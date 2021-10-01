13 научных открытий, которые сначала пробивают на хохот, а потом — на размышления

Оказывается, 10 трлн долларов не так уж и сложно заработать. Достаточно доказать, например, что кошки являются жидкостью, хотя в этом и так никто не сомневался. Проблема только в том, что доллары будут зимбабвийскими (в переводе на американские эта сумма составит $ 1). Но это не страшно, ведь признание-то будет мировым, потому что так награждают лауреатов «почетной» Шнобелевской премии.