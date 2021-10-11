13 фраз и слов, которые неправильно произносят или пишут даже учителя русского языка

Русский язык, безусловно, велик и многообразен. Но иногда это многообразие идет не на пользу даже самим носителям языка и попросту сбивает нас с толку. Отсюда и появляются ошибки, которые мы порой не то что не замечаем, но даже воспринимаем как должное.

Мы в AdMe.ru прошлись по словам и выражениям, которые и сами частенько используем неверно. А знать, как нужно, все же хочется.

1.

В школе мы учили правило о том, как следует писать буквы в корнях слов. Но вот в повседневной речи мы его почему-то игнорируем. Слово «обезболивающее» образовано от глагола «обезболить», и проверочным словом здесь будет «боль». Соответственно, и в производном слове следует произносить и писать О.

2.

Еще несколько лет назад сочетания с «онлайн» были в диковинку. Сейчас же такие слова, как онлайн-урок, онлайн-курс и так далее, прочно вошли в нашу жизнь. А вот по поводу написания интернет-терминов осталось много вопросов: со строчной или с заглавной буквы писать, латиницей или кириллицей, раздельно или через дефис. Итак, правило, которое нужно запомнить, чтобы грамотно употреблять первые части сложных слов: «онлайн» и «офлайн», во-первых, пишутся кириллицей (никаких online и тем более «он-лайн»), а во-вторых, присоединяются ко второй части с помощью дефиса.

3.

Неважно, что вы сгибаете, локоть или лист бумаги: пишется и произносится это слово через Б. Потому что в обоих случаях в результате этого действия появится сгиб. Возможно, ошибочное появление буквы Н возникло из-за того, что это несовершенный вид глагола «согнуть».

4.

Неизвестно, по какой причине мы вдруг решили, что «дезертир» может писаться через И. На самом деле это слово происходит от французского déserteur, что означает «покидать, бросать». Соответственно, русское слово «дезертир» должно писаться через Е. Здесь нет какого-то особого правила, просто нужно запомнить корректное написание слова или обратиться к словарю.

5.

«Понаслышке» — реально существующее целое слово. И означает оно «на основании разговоров, по рассказам, по слухам». Пишется это слово слитно, в устной и письменной речи его можно употреблять без «не».

6.

«Нештатный» и «внештатный» — это разные слова. «Внештатный» (внештатный сотрудник) означает «работающий вне штата». Есть устаревший синоним — «заштатный». «Нештатный» (нештатная ситуация) — это прилагательное, которое следует понимать как «непредусмотренный».

7.

Если хотите разговаривать простонародным языком, то, конечно, можно сказать и «садить». Но литературный русский язык предусматривает только один вариант написания и произношения — «сажать». Можно запомнить ассоциацию со словом «саженец», чтобы проверить себя.

8.

В этом словосочетании часто происходит такая путаница, потому что, скорее всего, сбивает с толку устойчивое выражение «договор займа». Но в отношении самого слова действует правило: корректное написание его в именительном и винительном падежах в единственном числе — через Е; в других падежах появляется Й (займу, займов, займа); множественное число — всегда буква Й (займов).

9.

В русском языке попросту нет таких слов, как «пятиста», «двуста», «семиста» и так далее. Это склонение сложного количественного числительного, состоящего из 2 частей. Поэтому и склоняются эти части по отдельности: семь — семи, сто — сот. Лайфхак, который позволит не ошибаться, — заменять 2-ю часть слова на «нот» (созвучное с «сот»): двух нот — двухсот.

10.

Наверное, наш мозг заменяет непривычное старое слово «испокон» на знакомое сочетание «из + какое-либо слово». В этом случае мы почему-то выдумали слово «покон», хотя его не существует в русском языке. Но есть устойчивое выражение «испокон веку», означающее «с давних пор».

11.

Это классический англицизм, произошедший от слова shop — «покупать». Обратившись к «Русскому орфографическому словарю», мы можем увидеть, что слово «шопинг» пишется с одной буквой П. Там же присутствует англицизм «шоп», производным от которого и является слово «шопинг». Из этого следует, что удвоение согласной не требуется.

12.

Здесь случилось некоторое замещение и заимствование предлога «по» из словосочетаний со словами «правила» и «инструкция», которые означают «руководство по чему-либо». Корректно же в данном случае будет использовать склонение слова в родительном падеже и вспомнить, что он отвечает на вопросы «кого? чего?». То есть «правила (чего?) русского языка». А предлог «по» употребляется в дательном падеже.

13.

Часто мы путаем значения этих совершенно разных слов. «Неприметливый» означает «не обладающий способностью наблюдать». А «неприметный» — «тот, кого трудно заметить, увидеть, ничем не выделяющийся».