13 неизбитых фактов обо всем на свете, которые удивят даже знатоков «Что? Где? Когда?»
Все на свете знать невозможно, но это не значит, что не стоит хотя бы пытаться. Вдруг вас однажды пригласят на какое-нибудь интеллектуальное телешоу и станут задавать каверзные вопросы в обмен на солидные суммы. А вы возьмете и без запинки ответите, что же такое «акадва шаади», и назовете самый быстрый способ превратить воду в лед, когда под рукой только чайник и морозилка.
Мы в AdMe.ru всегда стремимся к новым знаниям и твердо уверены, что эрудиции много не бывает. Проверьте, какие факты из нашей свежей подборки вам до сих пор не были известны. А в конце статьи любители изящных задачек найдут небольшой математический бонус.
1. Срок годности на бутылке с питьевой водой относится не к воде, а к бутылке
Сама по себе питьевая вода не имеет срока годности — в отличие от тары, в которой она хранится. При длительном хранении жидкости пластиковые емкости выделяют химические вещества, которые влияют на вкус и безопасность продукта. Это не значит, что вода сразу же становится ядовитой, но она постепенно теряет свою свежесть и может зацвести. Считается, что в стеклянных бутылках вода сохраняет свой вкус дольше.
2. Лед быстрее получается из горячей воды
Это не поддается никакой логике, ведь горячей воде нужно сначала остыть, а потом уже перейти в твердое состояние, а вот холодной остывать не нужно. Однако существует научный парадокс, который называется эффект Мпембы и гласит, что горячая вода может превратиться в лед быстрее, чем холодная, хотя при этом она должна достичь температурного показателя холодной воды в процессе замерзания.
3. В период полнолуния активность кровососущих комаров повышается на 500 %
Однако несколько лет назад ученые разработали репеллент, который не отпугивает комаров, а делает людей словно бы невидимыми для них. Вещества, содержащиеся в репелленте, блокируют рецепторы, с помощью которых комары находят свою жертву.
4. Кошки потеют через подушечки лап и нос
Кошки регулируют температуру тела через пот и дыхание. При частом дыхании животное выталкивает горячий воздух, втягивая прохладный, который нагревается и также выталкивается, позволяя снизить температуру тела. При этом с языка и со всей поверхности пасти слюна испаряется и действует как пот.
Из-за того, что у подушечек маленькая площадь поверхности, испарение пота с них не особо важно для кошек. Но в действительно жаркий день на полу можно заметить следы от влажных кошачьих лапок.
5. Самый простой способ отличить травоядного зверя от хищника
У хищников глаза расположены на передней части морды, чтобы брать на прицел жертву. У травоядных — по обе стороны головы, чтобы мониторить появление врага.
6. Самый маленький серийный автомобиль в мире
Микромобиль-мотоколяска Peel P50 был создан в Англии в 1962 году. Длина транспортного средства — 134 см, ширина — 99 см. В авто помещается один человек. Машина способна разогнаться до 64 км/ч. Кузов сделан из стекловолокна, а вес авто — всего 59 кг.
Стоит отметить, что уже почти 60 лет Peel P50 удерживает рекорд самого маленького серийного автомобиля.
7. Самое длинное животное на Земле — ядовитая медуза
Да, кит внушителен: длина этого морского млекопитающего может достигать 33 м. Но его превзошла хищная и ядовитая медуза Cyanea capillata (еще одно название — «львиная грива»). У самого крупного экземпляра, найденного в водах Мирового океана, зарегистрированы 37-метровые щупальца.
8. Существует вода, которая горит. И это не «огненная вода» из шуток про алкоголь
На юге Азербайджана недалеко от города Астара есть источник Янар Булаг, название которого переводится как «горящий источник». Он сочетает в себе 2 непримиримых элемента: огонь и воду. В этой воде много природного газа, поэтому она вспыхивает, если поднести горящую спичку или зажигалку.
9. В колоде немецких карт нет дам
Типичная для Северной Германии колода состоит всего из 32 карт с рейтингом 7, 8, 9, 10, сержант, офицер, король и туз. Такая дискриминация по гендерному признаку связана с давней идеей, что добропорядочным фрау и фройляйн на игральных картах не место. Шестеркам, видимо, тоже.
10. В Индии существует запрет на третий по счету брак: 2 раза жениться можно, 4 — да на здоровье, а 3 — ни-ни
Запрет распространен не везде, а только в некоторых местностях, например в штате Пенджаб. Речь идет только о браке с живым человеком. Поэтому те мужчины, которые вторым браком не ограничились, женятся на дереве. После того как свадебное торжество завершено, гости помогают счастливому жениху «овдоветь», попросту срубая это самое дерево.
Кстати, о свадьбах. Девочкам из другого индийского штата, Бихар, не обязательно ломать голову, как понравиться парню. Там до сих пор сохраняется традиция кражи жениха — «акадва шаади». Так семья невесты может сэкономить, ведь в таком случае можно не выплачивать родителям парня приданое. Кстати, далеко не все украденные сопротивляются и бегут в полицию.
Одним стыдно признаться в том, что их похитили, другие просто боятся за то, как они будут выглядеть в глазах общества. Ведь если муж бросает жену, то это позор для всех.
11. Сундук Мертвеца из знаменитой пиратской песни — это вовсе не сундук, а необитаемый остров в Карибском море
Песня отражает события, произошедшие в начале XVIII века. На пиратском корабле «Месть королевы Анны» под командованием капитана Черная Борода вспыхнул мятеж. Капитан подавил бунт, и 15 особо активных мятежников были высажены на необитаемый остров, который назывался Сундук Мертвеца (небольшая скала в группе Виргинских островов).
Каждому из пиратов вручили по бутылке рома. Через месяц корабль снова проходил мимо острова, и внезапно выяснилось, что мятежники выжили. Им позволили вернуться на корабль. А в честь их спасения остальные пираты сочинили знаменитую песню.
12. Затрапезный вид не имеет ничего общего с трапезой
Затрапезой давным-давно называли грубую ткань, из которой шили самую дешевую одежду на мануфактуре купца Ивана Затрапезникова. Изначально такая одежда шла на робы рабочих и простые домашние вещи. Со временем слово «затрапеза» утратило первоначальное значение и обрело смысл общего нищенства, убогости и неопрятности.
13. Солнце и Луна кажутся нам примерно одинакового размера благодаря удивительному совпадению
Луна примерно в 400 раз меньше Солнца, зато примерно в 400 раз ближе к Земле. Именно из-за этого во время солнечного затмения мы видим, как солнечные лучи скользят только по краям лунного диска и создают потрясающий эффект бриллиантового кольца.
Это совпадение — и временно́е, и вре́менное. Луна медленно удаляется от Земли примерно на 3,8 см в год. Так что «бриллиантовое кольцо» со временем будет увеличиваться.
Бонус: пример, который можно решить за 1 секунду
В математике существует понятие репьюнитов. Если говорить простым языком, то это натуральные числа, состоящие из одних единиц. При умножении одного репьюнита на другой получается красивая закономерность. Вот один из примеров:
А какой интересный факт добавили бы в этот список вы?