Мы собрали 13 самых важных открытий и научных достижений, в которые 3 года назад никто бы не поверил

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2017 год еще больше приблизил мир к научно-фантастическому будущему, начиная с регенерации человеческих клеток для выращивания новых органов и заканчивая поиском планеты, пригодной для жизни. Мы в AdMe.ru составили для вас список из 13 самых важных открытий и научных достижений за последние несколько лет.

1. Победили вирус Эбола

Агентство общественного здоровья Канады совместно с фармацевтической компанией Merck в 2016 году разработали вакцину против вируса Эбола. Всемирная организация здравоохранения считает, что эффективность новой вакцины находится в диапазоне от 75 до 100 %. Впервые за 40 лет правила игры меняются: сейчас преимущество на стороне человека, а не вируса.

2. Полетели к Плутону

Миссия НАСА «New Horizons» стартовала в 2006 году, когда Плутон еще считался полноценной планетой. В течение 9 лет космический аппарат приближался к далекой планете, и в 2015 году были получены первые цветные снимки Плутона и его спутника Харона. А больше неизведанных планет в Солнечной системе не осталось.

3. Научились менять нужный участок ДНК

Генные инженеры из Китая и США продолжают эксперименты с методом редактирования генов CRISPR/Cas9, дающим возможность находить нужный участок ДНК и менять его, вырезая или добавляя строки генетического кода. Мы вплотную приблизились к возможности редактировать геном человека. Это должно помочь в лечении болезней, которые вызывают изменения в генах, а в будущем к появлению «суперлюдей», экспериментирующих со своими генами.

4. Нашли останки древнейших людей

Профессор Ли Бергер в 2013 году организовал экспедицию в пещеру Диналеди и обнаружил около полутора тысяч фрагментов древних скелетов. После анализа останков древнейших людей, названных Homo naledi, был сделан вывод, что это самые ранние представители рода людей. Они жили 2–3 млн лет назад и являются переходным звеном между обезьянами-австралопитеками и людьми.

5. Напечатали ткань, которая поможет сохранять клетки живыми

Исследователи Института регенеративной медицины Wake Forest разработали методику, которая позволяет печатать ткань, пронизанную микроканалами подобно губке, благодаря чему в ткань нормально проникают питательные вещества. Ранее использование этой технологии осложнялось тем, что клетки крайне сложно сохранить живыми: им не хватает кислорода и питательных веществ. Это открытие может помочь в восстановлении повреждений нервов, а в будущем люди смогут выращивать целые конечности и внутренние органы.

6. Создали антибиотик против бактерий, устойчивых к большинству существующих лекарств

Исследователи компании NovoBiotics Pharmaceuticals разработали устройство, которое можно опустить в землю и позволить бактериям развиваться в естественной для них среде. Одно из выделенных бактериями веществ оказалось очень эффективно против большинства бактерий, устойчивых ко всем другим антибиотикам, и получило название теиксобактин. Это вещество повреждает самые важные ферменты, отвечающие за строительство клеточной стенки бактерии. Поэтому любое их изменение смертельно для самой бактерии.

7. Соединили мозги 4 крыс

Нейрофизиологи из Университета Дьюка во главе с Мигелем Николесисом объединили мозги 4 взрослых крыс, причем получившийся «брейнет» (мозговая сеть) решал такие задачи, как обработка изображений, хранение и поиск информации и даже предсказание погоды. Был получен так называемый органический компьютер, производительность которого была выше, чем суммарная производительность каждого отдельно взятого мозга. Что по этому поводу думали сами крысы, исследователи не сообщают. А ведь интересно, каково это — иметь общий мозг на четверых?

8. Пытались повернуть вспять процесс старения

Группа исследователей из Стэнфордского университета разработала метод, позволяющий удлинять на целую тысячу нуклеотидов человеческие теломеры — концевые участки хромосом. Чем моложе человек, тем длиннее его теломеры. Со временем они укорачиваются, и вследствие этого организм человека стареет. Замедлить данный процесс можно, ведя здоровый образ жизни, но сотрудники Стэнфорда предложили принципиально иной способ. Они доказали, что можно использовать медицинское вмешательство для увеличения концевых участков хромосом.

9. «Отредактировали» человеческий эмбрион

27 июля в Портленде, штат Орегон, ученые достигли поразительных результатов в технологии генного редактирования. Воспользовавшись CRISPR, они успешно удалили у человеческого эмбриона ген, связанный с сердечными заболеваниями. Теперь ученые могут применять эту же схему, чтобы вставлять в ДНК новые элементы, удалять или исправлять ее участки. Этот процесс настолько точен, что ученые могут перепробовать миллионы химических комбинаций, чтобы внести в генетический код какое-то конкретное ключевое изменение.

10. Научили искусственный интеллект паркуру

Специалисты подразделения Google по искусственному интеллекту DeepMind опубликовали статью, иллюстрирующую, как они обучают искусственный интеллект адаптироваться к изменчивой внешней среде. Три «агента» системы — безголовое тело, «муравей» с 4 ногами и 3-мерная фигура человека — методом проб и ошибок научились паркуру в виртуальном пространстве. Этот метод может помочь технологиям искусственного интеллекта достичь более гибкого и естественного поведения и научить их приспосабливаться к изменениям.

11. Приняли важное решение охладить планету

С 1980 года по 2020-й температура на поверхности планеты увеличивается на 0,25 °C каждое десятилетие. Согласно пессимистичному сценарию ООН, за ближайшие 100 лет планета нагреется еще на 2,6–4,8 °C. Таяние ледников приведет к повышению уровня моря и затоплению побережий, будут случаться засухи и глобальные катаклизмы. Осознавая масштаб возможной экологической катастрофы, страны — участницы ООН приняли новое климатическое соглашение — Парижское. В его рамках участники обязуются постепенно перейти к безуглеродной экономике, бережно расходовать энергию и внедрять экологически безопасные технологии.

12. Создали искусственную матку

26 апреля врачи Детской больницы Филадельфии сумели сымитировать женскую матку, для того чтобы спасти преждевременно рожденного ягненка. Это устройство должно в будущем предотвращать смертность и болезни у недоношенных детей младше 37 недель. Тем не менее созданное устройство пока нельзя использовать для спасения жизни недоношенных детей по той причине, что оно на данном этапе имитирует не все аспекты работы матки и плаценты, питающей и поддерживающей работу организма зародыша.

13. Нашли планету, на которой можно жить

Ученые из Европейской организации астрономических исследований нашли одну из возможных планет для внеземной жизни — LHS 1140b. Она была обнаружена в обитаемой зоне тусклой звезды в 40 световых годах от Земли. Планета вращается вокруг красного карлика и, по предварительным версиям, имеет все необходимые функции для поддержания жизни.У нее скалистый ландшафт, и она может удерживать воду в жидком состоянии, а возможно, имеет атмосферу и жизнь на своей поверхности.

Завершается еще один год на нашем пути в новое неизведанное будущее. Главный мотор этого движения — наука, и мы искренне надеемся, что она приведет нас к еще более удивительным открытиям и достижениям.