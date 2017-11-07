13 мифов о здоровье, которые можно услышать на приеме у врача

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Нам с детства известно, что ТВ портит зрение, а читать можно только при хорошем освещении. Но так ли непреложны эти «истины»? AdMe.ru развенчивает мифы о здоровье, которые нередко можно услышать даже от самих врачей. А в конце вы узнаете о занятной особенности организма, которая проявляется почти у каждого.

1. Беременность длится не 9 месяцев

На самом деле срок здоровой беременности может быть разным и чаще всего это 9,5 месяцев, а не 9. К тому же исследования показывают, что длительность здоровой беременности может варьироваться в пределах 5 недель.

2. Вакцина от гриппа не заражает вас гриппом

Хотя организм и может отреагировать на вакцину повышением температуры, это не значит, что вы заболеете гриппом из-за прививки. Вакцина содержит мертвый вирус, который не в состоянии «воскреснуть» и вызвать болезнь.

3. Витаминные добавки не делают вас здоровее

Витамины в таблетках могут не только не принести пользы здоровью, но и навредить. Например, обзор 20 лет исследований витаминных добавок показал, что у людей, принимающих витамины в высоких дозах, повышается риск развития рака.

4. Клетки мозга восстанавливаются

Долгое время считалось, что клетки мозга взрослого человека не восстанавливаются. Однако это не так. На самом деле во время процесса под названием «нейрогенез» вырабатываются новые нейроны в гиппокампе — отделе мозга, ответственном за обучение, долгосрочную память и формирование эмоций.

5. Чтение при тусклом освещении не портит зрение

Как и в случае с телевизорами, чтение в комнате с неярким освещением не ведет к ухудшению зрения. Конечно, вы можете почувствовать усталость от такого чтения, но в долгосрочной перспективе это не приводит к серьезным проблемам с глазами.

6. Кожа не очистится, если пить много воды

Конечно, пить достаточно жидкости необходимо, но сама по себе вода не является средством от прыщей. Хорошо увлажненная кожа быстрее заживает, но не стоит надеяться, что, выпивая лишний стакан воды, вы сократите количество прыщей.

7. Ночные перекусы не ведут к набору веса

Ночные вылазки к холодильнику ассоциируются с ожирением, но не являются его причиной. От них мы толстеем не больше, чем от перекусов днем или вечером. А вот недостаточная физическая активность — более действенный способ набрать вес.

8. Прорезывание зубов не вызывает жар

Многие родители считают высокую температуру нормальной, когда у ребенка режутся зубки, но на самом деле это миф. Хотя прорезывание и может вызвать небольшое повышение температуры (обычно в день появления первого зуба), если у ребенка появился жар (37,8–38,3 °C), это может быть симптомом какого-то заболевания.

9. Можно сидеть, скрестив ноги

​Исследования не подтверждают слухи о варикозе или повреждении нервов из-за позы «нога на ногу». Она не ведет к серьезным нарушениям, т. к. кровяное давление приходит в норму, когда мы меняем положение. Единственное исключение — поза не рекомендуется людям, у которых повышен риск появления тромбов.

10. Запах изо рта не говорит о скрытой болезни

Как правило, неприятный запах изо рта появляется из-за проблем с зубами / деснами или питанием. Да, при заболеваниях некоторых органов (например, почек, легких, кишечника) зловонное дыхание может быть симптомом, но оно точно не будет единственным. Поэтому не стоит сразу паниковать и искать у себя скрытые болезни.

11. Бег не вредит коленям

На самом деле бег не вредит коленям, если вы делаете это правильно. Не бегайте босиком, выбирайте удобную обувь и рассчитывайте свои силы — новичкам не стоит отправляться на пробежку чаще 3–4 раз в неделю.

12. Телевизор можно смотреть близко

Если вы смотрите телевизор близко, это не испортит вам зрение, хотя вы и можете почувствовать напряжение глаз. Кстати, в отличие от взрослых, детям проще фокусироваться на близком расстоянии. Возможно, именно поэтому дети так любят смотреть мультфильмы у экрана — они просто не устают от этого.

13. Мороженое можно есть во время простуды

Мороженое во время болезни у многих людей под строгим запретом, однако если вы съедите немного любимого пломбира, это не ухудшит ваше состояние. Иногда мороженое может помочь уменьшить боль в горле или получить необходимые калории, если у вас нет аппетита во время болезни.

Бонус: высунутая из-под одеяла нога помогает лучше спать

Оказывается, высунутая из-под одеяла нога помогает быстрее уснуть — таким образом мы регулируем температуру. Во сне она понижается, но теплое одеяло может нарушить этот процесс. Проще всего восстановить температурный баланс, вытащив ногу из-под одеяла: так организму легче избавиться от лишнего тепла через ноги.