от стереотипов и рутины. На любой стандартный вопрос можно ответить десятками разных фраз.

№ 11. Различайте монеты вслепую

Научитесь различать разные монеты, используя только осязание. Упражнение поможет развить память и поможет скоротать время, когда вы кого-то или чего-то ждете.

№ 12. Смотрите телевизор без звука

Попробуйте смотреть сначала простые видео и рекламу, а затем передачи и фильмы без звука. Старайтесь угадать, о чем был диалог или монолог, и следите за сюжетом. Если выполнять это упражнение вместе с друзьями и по очереди угадывать, о чем было видео, то получается довольно весело.

№ 13. Рисуйте воображаемые картины