11 загадочных совпадений, о которые разбивается любая логика

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Человеческая история насчитывает множество странных событий, которые не вяжутся с другими или кажутся опережающими свое время. Случайны эти совпадения или нет — в первую очередь они привлекают внимание своей необычностью. AdMe.ru предлагает ознакомиться со случаями в истории, над которыми люди ломают головы многие годы. Может, у вас получится разгадать их загадку?

1. Марк Твен и комета

Марк Твен родился 30 ноября 1835 года, в день, когда над планетой пролетела комета Галлея. В 1909 году писатель пошутил: «Я пришел в 1835 году с кометой Галлея, через год она снова прилетает, и я рассчитываю уйти вместе с ней». Эти слова оказались пророческими: 21 апреля 1910 года Твен умер от стенокардии, на следующий день после возвращения кометы Галлея.

2. Проклятие Тамерлана

20 июня 1941 советские археологи открыли мавзолей Тамерлана, потомка Чингисхана. Предупреждение на надгробии гласило: «Кто вскроет мою могилу, тот выпустит на свободу еще более ужасного завоевателя, чем я». Через 2 дня Германия напала на СССР.

3. Одинаковые судьбы

Близнецы из Огайо, разделенные при рождении и не знавшие о существовании друг друга, прожили почти одинаковые жизни. Обоим усыновители дали имя Джеймс (не сговариваясь), оба завели собаку и назвали ее Той, оба стали полицейскими и женились на женщинах по имени Линда. У обоих были сыновья, которых назвали Джеймс Аллан, и оба развелись. Оба впоследствии женились второй раз на женщинах по имени Бетти.

4. Бомбардировка из будущего

В 1932 году журналист Дж. Бернард Хаттон и фотограф Джоаким Брендт отправились делать репортаж на Гамбургскую верфь. Когда мужчины вернулись в редакцию, они были напуганы и рассказывали о воздушной атаке, которая обрушилась на Гамбург. Брендт был готов доказать их слова сделанными фотографиями. Но никакой бомбардировки не было, как не было ничего необычного и на проявленных фотографиях. 11 лет спустя Хаттон жил в Лондоне и в одной из утренних газет прочитал об операции «Гоморра» — бомбардировке Гамбурга. Было ли это совпадением — неизвестно, но Хаттон был уверен, что именно эту атаку он видел в 1932-м.

5. «Мой прапрадедушка выглядит как Джонни Депп»

Прадедушка пользователя Imgur и в самом деле вылитый Джонни Депп. Совпадение или реинкарнация?

6. Предсказание в мультфильме

Выше вы видите эпизод из мультфильма «Джонни Браво». Обратите внимание на плакат с надписью «Скоро» на стене. Этот эпизод вышел за 5 месяцев до террористических актов 11 сентября 2001 года.

7. Самолет из будущего

В 1935 году маршал авиации Роберт Виктор Годдард осматривал заброшенный аэродром в Эдинбурге. На обратном пути из-за непогоды ему пришлось вернуться к нему, но на этот раз старый аэродром выглядел вполне рабочим и оживленным. На взлетной полосе был самолет, который маршал не смог узнать, хоть и был знаком с самыми разными моделями. 4 года спустя Годдарда вновь отправили на тот аэродром, уже использовавшийся по назначению. Там был самолет, который Годдард не опознал в 1934-м — «Майлс Маджистер». Его начали выпускать в 1937-м, спустя три года после того, как Годдард, по его утверждению, увидел его впервые.

8. Предсказание Евросоюза

В 1968 году писатель-фантаст Джон Браннер выпустил книгу «Всем стоять на Занзибаре». В ней он описывает Евросоюз, который официально появился лишь в 1993 году.

9. Хипстер в прошлом

На фотографии 1941 года с открытия моста в Британской Колумбии замечен молодой человек, сильно контрастирующий с остальными людьми на фото. За внешний вид мужчину прозвали «хипстером», и не зря: его прическа и одежда выглядят слишком современными для того времени, не говоря уже о солнечных очках и фотокамере в руках.

10. Эдди Мерфи из 1930-го

Еще один случай звездной «реинкарнации» — Эдди Мерфи невероятно похож на мужчину на фото 1930 года. Может, у этих звезд все-таки есть секрет вечной молодости?

11. Книга, предсказавшая финансовый кризис

Роман-антиутопия «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд был впервые опубликован в 1957 году. По сюжету правительство США все сильнее контролирует предпринимателей, плановая экономика приходит на смену свободному рынку и в итоге все это выливается в глубокий финансовый кризис. Некоторые считают, что книга предсказала экономический кризис 2008 года.