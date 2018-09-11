12 вопросов, которые вы всегда хотели задать людям, побывавшим в коме

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Немного не по себе признавать, что в современном мире кома — это явление слегка романтизированное. Сколько историй и сюжетов завязано на том, что человек переосмысливает жизнь, сохраняет молодость, заслуживает прощение или наконец выходит из френдзоны благодаря такой загадочной и даже мистической штуке, как кома. Но, как оказывается, происходи все эти истории в реальной жизни, все бы пошло по-другому, жутковатому сценарию.

AdMe.ru решил выяснить, что чувствовали люди, которые действительно пережили это состояние, и как они живут сейчас. Перед экскурсом в мир потерянного сознания напомним, что причины попадания в него довольно банальные: чаще всего это результат черепно-мозговой травмы, отравления или острого нарушения мозгового кровообращения. Если углубляться, наберется еще примерно около 497 причин.

Как долго человек может находиться в коме?

Любая кома длится не более 4 недель. То, что происходит после, - это уже не кома, а одно из следующих состояний: либо восстановление, либо переход в вегетативное состояние (например, когда открыты глаза), состояние минимального сознания (когда человек бессознательно реагирует на окружение), сопор (необычайно глубокий и непрерывный сон) или смерть. В любом случае есть один нерушимый закон: чем дольше человек находится в коме, тем меньше у него шансов из нее выбраться. Но истории медицины известно много исключений, когда человек пробуждался не то что после десятка дней комы, но и спустя десяток лет. Например, 10 лет назад по миру пролетела новость, что польский железнодорожник Ян Гржебски вышел аж из 19-летней комы. Ну а самая длительная кома, согласно Книге рекордов Гиннесса, продолжалась 37 лет, но, к сожалению, закончилась тем, что пациент так и не проснулся. Из-за подобных случаев перед медиками и родными пострадавшего зачастую встает один из сложных этических вопросов: оставлять ли долголежащего пациента в коматозном состоянии или отключить его от аппаратов, поддерживающих жизнь? К сожалению, в большинстве случаев в конечном итоге все решают деньги. В интернете хранится точная статистика лишь за 2002 год, в которой указаны следующие цифры: годовое содержание коматозного пациента в тяжелом состоянии в среднем составляет $ 140 тыс. и $ 87 тыс. для пациента с низким уровнем риска.

Слышит ли человек в состоянии комы?

Здесь ответ довольно размытый: все зависит от глубины комы, классификации и причин. Большинство врачей советуют в любом случае обращаться с больным так, будто он слышит. А множество людей, которые пережили кому, описывают ее либо как обычный сон, либо примерно так:

«Моя кома не была похожа на сон, скорее это был гипноз, поскольку между моментами „до“ и „после“ в буквальном смысле не было времени. У меня уже был опыт медицинского гипноза. Помню, в момент, когда я ответила доктору: „Да, я готова к гипнозу“, она мне сказала: „Мы все закончили“. Я была в шоке. Мы начали процедуру в 17:00, а после ее слов внезапно стало 17:25, и клиника была совершенно пустой! Эти 25 минут как будто „не случались“ в моей жизни. Так же как и 60 часов моей комы». Alvin Harper

Что видели люди в коме?

Как мы уже выяснили, большинство людей вспоминают кому как быстрый сон. Но есть и те, кто в этом загадочном состоянии что-то «видит», и вот основные разновидности таких видений: Туннель. Есть предположение, что таким образом люди видят свет от ламп над операционным столом.

«В моем случае единственное различие между сном и комой — это туннель. Все было черным. Это было черное небо, но не темно-синее или темно-фиолетовое, как обычно, а чистейше черное. Я никогда не видел ничего такого темного. Я не думала о себе, меня не интересовало, где я, где другие люди, стою я или лечу, — у меня не было никаких телесных ощущений. Я была просто материей». Samantha Kett

Титанические битвы - приблизительно как в этом трейлере.

- приблизительно как в этом трейлере. Собственные воспоминания (особенно с участием родственников).

(особенно с участием родственников). Реакции на окружающую среду.

«Теперь я понимаю, что мои коматозные видения шли от внешних раздражителей. Например, когда мне продували легкие, я проходил во сне сквозь дым. Или в своих видениях я носил что-то наподобие корсета, чтобы мои органы не вывалились. Это оказалось правдой, ибо во время операции меня на самом деле буквально „раскрыли“ от грудины до паха». Nick Sardo

Духовные связи.

«Пока я был в коме, мне приснились какие-то ребята, которые сказали, что на земле я занимаюсь не тем, чем нужно. Говорили: „Ищи новое тело и начинай все сначала“. Но я сказал, что хочу вернуться в старое. В свою жизнь, к своим родным и друзьям. „Ну попробуй“, — сказали они. И я вернулся». Павел, 8 дней комы

«Снилось всякое, а в последний раз перед пробуждением я катил какую-то бабушку на инвалидной коляске по темному и сырому коридору. Рядом шли люди. Вдруг бабушка обернулась и сказала, что мне еще с ними рано, махнула рукой — и я очнулся». Сергей, месяц в коме

А может ли человек на самом деле быть в сознании во время комы?

Да. Это называется "синдром запертого человека" - когда пациенту диагностируют кому, а он тем временем находится в ясном сознании, все видит и слышит, но в результате паралича и полной утраты речи не может дать об этом знать. Самое страшное, что в присутствии такого больного свободно обсуждают все профессиональные вопросы, в том числе и вероятность смерти пациента, распределения его органов после смерти (да, такое было), либо совершают действия насильственного характера (и такое было), что может нанести тяжелейшую психическую травму. Из хорошего - это одна из возможных фаз выхода из комы. И это еще раз подтверждает тот факт, что с больным всегда нужно разговаривать так, будто он понимает.

Можно ли выйти из комы и сразу же побежать по делам, как в фильмах?

Нет. У человека, который не просыпается и в течение длительного времени не выполняет никаких упражнений, мышцы теряют массу и ослабляются. Он, скорее всего, не сможет даже сразу двигать конечностями, не то что встать и бегать.

«Несколько недель я был в коматозном состоянии. Даже когда мне перестали вводить наркоз, в моем организме все еще была анестезия. Именно поэтому кома-пациенты не „просыпаются“. Лучше назвать это словом „оживают“. И это не резкий, а трудный и медленный процесс». John McKeegan

Если человек впадет в кому в детстве, будет ли его организм расти и развиваться?

При длительной коме снижается работа всех органов и систем организма в целом, наступает атрофия мышц, снижается уровень гормонов и объем циркулирующей крови, но все продолжает функционировать. Поэтому такой человек в любом случае будет взрослеть или стареть, хоть и значительно медленнее своих сверстников. Например, Элейн Эспозито, не проснувшись после анестезии во время операции с осложненным аппендицитом в 6-летнем возрасте, пролежала в коме 37 лет, всего несколько раз открыв глаза, но так и не проснувшись окончательно. За это время она поправилась на 39 кг и слегка поседела.

Бывает ли менструация у женщин в коме?

Как мы описали пунктом выше, организм, в частности матка, продолжает функционировать в обычном режиме. Так что да, менструация не прерывается. В такие дни медсестры устанавливают специальные санитарные подушечки или используют большие подгузники.

Если беременная девушка впадет в кому, что случится с ее ребенком?

«Женщина в коме может родить, и такие случаи бывали. Но стоит уточнить. У человека в коматозном состоянии есть только 3 выхода: он проснется, умрет либо навсегда останется в бессознательном вегетативном состоянии. Во всех 3 случаях можно родить в срок, но многое зависит от стадии беременности. К примеру, если женщина на 28-й неделе, на помощь придет кесарево сечение. Но если она беременна всего 2 недели, я не думаю, что доктора будут пытаться сохранить плод, так как это очень большой риск». Артур Каплан, начальник отдела медицинской этики NYU

Можно ли впасть в кому из-за психической травмы?

Если только косвенно: даже банальный стресс может привести к приступам или аварийным ситуациям, которые, в свою очередь, могут довести до комы.

«На самом деле ответ да, это возможно, хотя и не напрямую. Например, у меня эпилепсия. Если я буду слишком напряжен, у меня будет приступ, а может, даже несколько больших судорожных припадков, которые без перерыва следуют друг за другом. В результате таких припадков есть риск, что сердце остановится или я впаду в кому». Ege Özgentaş

Почему у некоторых людей появляются необычные способности после выхода из комы?

Если не брать во внимание паранормальные случаи, когда люди после комы якобы открывают в себе суперспособности, странности все равно бывают. В истории зафиксированы случаи, когда люди после комы внезапно начинали разговаривать на другом языке: Австралиец Бен Мак-Магон учил китайский язык. В 2012 году он впал в недельную кому после автокатастрофы и в момент прихода в себя заговорил на чистейшем китайском языке. Но при этом не мог говорить по-английски. Чуть позже он все-таки вспомнил родной язык, но не потерял способности говорить по-китайски, что помогло ему найти девушку на китайском ТВ-шоу. Вот так судьба!

Та же (хоть и менее романтичная) история произошла с хорваткой Сандрой Ралич: она изучала немецкий, но после суточной комы забыла хорватский, зато идеально говорила на немецком.

Еще более странная ситуация случилась с американцем Майклом Боутрайтом, путешественником и преподавателем английского, который после комы разговаривал по-шведски и утверждал, что его имя Йохан Эк. Такие аномалии все еще остаются необъяснимым явлением.

Как можно помочь человеку в коме?

Несмотря на то что бывают такие удивительные случаи, когда человек просыпается от важных слов и знакомых звуков (например, как этот мужчина при звуках песни Rolling Stones), это не панацея. Но при этом, как мы уже говорили, разговаривать, ставить любимые песни, успокаивать и прикасаться к человеку действительно стоит.

«Самое лучшее, что случалось со мной во время комы, была кем-то произнесенная фраза: „Госпожа Лэнг, вы в больнице. Ваши видения нереальны. Вы находитесь в реанимации“. Этот сильный мужской голос заставил меня осознать, что еще есть надежда выбраться из той „Алисы в Стране кошмаров“, в которой я находилась. Если вы когда-нибудь окажитесь рядом с человеком в коме, поговорите с ним. Он вас слышит. Скажите ему, что вы его любите, что вы останетесь с ним, и объясните, что он в больнице. Дайте потерявшемуся надежду». Alex Lang

К тому же есть вероятность увидеть или почувствовать в ответ некие невербальные сигналы, которые указывают на положительную обратную связь и которые можно использовать для настройки системы связи (да / нет), — человек может общаться даже через подергивание какой-нибудь мышцы на руке.

Можно ли полностью восстановиться после комы?

Каждый случай индивидуален — никто не даст точных прогнозов. Но обычно даже неделя комы оставляет последствия и растягивает реабилитацию на многие годы. К примеру, вот рассказы людей, которые некогда проснулись.

«Мне было 16. Мы праздновали Новый год, и я вдруг подумала: „Скоро я исчезну!“ Рассказала об этом подруге, посмеялись. А 6 февраля меня сбил грузовик. Пролежала в коме 2 с половиной недели. После выхода из комы еще некоторое время находишься в полубессознательном состоянии. Мама рассказала, что месяц назад меня сбила машина, но я ей не поверила и не верила, что это реальность, еще где-то год. Я забыла полжизни, заново училась говорить и ходить, ручку в руках не могла держать. Память вернулась за год, но полное восстановление заняло лет 10. При этом я умудрилась окончить школу вовремя, не пропустив год, — спасибо учителям! Поступила в университет». Оксана, 29 лет

«Авария была страшная: удар лоб в лоб. Я впал в кому на 7 с половиной месяцев. Врачи не верили, что выживу. Мой сахарный диабет усложнял положение: в больнице я похудел до 40 кг, кожа да кости. Как очнулся, жалел, что выжил, и хотел обратно: в коме было хорошо, а тут одни проблемы. Память потихоньку вернулась только через 2 года. Жизнь начал с нуля, каждую мышцу разрабатывал. Были проблемы со слухом: в ушах война — перестрелка, взрывы. Видел плохо: изображение множилось. Сейчас после аварии прошло 3 года. Я плохо хожу, не все слышу и понимаю. Но я постоянно работаю над собой. Все это изменило мою жизнь: сейчас мне не интересны гулянки, хочу семью и детей». Виталий, 27 лет

Несмотря на осложнения, даже после длительной комы можно вернуться к обычной жизни. Но тут большой вопрос, как много потребуется времени, и небольшие шансы, что человек сможет жить как раньше. Поэтому в конце статьи хочется снова вернуться к одному из сложнейших вопросов: нужно ли до последнего бороться за человека с давно умершим мозгом или стоит позволить ему уйти без мучений, нажав на кнопку отключения аппаратов?