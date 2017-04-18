13 крутых изобретений, которые перенесут вас в будущее

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Ученые не перестают удивлять нас изобретениями, которые неизменно восхищают и вызывают желание немедленно заполучить их себе. AdMe.ru нашел 13 гениальных новинок, которые уже есть в продаже или совсем скоро там окажутся.

Левитирующая настольная лампа

Flyte — это беспроводная лампочка, парящая в воздухе над небольшим деревянным основанием, в которое встроены магниты. Такую лампу уже активно используют, ведь это крайне энергоэффективно — при 6 часах работы в день лампа может проработать целых 22 года.

«Умная» куртка со встроенным обогревателем

В ткань куртки Flexwarm встроены особые обогревательные элементы в области спины, груди и запястий. При помощи специальных датчиков можно peгулиpoвaть пoдaчу тeплa в зaвиcимocти oт ваших пожеланий. Полезное открытие оценят не только любители активного спорта.

Стерилизатор поверхностей

Устройство Kitchen Sanitizing Wand с помощью ультрафиолетового излучения уничтожает до 99 % вредоносных бактерий и микроорганизмов с любых твердых непористых поверхностей. Кажется, сбылась мечта всех хозяек — теперь кухня будет сверкать чистотой, ведь эта идея уже воплотилась в жизнь.

Тройной телефон Flip Phone

Три взаимосвязанных экрана в одном мобильном телефоне могут работать в разных режимах, даже если одновременно использовать разные приложения. Клавиатура находится с обратной стороны одного из трех раскладных элементов устройства. Продвинутые пользователи уже мечтают, чтобы проект скорее внедрили в производство.

Беспроводные наушники-переводчики Pilot

Достаточно вставить в ухо этот крошечный наушник — и он мгновенно начинает производить автоматический перевод на заданный в установках язык. И все это без подключения к сети. Так что уже сегодня можно путешествовать еще более легко и интересно.

Два в одном: ролики и скейтборд

В отличие от привычных скейтбордов, Sidewinding Circular Skates позволяет свободно управлять ногами, поворачиваться и крутиться. В основе скейта — 2 колеса диаметром 25 см и удобные платформы для ног. В восторге от такого изобретения будут не только подростки. И это уже реальность!

Зарядное устройство Port на солнечной батарее

Port — это компактный внешний аккумулятор, который заряжает телефон при помощи солнечной энергии. Для этого достаточно прикрепить его к любому окну в доме, в машине или в самолете при помощи специальной присоски. Очень удобно, можете оценить сами.

Телефон и Bluetooth-гарнитура в одном устройстве

Наконец-то удалось объединить гарнитуру Bluetooth и мобильный телефон в одном устройстве. Когда вы сжимаете телефон с боковых сторон, из середины выступает лепесток наушника, который вставляется в ухо. Жаль только, что проект под названием Сambala находится еще в стадии идеи.

Сканер для определения состава пищи

Для тех, кто хочет быстро и точно узнать состав блюда, изобрели и выпустили устройство TellSpec. Оно сканирует продукты, затем отправляет список ингредиентов и сведения о пищевой ценности блюда в специальное приложение на смартфоне. Теперь можно не переживать за безопасность продуктов, которые мы едим.

Невероятно гибкий смартфон

Portal — это супергибкий смартфон, который не боится падений и может быть погружен в воду на глубину до 10 метров. При этом он легко превращается в гаджет, который крепится к руке, и может выполнять роль фитнес-трекера и смарт-часов. Производители обещают выпустить устройство на рынок в ближайшее время.

Портативный копировальный аппарат Copy & Paste

Copy & Paste позволяет считывать и распечатывать изображения на чем угодно и где угодно. Достаточно нажать на кнопку и отсканировать объект, а после изображение можно перенести на любую поверхность при помощи чернил. Пока что это только концепт, но когда это устройство выпустят, за ним точно выстроится длинная очередь.

Телефон с самым наглядным прогнозом погоды

Window Phone может наглядно и очень реалистично показывать погоду, для этого он просто меняет внешний вид экрана. Осталось только дождаться, пока концепт будет реализован.

Электронная сенсорная ручка, которой можно писать где угодно

При помощи ручки Phree можно писать что угодно и где угодно, и это реально работающий продукт. Все нанесенные на любую поверхность символы будут оцифрованы и отправлены на смартфон или компьютер. Согласитесь, незаменимая вещь, если нужно срочно что-то записать, а под рукой ни телефона, ни бумаги.