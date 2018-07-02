13 фактов, которые откроют вам глаза на окружающий мир
Пока мы пытаемся успеть уследить за всем, что происходит в окружающем мире, ученые провели исследование, которое позволило выяснить, сколько нужно потратить на свадьбу, чтобы брак был счастливым. Эту секретную информацию и еще целый ряд фактов можно найти в нашей статье.
AdMe.ru предлагает вашему вниманию подборку любопытных фактов, которые сделают мир вокруг еще интереснее.
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В городе Сиракьюс (США) в одном из кварталов можно увидеть единственный светофор с обратным порядком сигналов: зеленый вверху, красный внизу. Тут все дело в политике: зеленый цвет, который является символом Ирландии, никак не может находиться под красным, символизирующим Великобританию.
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Первые суши появились еще в VIII веке, только вот они отличались от тех, что мы привыкли видеть сегодня. Рыбу посыпали ферментированным рисом и солью и оставляли на несколько месяцев. Ферментированный рис не давал рыбе испортиться. Спустя время рис выбрасывали, а рыбу ели. Привычный нам вид это блюдо приобрело только в начале XIX века.
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А что интересного про окружающий мир знаете вы?
Иллюстратор Xenia Shalagina специально для AdMe.ru