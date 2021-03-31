13 изобретений, которые делают мир лучшим местом для жизни

Ваша жизнь может стать намного проще с некоторыми новыми гаджетами. Крошечные фильтры для носа, детские носки, которые умеют следить за здоровьем малышей и позволяют вам высыпаться, — именно такие изобретения избавляют нас от лишних тревог и дарят драгоценное время на себя. А это как раз то, что нужно в современном беспокойном мире.

AdMe.ru периодически натыкается на такие полезные новшества, и о 13 из них мы хотим рассказать вам.

1. Сети, которые предотвращают загрязнение окружающей среды

TecnoGrabber создан для защиты окружающей среды от отходов. Конструкция сделана из пластика, который можно использовать многократно. Нашему миру определенно необходимо это оборудование; кроме того, им очень легко пользоваться.

2. Воздушные фильтры для носа

Duo — это удобный фильтр, который вставляется в нос. Как утверждает производитель, он защищает не только от загрязнения, но также от аллергенов и различных вредных частиц в воздухе.

3. Умный носок, который следит за здоровьем детей

Нас всегда очень волнует безопасность наших детей, вот почему изобретатели создали умный носочек, который мониторит жизненные показатели младенцев, когда они спят. Он отслеживает уровень кислорода и частоту пульса малыша. Если что-то не в порядке, система тут же посылает родителям оповещение.

4. Дома, напечатанные на 3D-принтере для бездомных и малоимущих

Это другой способ строительства домов. Его придумали в благотворительной организации New Story, чтобы люди во всем мире имели свой кров. Изобретатели говорят, что традиционные методы строительства никогда не удовлетворят растущие потребности в жилье тех, кто остался без крыши над головой, поэтому они создали быстрый 3D-метод, позволяющий печатать дома хорошего качества.

5. Фильтр, который очищает ваш автомобиль от вредных примесей

С этим фильтром вы можете путешествовать на автомобиле и дышать свежим воздухом. Вы можете разместить его в любом месте машины благодаря его компактным габаритам. Включается и выключается прибор автоматически. Как заверяет производитель, фильтр очищает воздух от пыльцы, частиц эпителия животных, вредных примесей.

6. Беспроводное зарядное устройство с ультрафиолетовой дезинфекцией

Это полезная вещь для тех, кто пользуется телефоном всегда и везде — и в общественном транспорте, и на кухне, и в уборной. Вы можете брать данное устройство с собой куда угодно, потому что оно беспроводное, также оно способно еще и дезинфицировать ваши гаджеты. С ним вы будете чувствовать себя безопаснее.

7. Портативный стерилизатор для унитаза

Это портативный интеллектуальный стерилизатор для унитаза, с которым вам больше не придется переживать из-за гигиены в общественных местах. Производители обещают, что гаджет уничтожит бактерии на сиденье унитаза всего за 120 секунд. Он прост в использовании и водонепроницаем.

8. Компас, который находит людей даже без интернета

Представьте, что вы компанией идете на концерт или фестиваль, теряете друг друга из вида, а телефоны, например, разряжены или нет сети. LynQ Compass поможет вам найти друг друга. Он способен отыскать человека без подключения к интернету. Также он поможет вам не заблудиться во время похода.

9. Светящаяся куртка с фосфоресцирующей мембраной

Эта куртка светится в темноте благодаря фосфоресцирующему компоненту, который постепенно отдает накопленный свет. Вы можете надевать ее на пробежку, даже если на улице идет дождь, потому что она водонепроницаема, но в то же время хорошо пропускает воздух.

10. Большой обучающий коврик для йоги

Этот коврик может стать отличным решением для людей, которые хотят заниматься йогой самостоятельно. Иллюстрации с самыми популярными асанами нанесены прямо на коврик. Производитель уверяет, что коврик сделан из гипоаллергенных материалов.

11. Эргономичный держатель для шеи

Мы часами работаем за компьютером, и наша осанка может ухудшиться. Чтобы избавить вас от вредной привычки сутулиться и защитить вашу шею, изобретатели создали специальный держатель, который фиксирует голову в удобном положении, сохраняя при этом правильную осанку.

12. Неэлектрический фонтан для кошек, который сохраняет воду свежей

Такая кошачья миска не издает никакого шума, поэтому ваш питомец ее не испугается. По информации производителя, вода в ней не застаивается и не приобретает странный привкус даже через несколько дней. Миска изготовлена из безопасных материалов. Кошка сможет утолять жажду, не подвергая опасности свое здоровье.

13. Умный горшок с эмоциями

Комнатное растение может стать настоящим питомцем, когда вы будете знать о его ощущениях благодаря умным горшкам Lua. Гаджет может измерять влажность почвы, освещенность и температуру и показывает 15 различных эмоций, чтобы вы могли понять, чего хочет ваше растение.