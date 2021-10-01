13 научных открытий, которые сначала пробивают на хохот, а потом — на размышления
Оказывается, 10 трлн долларов не так уж и сложно заработать. Достаточно доказать, например, что кошки являются жидкостью, хотя в этом и так никто не сомневался. Проблема только в том, что доллары будут зимбабвийскими (в переводе на американские эта сумма составит $ 1). Но это не страшно, ведь признание-то будет мировым, потому что так награждают лауреатов «почетной» Шнобелевской премии.
Несмотря на то что это пародийная награда, мы в AdMe.ru считаем, что она помогает популяризировать науку. Не всем хочется читать заумные статьи ученых, а вот труды их не очень серьезных коллег изучать уже гораздо веселее. По случаю недавней церемонии вручения мы вспомнили главных лауреатов 3 последних лет.
- С нарциссами не всегда бывает приятно общаться, поэтому психологи решили найти способ выявлять их по чертам лица. Ряд исследований доказал, что густые и широкие брови — отличительный признак таких персон. Однако теперь, когда мир узнал правду, нарциссы вполне могут замаскироваться, записавшись в салон красоты на коррекцию.
- Вряд ли вы задумывались, сколько именно обычный 5-летний ребенок производит слюны за день, но очередным лауреатам премии захотелось это измерить. Они 2 дня записывали время трапез и бодрствования у 30 детей, а результаты умножали на среднее количество слюны, выделяемой во время этих активностей. Получилось, что в день ребенок производит примерно 0,5 литра. Как мы знаем, у слюны есть множество важных функций, поэтому исследование отнюдь не бесполезное.
- Сюзанна Шётц в 2021 году удостоилась Шнобелевской премии за исследование действительно важной проблемы: общение кошек с людьми и другими существами. Анализ мяуканья показал, что усатые передают нам больше информации, чем мы понимаем, поскольку они используют разные интонации. Также были изучены звуки, которые они издают, когда наблюдают в окно за птицами, и мурлыкание. Выяснилось, что это все индивидуальные кошачьи особенности, и их организация сложнее, чем кажется.
- Для лучшего понимания реакции людей на разные события недавние лауреаты решили исследовать выдыхаемые ими вещества. Они провели химический анализ воздуха в зале кинотеатра. Оказалось, что в зависимости от происходящего на экране меняется и состав воздуха. Например, после смешной шутки там одни вещества, а после страшной сцены — совсем другие.
- Группа ученых путем исследований 12 черных носорогов пришла к выводу, что их все-таки безопасно перевозить вверх ногами. Ранее полагали, что это может негативно влиять на процесс дыхания животных.
- В Абертейском университете (Шотландия) решили выяснить, где люди целуются чаще. Для этого опросили 2 300 человек из 13 разных стран. Оказалось, что европейцам такая форма выражения любви нравится меньше, чем жителям Северной и Южной Америки, но есть исключения. К примеру, англичане занимают одну из лидирующих позиций, а французы, несмотря на их любовь к французским поцелуям, — самую нижнюю.
- Экологи времени тоже не теряли и решили исследовать бактерии на жвачках с тротуаров. Они изучили образцы из разных стран и поняли, что «жвачная» фауна в них отличается. Результаты эксперимента могут пригодиться в криминологии, борьбе с инфекционными заболеваниями и загрязнением окружающей среды.
- Еще одних лауреатов удивило, что пешеходы редко сталкиваются друг с другом, и они решили изучить движение людей на железнодорожной станции. Около 6 месяцев проводился сбор данных, и в итоге удалось составить графики, на которых видно, как люди адаптируются в потоке и стараются избегать столкновений друг с другом.
- Существует гипотеза, что бороды нужны в том числе для того, чтобы защищать челюсть, ведь бойкие мужчины нередко ее травмируют. Для проверки использовали эпоксидные композиты, покрытые кожей с волосами и без, и били по ним. Гипотеза подтвердилась: благодаря волосам рассеивается больше энергии, что уменьшает повреждения. Так что густая борода — это не только символ мужественности, но и своеобразный щит.
- Группа биологов озадачилась проблемами общения аллигаторов в брачный сезон и решила немного поэкспериментировать. Для этого самку посадили в резервуар, наполненный обогащенным гелием кислородом, и стали дожидаться, пока она начнет звать самца. Так же смешно, как люди, она от этого пищать не стала, но эксперимента оказалось достаточно, чтобы выяснить, как именно они общаются. Звуками они сообщают потенциальным партнерам размер своего тела.
- Деньги являются одним из самых распространенных предметов в мире и часто передаются людьми из рук в руки, а значит, могут являться причиной заражения опасными микроорганизмами. Именно поэтому группа ученых решила измерить, на банкнотах каких стран лучше всего выживают бактерии. Оказалось, румынские леи — наиболее благоприятная для них среда, а индийские рупии и хорватские куны — наименее.
- Одна из главных людских слабостей — почесать зудящее место. Но какую часть тела чесать приятнее всего? У очередных лауреатов есть ответ на этот вопрос. Избавиться от зуда на лодыжке или спине будет приятнее, чем от зуда на предплечье. А у лодыжки есть еще и крутая особенность: чесать и испытывать удовольствие можно дольше.
- Награды удостоились и украинские физики, которым пришло в голову заставить дождевого червя вибрировать. Получилось увлекательно, так как он формировал собой узоры, похожие на вибрирующую воду. Однако все исследования нашей подборки нужно судить не по забавным методам, а по важным целям. Эти опыты на червях на самом деле будут полезны для неинвазивного изучения импульсов мозга.
Как вы думаете, какое еще явление так и напрашивается на глубокие исследования?