Мы еще никогда не видели человека таким, как на этих 13 фотографиях

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Тело человека кажется таким обычным и неинтересным. Но это только на первый взгляд. AdMe.ru собрал уникальные фотографии, на которых организм человека предстает в совершенно прекрасном и неузнаваемом виде.

Пора пота на руке человека

Пот с тела человека выделяется на поверхность кожи из подкожных желез через отверстия, показанные на фото. Капли пота испаряются и охлаждают тело.

Клетки крови

Вот так ведут себя красные и белые клетки крови на месте свежей раны.

Губчатая кость

Костная ткань человека бывает двух видов: кортикальная и губчатая. Губчатая костная ткань менее плотная и жесткая по своему составу, находится она чаще всего на концах длинных костей.

Палец с ногтем

Кончик пальца и ноготь вблизи выглядят именно так. В данном случае верхний слой кожи — это мертвые клетки.

Барабанная перепонка

Барабанная перепонка находится в среднем ухе. На фото это вся область, окрашенная в красный.

Момент пореза кожи и защитная реакция организма

В момент пореза организм прибегает к защитной функции. Тромбоциты, находящиеся в кровотоке, скапливаются на месте раны, образуя липкую сетку. Именно благодаря такому сцеплению кровотечение останавливается.

Кожа человека с татуировкой

А здесь можно увидеть, как глубоко проникает пигмент краски. Он остается не только в эпидермисе (верхнем слое), но и доходит до дермального слоя.

Костный мозг в губчатой кости

На этом снимке можно увидеть костный мозг (он окрашен в оранжевый), который находится в губчатой кости в центре ребра.

Сердце

Сердце человека при увеличении выглядит именно так. Самый важный орган, который перекачивает кровь к 75 трлн клеток.

Клетки глаза

Человеческая сетчатка содержит около 100 млн клеток, которые чувствительны к тусклому свету, и около 7 млн клеток, чувствительных к цвету.

Кровеносные сосуды в лимфатическом узле

Лимфатические узлы, как известно, располагаются на пути лимфатических сосудов, по которым течет лимфа. Ускорить поток лимфы и улучшить состояние тканей помогут физические упражнения.

Бронхиола легких

В реальности диаметр бронхиол не превышает 1 мм, но это важная часть, ведь именно бронхиолы распределяют воздушный поток в организме.

Язык

Как оказалось, язык человека в разрезе и под увеличением не является чем-то однородным.