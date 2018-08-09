13 эффектов, которые влияют на подсознание и помогают добиться успеха тем, кто о них знает

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Наш мозг остается самой большой загадкой для ученых. Многие люди считают, что мы используем его всего на 10 %, но на самом деле это не так. Просто большую часть работы мозга мы не замечаем, она проходит бессознательно. Тем не менее мы можем использовать особенности своего сознания, даже если не замечаем их. Например, если вы весь отпуск ложились спать на рассвете, а через пару дней вам утром на работу, есть отличный способ быстро откорректировать свои биологические часы — простое голодание.

AdMe.ru поделится с вами самыми интересными «фокусами», на которые способен наш мозг.

Поведение человека во время разговора по телефону выдает его социальный статус

Всего одного взгляда на человека, говорящего по телефону, достаточно, чтобы сказать, богат он или беден. По крайней мере так утверждают психологи Калифорнийского университета. Согласно проведенному эксперименту, более богатый человек чаще отвлекается во время телефонного разговора: он может делать еще одно дело или просто играть предметами на столе. Это связано с тем, что богатый человек менее зависим от окружающих, так что его не слишком интересуют разговоры с другими людьми.

Музыка может восстанавливать память

Ученые обнаружили, что музыка способна стимулировать воспоминания. Она потенциально может помочь даже людям с болезнью Альцгеймера восстановить некоторые участки памяти. Так что если вы с трудом вспоминаете свое первое свидание, то, возможно, вам в этом поможет музыка. Это связано с тем, что музыка влияет на участки мозга, которые недоступны другому влиянию. Кроме того, именно с музыкой мы тесно связываем эмоции, в результате возвращаются и соответствующие воспоминания.

В электронной переписке люди лгут чаще, чем во время личной беседы

Причина этого проста: чтобы лгать кому-то лично, мы прикладываем массу усилий. В том числе нужно сохранить нормальное выражение лица, открытую позу — все, чтобы собеседник вам поверил. В электронных письмах такой необходимости нет. Недавнее исследование показало, что собеседнику в сети вы будете врать почти наверняка. Ученые предложили людям разделить на двоих некую сумму денег, при том что второй человек оставался по ту сторону экрана. В результате почти все люди (92 %) солгали о сумме, которую должен получить невидимый собеседник. Более того, они не испытывали угрызений совести за свою ложь, потому что для них собеседник был условным, а не реальным человеком.

По обуви можно узнать тип личности

По тому, какую обувь выбирает человек, можно многое сказать о его характере, считают психологи. Например, дотошные люди носят новую, аккуратную обувь, вероятно, чтобы не раздражаться, глядя на собственные ботинки. Практичная обувь говорит о том, что перед вами почти наверняка приятный собеседник. А вот спокойные и собранные люди почему-то предпочитают неудобную обувь.

Спортивные напитки работают, даже если их не пить

Спортивные напитки — огромный бизнес, приносящий соответствующий доход. Именно поэтому их рекламируют на каждом углу, убеждая нас в их незаменимости. Однако вся эта реклама и надуманная польза — просто ничто по сравнению с удовольствием от того, что вы пьете огромное количество сахара. Да, спортивные напитки работают. Но не из-за секретного состава, а просто потому, что мозг воспринимает сахар как награду за хорошую работу, и ваша работоспособность повышается еще больше. Фактически вам не нужно даже пить эту разрекламированную жидкость, можно просто прополоскать рот и получить удовольствие. Если ищете здоровую альтернативу спортивным напиткам, делайте смузи или просто возьмите в спортзал банан.

Люди, которые не думают о будущем, счастливее тех, что строят планы

Разница между тем, чтобы думать о машине, и тем, чтобы ехать в машине, колоссальная, не так ли? На самом деле мысли о будущем часто только делают нашу теперешнюю жизнь хуже. Это покажется вам странным, но в некоторых языках нет будущего времени. И согласно исследованию, люди, говорящие на них, принимают более обоснованные решения здесь и сейчас, да и в целом чувствуют себя более счастливыми.

Музыка делает сильнее

Почти все мы слушаем музыку, когда занимаемся спортом. Но, как утверждают ученые, это не просто приятно, а еще и полезно. Согласно проведенному исследованию, музыка повышает вашу работоспособность, помогает дольше носить тяжести и гораздо быстрее бегать. Особенно это эффективно, если ваши движения совпадают с тактом музыки: тогда вы потратите на каждое упражнение куда меньше усилий, а эффект останется тем же. Кроме того, музыка помогает впасть в своеобразный транс, когда тело работает правильно, вас не занимают никакие мысли и повышается общая выносливость.

Мысль о том, что вы хорошо пахнете, делает вас привлекательнее

В недавнем исследовании, которое проводили ученые из Ливерпуля, выяснилось, что приятно пахнущие люди более привлекательны. Добровольцев просили разделиться на две группы: одна из них использовала парфюм, а вторая — нет. А затем их сняли на видео и показали третьей группе добровольцев, попросив оценить привлекательность каждого человека. Результаты оказались удивительными: те люди, которые использовали парфюм, казались гораздо более привлекательными, хотя те, кто ставил оценку, не могли чувствовать этот запах. Как считают ученые, это связано с ощущением уверенности в себе благодаря приятному аромату. Так что не забывайте использовать парфюм (в умеренных количествах) и чувствуйте себя уверенно.

Голодание может изменить цикл сна

Каждый из нас сталкивался с моментом, когда мы привыкли просыпаться ближе к полудню, но уже через пару дней снова нужно идти на работу или учебу. Конечно, можно за несколько дней ставить будильник и просыпаться пораньше, но кто из нас это делает? Есть способ заставить организм перезагрузиться и быстро скорректировать цикл сна и бодрствования. Для этого нужно просто ничего не есть примерно 16 часов. Все дело в том, что наши биологические часы зависят от еды так же, как от светового дня. Организм примерно спустя 16 часов голодания начинает терять контроль, и все, что он хочет, — чтобы вы поели. При этом время, когда вы все-таки поели, он воспринимает как «утро» и перезапускает ваши биологические часы.

Сон помогает запоминать информацию

Если вам предстоит выучить кучу всего, лучше всего начинать учиться за сутки до того, как эти знания понадобятся. При этом, по мнению ученых, очень важно выспаться. Был проведен эксперимент, который доказал, что если усваивать информацию за сутки до предстоящего экзамена, то это будет более эффективно, чем если вы приступаете к зубрежке всего за 20 минут. Когда вы спите, ваш мозг перерабатывает информацию, полученную в течение дня. Это работает как компьютер: если вы закроете все сторонние программы, основная будет работать быстрее всего. Так и с мозгом: когда нет необходимости контролировать тело и следить за окружающим миром, мозг «переваривает» информацию куда быстрее.

Красная форма помогает победить

Британские исследователи пришли к выводу, что у команды в красной форме куда больше шансов победить, чем у команды, одетую в форму любого другого цвета. Этот вывод касается всех видов спорта, включая командные и индивидуальные. Конечно же, если ваш соперник — признанный чемпион, а вы впервые принимаете участие в соревнованиях, красная форма не поможет. Однако если силы примерно равны, красная форма помогает одержать верх. Ученые считают, что это связано с психологическим фактором, ведь красный цвет символизирует господство.

Когда вы прикасаетесь к вещи, вы хотите ее купить

Опытные маркетологи знают: если вы прикоснетесь к вещи, то захотите ее купить. Именно поэтому в автосалонах вам предлагают тест-драйв выбранной машины. Кроме того, мы готовы платить больше за то, что держали в руках. Это связано с тем, что вещь, которую мы трогали, мы уже воспринимаем как свою собственность. Это работает и в обратную сторону: если товар нельзя трогать, его будут покупать гораздо реже. В том числе и потому, что он воспринимается как что-то хлипкое и ненадежное.

Каждое ухо слышит по-своему