13 неизбитых фактов обо всем на свете, которые удивят даже знатоков «Что? Где? Когда?»

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Все на свете знать невозможно, но это не значит, что не стоит хотя бы пытаться. Вдруг вас однажды пригласят на какое-нибудь интеллектуальное телешоу и станут задавать каверзные вопросы в обмен на солидные суммы. А вы возьмете и без запинки ответите, что же такое «акадва шаади», и назовете самый быстрый способ превратить воду в лед, когда под рукой только чайник и морозилка.

Мы в AdMe.ru всегда стремимся к новым знаниям и твердо уверены, что эрудиции много не бывает. Проверьте, какие факты из нашей свежей подборки вам до сих пор не были известны. А в конце статьи любители изящных задачек найдут небольшой математический бонус.

1. Срок годности на бутылке с питьевой водой относится не к воде, а к бутылке

Сама по себе питьевая вода не имеет срока годности — в отличие от тары, в которой она хранится. При длительном хранении жидкости пластиковые емкости выделяют химические вещества, которые влияют на вкус и безопасность продукта. Это не значит, что вода сразу же становится ядовитой, но она постепенно теряет свою свежесть и может зацвести. Считается, что в стеклянных бутылках вода сохраняет свой вкус дольше.

2. Лед быстрее получается из горячей воды

Это не поддается никакой логике, ведь горячей воде нужно сначала остыть, а потом уже перейти в твердое состояние, а вот холодной остывать не нужно. Однако существует научный парадокс, который называется эффект Мпембы и гласит, что горячая вода может превратиться в лед быстрее, чем холодная, хотя при этом она должна достичь температурного показателя холодной воды в процессе замерзания.

3. В период полнолуния активность кровососущих комаров повышается на 500 %

Однако несколько лет назад ученые разработали репеллент, который не отпугивает комаров, а делает людей словно бы невидимыми для них. Вещества, содержащиеся в репелленте, блокируют рецепторы, с помощью которых комары находят свою жертву.

4. Кошки потеют через подушечки лап и нос

Кошки регулируют температуру тела через пот и дыхание. При частом дыхании животное выталкивает горячий воздух, втягивая прохладный, который нагревается и также выталкивается, позволяя снизить температуру тела. При этом с языка и со всей поверхности пасти слюна испаряется и действует как пот. Из-за того, что у подушечек маленькая площадь поверхности, испарение пота с них не особо важно для кошек. Но в действительно жаркий день на полу можно заметить следы от влажных кошачьих лапок.

5. Самый простой способ отличить травоядного зверя от хищника

У хищников глаза расположены на передней части морды, чтобы брать на прицел жертву. У травоядных — по обе стороны головы, чтобы мониторить появление врага.

6. Самый маленький серийный автомобиль в мире

Микромобиль-мотоколяска Peel P50 был создан в Англии в 1962 году. Длина транспортного средства — 134 см, ширина — 99 см. В авто помещается один человек. Машина способна разогнаться до 64 км/ч. Кузов сделан из стекловолокна, а вес авто — всего 59 кг. Стоит отметить, что уже почти 60 лет Peel P50 удерживает рекорд самого маленького серийного автомобиля.

7. Самое длинное животное на Земле — ядовитая медуза

Да, кит внушителен: длина этого морского млекопитающего может достигать 33 м. Но его превзошла хищная и ядовитая медуза Cyanea capillata (еще одно название — «львиная грива»). У самого крупного экземпляра, найденного в водах Мирового океана, зарегистрированы 37-метровые щупальца.

8. Существует вода, которая горит. И это не «огненная вода» из шуток про алкоголь

На юге Азербайджана недалеко от города Астара есть источник Янар Булаг, название которого переводится как «горящий источник». Он сочетает в себе 2 непримиримых элемента: огонь и воду. В этой воде много природного газа, поэтому она вспыхивает, если поднести горящую спичку или зажигалку.

9. В колоде немецких карт нет дам

Типичная для Северной Германии колода состоит всего из 32 карт с рейтингом 7, 8, 9, 10, сержант, офицер, король и туз. Такая дискриминация по гендерному признаку связана с давней идеей, что добропорядочным фрау и фройляйн на игральных картах не место. Шестеркам, видимо, тоже.

10. В Индии существует запрет на третий по счету брак: 2 раза жениться можно, 4 — да на здоровье, а 3 — ни-ни

Запрет распространен не везде, а только в некоторых местностях, например в штате Пенджаб. Речь идет только о браке с живым человеком. Поэтому те мужчины, которые вторым браком не ограничились, женятся на дереве. После того как свадебное торжество завершено, гости помогают счастливому жениху «овдоветь», попросту срубая это самое дерево. Кстати, о свадьбах. Девочкам из другого индийского штата, Бихар, не обязательно ломать голову, как понравиться парню. Там до сих пор сохраняется традиция кражи жениха — «акадва шаади». Так семья невесты может сэкономить, ведь в таком случае можно не выплачивать родителям парня приданое. Кстати, далеко не все украденные сопротивляются и бегут в полицию. Одним стыдно признаться в том, что их похитили, другие просто боятся за то, как они будут выглядеть в глазах общества. Ведь если муж бросает жену, то это позор для всех.

11. Сундук Мертвеца из знаменитой пиратской песни — это вовсе не сундук, а необитаемый остров в Карибском море

Песня отражает события, произошедшие в начале XVIII века. На пиратском корабле «Месть королевы Анны» под командованием капитана Черная Борода вспыхнул мятеж. Капитан подавил бунт, и 15 особо активных мятежников были высажены на необитаемый остров, который назывался Сундук Мертвеца (небольшая скала в группе Виргинских островов). Каждому из пиратов вручили по бутылке рома. Через месяц корабль снова проходил мимо острова, и внезапно выяснилось, что мятежники выжили. Им позволили вернуться на корабль. А в честь их спасения остальные пираты сочинили знаменитую песню.

12. Затрапезный вид не имеет ничего общего с трапезой

Затрапезой давным-давно называли грубую ткань, из которой шили самую дешевую одежду на мануфактуре купца Ивана Затрапезникова. Изначально такая одежда шла на робы рабочих и простые домашние вещи. Со временем слово «затрапеза» утратило первоначальное значение и обрело смысл общего нищенства, убогости и неопрятности.

13. Солнце и Луна кажутся нам примерно одинакового размера благодаря удивительному совпадению

Луна примерно в 400 раз меньше Солнца, зато примерно в 400 раз ближе к Земле. Именно из-за этого во время солнечного затмения мы видим, как солнечные лучи скользят только по краям лунного диска и создают потрясающий эффект бриллиантового кольца. Это совпадение — и временно́е, и вре́менное. Луна медленно удаляется от Земли примерно на 3,8 см в год. Так что «бриллиантовое кольцо» со временем будет увеличиваться.

Бонус: пример, который можно решить за 1 секунду

В математике существует понятие репьюнитов. Если говорить простым языком, то это натуральные числа, состоящие из одних единиц. При умножении одного репьюнита на другой получается красивая закономерность. Вот один из примеров:

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

А какой интересный факт добавили бы в этот список вы?