13 фактов о космосе, которые докажут, что реальная наука впечатляет больше, чем фантастические фильмы

Зачастую наши знания о Вселенной не выходят за границы школьной программы по астрономии, случайных документальных фильмов и всего, что мы узнали из сериала «Теория Большого взрыва». Тем не менее космос полон необыкновенных вещей, таких как звезды, которые кажутся старше самой Вселенной, планеты, на которых идет стеклянный дождь, и астероиды, похожие на известные всем нам предметы.

Мы в AdMe.ru любим науку и не сомневаемся, что некоторые факты о космосе могут потрясти до глубины души. А в бонусе вы найдете пару вариантов для тех, кто всегда хотел быть космонавтом и изучать Вселенную.

Звезда Мафусаила — одна из древнейших известных звезд

Звезду Мафусаила (официальное название HD 140283) обнаружили более 100 лет назад, и она сразу же стала известной. Она относится ко второму поколению звезд, то есть образовалась спустя несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, что делает ее одной из старейших известных звезд. Однако, когда ее датировали первый раз, произошел казус, так как по всем данным возраст звезды достигал 14,46 млрд лет, что было невозможно, ведь уже в то время было вычислено, что возраст Вселенной — 13,8 млрд лет. Долгое время этот факт оставался неразрешенной загадкой. Позднее было проведено еще одно исследование, по которому все стало на свои места: обновленный возраст этой звезды составил 13,7 млрд лет.

Коричневые карлики — холодные звезды

Мы привыкли считать, что все звезды огромные и раскаленные, но это не всегда так. Коричневые карлики — это тип звезд, которые не подходят под данные характеристики. По размеру они сопоставимы с Юпитером, что для звезд считается очень малым размером. И температура у них гораздо ниже. Самые холодные коричневые карлики могут иметь температуру в 27 °C. Из-за низкой температуры эти звезды имеют темно-красный цвет, постепенно сжимаются и тускнеют.

Общее между Землей и Венерой

У Земли и Венеры много общего. Это и время образования планет — 4,6 млрд лет назад, и схожие масса и размер. На Венере извергаются вулканы, как и на Земле. Есть атмосфера, правда, состоящая из углекислого газа более чем на 90 %. Но в верхних слоях есть и кислород, и азот, необходимые человеку для дыхания. Весьма вероятно, что ранее на Венере были и свои океаны, но в определенный момент планета настолько разогрелась, что вода полностью испарилась.

Синдром космической адаптации

Человек не очень комфортно чувствует себя в невесомости. Помимо полетов по помещению и возможности оставить какой-либо предмет точно рядом с собой, поставив его буквально на воздух, это сопряжено и со многими негативными последствиями. Такими как снижение аппетита, головная боль, головокружение, тошнота, рвота, пространственные иллюзии. Одним из самых тяжелых случаев реакции на невесомость было состояние астронавта Джейка Гарна во время полета в 1985 году. Он чувствовал себя настолько плохо, что среди его коллег вошла в обиход шуточная единица измерения тяжести состояния в период адаптации к невесомости — 1 гарн. Большинство же астронавтов испытывают дискомфорт не более 0,1 гарна по этой шкале.

Планета под двумя солнцами

Плакат от «Бюро путешествий по экзопланетам» Программы исследования экзопланет NASA. «Отдохни на Kepler-16b. Земля под двумя солнцами. Там, где у твоей тени всегда есть компания».

Kepler-16b — одно из названий планеты, открытой в 2011 году. Второе, неофициальное, название — Татуин, как планета из серии фильмов «Звездные войны». У этих планет есть общее — они обе вращаются вокруг системы из парных звезд. А это значит, что на поверхность этих планет светят два солнца. Планета настолько заинтересовала ученых, что даже проект «Бюро путешествий по экзопланетам» Программы исследования экзопланет NASA сделал плакат, посвященный этому.

«Озвученная» Вселенная

В основном космос тихий и все данные, получаемые телескопами, превращаются в диаграммы, графики и изображения. Рентгеновская лаборатория NASA и программа «Изучение Вселенной» создали проект по «озвучиванию» Вселенной. В рамках этого проекта данные с телескопов преобразуются в звуки. Чем сильнее свет, тем громче получится звук. Чем дальше от центра расположен светящийся объект, тем более высоким будет звук, в который этот объект будет преобразован. Отдельные звезды дают отрывистый звук. А скопления — протяженное звучание.

Была ли жизнь на Марсе?

В 1996 году ученые исследовали один из марсианских метеоритов. Он мгновенно стал невероятно популярен после того, как ученые NASA заявили об обнаружении в метеорите окаменевших микроскопических структур, напоминающих окаменелые бактерии. Одним из достижений марсохода «Кьюриосити» за его 10-летнюю службу стало обнаружение стабильных изотопов углерода. Ученые предположили, что эти изотопы углерода оказались на Марсе, так как в далеком прошлом там могла быть жизнь. Это только предположение, однако Марс продолжает активно изучаться и постепенно мы узнаем все больше о красной планете.

Отвыкание от невесомости

В интернете стало популярным видео, где астронавт Томас Маршбёрн, который вернулся из космоса после 2 миссий, рассказывает о своих впечатлениях. В процессе этого он ставит стакан на воздух, потому что отвык от гравитации. Во время космических миссий человек привыкает к невесомости, и одна из особенностей этого состояния заключается в том, что нет нужды ставить предмет на что-либо: можно просто оставить его рядом с собой без какой-либо опоры, и он зависнет в воздухе.

Космическое происхождение золота

В процессе ядерных реакций внутри звезд образовывались химические элементы, такие как водород, гелий, углерод, неон и дальше до железа в таблице Менделеева. Долгое время оставалось загадкой происхождение элементов тяжелее железа, таких как, например, золото, ведь они не производились в ходе обычных ядерных реакций внутри звезд. Раньше считалось, что все элементы тяжелее железа образовались от слияния нейтронных звезд. Однако, по последним исследованиям, взрывы сверхновых тоже ответственны за создание таких химических элементов. И в процессе этого образуется больше тяжелых элементов, пусть и происходит это реже. Таким образом, все золото, даже самое обычное кольцо или сережки, которые мы носим, образовано во время масштабных космических событий.

Вода на Луне

Уже давно говорили о том, что на Луне есть вода. Последние исследования Китайской академии наук подтверждают эту информацию. В конце 2020 года на Землю были доставлены образцы лунного грунта, в котором обнаружена вода. Речь идет о небольшом количестве — миллионные доли. Теперь ученые склоняются к тому, что не только солнечный ветер мог принести эти частицы, но и внутри самой Луны есть источник воды.

Штормы на Земле

В начале формирования Солнечной системы и Земля и Луна выглядели по-другому. Даже расстояние между ними отличалось от современного. Луна отдаляется от Земли каждый год на 3,8 см. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на заре своего существования Луна находилась на расстоянии около 65 000 км, против нынешних 384 400 км. В тот момент вся планета была покрыта одним большим океаном. Такое близкое расположение Луны и огромная скорость вращения Земли вокруг своей оси (сутки тогда состояли не из привычных нам 24 часов, а чуть больше 6 часов) создавали невероятной силы штормы и огромные волны. Такие ураганы длились тысячи лет, пока Луна не отдалилась достаточно и пока вращение Земли не замедлилось.

Планета со стеклянными дождями

В созвездии Лисички есть планета, открытая в 2005 году. По размерам она сопоставима с нашим Юпитером и находится не слишком далеко от Земли — на расстоянии 64,5 световых лет (1 световой год — это расстояние, которое свет проходит за 1 календарный год). Это означает, что если бы у нас была возможность ее внимательно рассмотреть, то мы бы увидели ее такой, какой она была почти 65 лет назад. В ходе изучения ее атмосферы стал известен любопытный факт: на планете регулярно идут дожди из расплавленного стекла.

Спутник, похожий на пельмень

У Сатурна множество спутников, но один из них представляет особый интерес. Пан, названный так в честь персонажа древнегреческой мифологии, — внутренний спутник, это значит, что его траектория совпадает с траекторией знаменитых колец Сатурна. Своей гравитацией этот спутник собирает частицы пыли на себя. Но она оседает неравномерно, делая спутник похожим на пельмешек.

Бонус № 1: билет на Марс

Для тех, кто всегда хотел отправиться покорять космос, ну или хотя бы оставить там какую-то информацию о себе, NASA устроило проект: после регистрации на сайте ваше имя запишут на микрочип, который будет отправлен на Марс в следующую экспедицию. После этого вы получаете символический билет, который подтверждает ваше «участие» в этой миссии. И, надо признаться, автор этой статьи — один из тех, кто решил воспользоваться таким шансом.

Бонус № 2: изучать Вселенную прямо за своим компьютером

Для тех, кому недостаточно отправить свое имя на Марс на микрочипе, создали SpaceEngine — виртуальную Вселенную, которую можно изучать прямо на своем компьютере. Этот проект позволяет путешествовать между звездами и галактиками, приземляться на любую планету, Луну или астероид и изучать их планетный ландшафт. Все основано на реальных научных знаниях, поэтому SpaceEngine изображает Вселенную такой, какой ее представляет современная наука.

Как считаете, какие перспективы у человечества в освоении космоса? Смогут люди улететь на другую планету?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.