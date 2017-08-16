Мы еще никогда не видели человека таким, как на этих 13 фотографиях
Тело человека кажется таким обычным и неинтересным. Но это только на первый взгляд.
AdMe.ru собрал уникальные фотографии, на которых организм человека предстает в совершенно прекрасном и неузнаваемом виде.
Пора пота на руке человека
Пот с тела человека выделяется на поверхность кожи из подкожных желез через отверстия, показанные на фото. Капли пота испаряются и охлаждают тело.
Клетки крови
Вот так ведут себя красные и белые клетки крови на месте свежей раны.
Губчатая кость
Костная ткань человека бывает двух видов: кортикальная и губчатая. Губчатая костная ткань менее плотная и жесткая по своему составу, находится она чаще всего на концах длинных костей.
Палец с ногтем
Кончик пальца и ноготь вблизи выглядят именно так. В данном случае верхний слой кожи — это мертвые клетки.
Барабанная перепонка
Барабанная перепонка находится в среднем ухе. На фото это вся область, окрашенная в красный.
Момент пореза кожи и защитная реакция организма
В момент пореза организм прибегает к защитной функции. Тромбоциты, находящиеся в кровотоке, скапливаются на месте раны, образуя липкую сетку. Именно благодаря такому сцеплению кровотечение останавливается.
Кожа человека с татуировкой
А здесь можно увидеть, как глубоко проникает пигмент краски. Он остается не только в эпидермисе (верхнем слое), но и доходит до дермального слоя.
Костный мозг в губчатой кости
На этом снимке можно увидеть костный мозг (он окрашен в оранжевый), который находится в губчатой кости в центре ребра.
Сердце
Сердце человека при увеличении выглядит именно так. Самый важный орган, который перекачивает кровь к 75 трлн клеток.
Клетки глаза
Человеческая сетчатка содержит около 100 млн клеток, которые чувствительны к тусклому свету, и около 7 млн клеток, чувствительных к цвету.
Кровеносные сосуды в лимфатическом узле
Лимфатические узлы, как известно, располагаются на пути лимфатических сосудов, по которым течет лимфа. Ускорить поток лимфы и улучшить состояние тканей помогут физические упражнения.
Бронхиола легких
В реальности диаметр бронхиол не превышает 1 мм, но это важная часть, ведь именно бронхиолы распределяют воздушный поток в организме.
Язык
Как оказалось, язык человека в разрезе и под увеличением не является чем-то однородным.
Фото на превью depositphotos