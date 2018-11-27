12 вопросов, для ответов на которые важны не оценки в школе, а смекалка и немного фантазии

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Мы способны запомнить больше миллиона гигабайтов информации, но при этом буквально в течение часа забываем половину из того, что услышали. Но это не страшно, ведь не обязательно каждый раз искать нужную информацию в глубинах своей памяти (или в гугле, если там ее не оказалось). Вместо этого порой достаточно подумать, проанализировать и сделать выводы благодаря тем знаниям, которыми мы пользуемся каждый день.

Сегодня мы в AdMe.ru не будем просить вас вспоминать школьную программу или количество ступенек в вашем доме (а, кстати, вы когда-нибудь их считали?). Наши вопросы под силу всем, независимо от ваших оценок или цвета диплома. Главное, включить логику и воображение. А в конце мы расскажем о том, что делать, если ваши неуемная фантазия и жажда приключений занесли вас немного не туда.

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Бонус: почему так трудно снять кольцо, вытащить голову из прутьев решетки и достать лампочку изо рта?

Надеть кольцо на палец намного легче, чем снять его. Причина в том, что от сердца к пальцу кровь течет под бо́льшим давлением, чем на обратном пути. Если палец пережат тугим кольцом, то внутрь пальца кровь затекает хорошо, но назад уже вытекает плохо. В результате возникает отек. Кожа перед кольцом собирается в складку по принципу стрелы — ее ведь тоже легче вонзить, чем извлечь. Человек волнуется, тонус его мышц повышается, они сокращаются и становятся толще. Но без паники: выход есть, и не один. Подержите палец в холодной воде, после чего поднимите руку вверх. Так вы снизите приток крови к руке и отечность и сможете снять кольцо, не травмировав палец. Также можно смазать палец вазелином или мылом для лучшего скольжения, а затем аккуратными круговыми движениями снять украшение. Еще на помощь придет шелковая нитка. Один конец нитки протягивают под металлом, а другой плотно наматывают на палец, уменьшая таким образом его толщину. Кольцо снимают, вращая коротким концом нитки.

Намного хуже, когда голова человека застревает между прутьями решетки или забора. В этой ситуации сложно освободиться самому не только из-за стресса и принципа стрелы, но и потому, что нужно вращать головой под разными углами. Первый раз с этой причиной мы сталкиваемся уже при рождении: голова малыша, проходя через родовые пути, несколько раз поворачивается. Когда человек засовывает голову между прутьями, он действует как новорожденный: вращает головой под всякими углами. А оказавшись в западне, пугается и пытается выдернуть голову назад одним движением. Поэтому у него ничего не выходит. В таких случаях спасатели пытаются своими руками вращать застрявшую голову любителя приключений в поисках тех самых хитрых углов. Если же ничего не получается, в ход идут аварийно-спасательные инструменты.

И, наконец, вершина человеческого безрассудства — лампочка во рту. Главная причина того, что ситуация кажется безнадежной, — спазм жевательных мышц. При стрессе размер ротового отверстия немного уменьшается. Если человек не боится, то он сможет вытащить лампочку изо рта. Но, пожалуйста, не проверяйте эту теорию на себе. Если уж вы так любите эксперименты, воспользуйтесь карамельной копией лампочки. В сложной ситуации ее всегда можно будет рассосать.

Какие вопросы оказались для вас самым крепким орешком? Удалось ли нам рассказать вам что-то новое и удивить вас?