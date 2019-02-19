12 вещей, на которых не станет экономить уважающая себя женщина

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Когда женщина любит и ценит себя, она не скупится приобретать качественные вещи. Тем более что недорогие аналоги часто приносят вред не только самооценке, но и здоровью. Дешевый матрас уродует осанку, и это куда сложнее исправить, чем просто изначально купить хороший. Старый чехол на телефон портит тщательно продуманный образ. Думаем, этот перечень можно продолжать бесконечно.

Мы в AdMe.ru составили список обыденных вещей, экономить на которых не стоит каждой уважающей себя женщине.

1. Хороший матрас

Неправильно подобранный матрас станет причиной хронической усталости. Это не очень хорошо, учитывая напряженный график современной женщины. Кроме того, вы столкнетесь с ухудшением осанки. Производители и врачи рекомендуют менять матрас раз в 8 лет. Он становится слишком мягким и продавливается, поэтому уже не в состоянии поддержать естественный S-образный изгиб позвоночника. Как правильно выбрать матрас: Полужесткая модель — удачный вариант для большинства людей.

Если вы спокойно спите, выбирайте матрасы с эффектом памяти: принимая форму тела, они обеспечивают комфорт в любом положении. Если постоянно ворочаетесь во сне, жесткий матрас станет лучшим выбором.

2. Термобелье

Оно позволит хорошо выглядеть даже в самый лютый мороз и при этом не одеваться как капуста, чтобы согреться. Мы считаем, что термобелье — это долгосрочная инвестиция в здоровье и красоту. Выбор модели напрямую зависит от целей: При малоактивном образе жизни выбирайте теплосберегающее термобелье из шерсти или флиса.

Для интенсивных физических нагрузок подойдут влаговыводящие модели из синтетических материалов. Это позволит избежать переохлаждения.

Для городской жизни подойдут смешанные варианты. Например, однослойное или двухслойное синтетическое белье на тонком флисе или с небольшим процентом шерсти в составе. Важно правильно подобрать размер. Термобелье должно облегать, а не сдавливать тело или сидеть слишко свободно. От этого зависит, насколько вам будет тепло.

3. Чехол на телефон

То, насколько опрятно он выглядит, бросается в глаза окружающим. Поэтому не стоит экономить на данном аксессуаре, тем более что сейчас можно подобрать модель на любой вкус. Но даже дорогой чехол со временем потеряет презентабельный вид. Если это произошло, не скупитесь на новый чехол. В идеале их должно быть несколько. Подбирайте аксессуары так, чтобы они гармонично вписывались в образ.

4. Вода

Обычную воду из-под крана опасно пить без кипячения. Термическая обработка «убивает» воду. Происходит процесс высаливания: минералы оседают, что приводит к потере половины полезных свойств. Это плохо по той причине, что, например, бо́льшую часть кальция люди должны получать из воды. Покупайте воду в магазине либо отправьтесь на проверенный природный источник, желательно подальше от города. Хорошая вода — это фундаментальный вклад в здоровье, поправить которое впоследствии может оказаться довольно дорого и непросто.

5. Качественные сладости

Женщины любят побаловать себя вкусностями, но шоколадки и другие магазинные сладости не являются полезными. Они вредны не только для нашей фигуры, но и для слизистой желудка. Химикаты, которые содержатся в обычных сладостях, негативно влияют на состояние кожи и снижают чувствительность вкусовых рецепторов. Поэтому заботьтесь о своем здоровье в долгосрочной перспективе, а не потакайте минутным слабостям. Если не можете отказаться от сладкого, время от времени балуйте себя походами в ресторан или хорошую кондитерскую. Килограммы дешевых магазинных конфет не сравнятся с кусочком настоящего, качественного торта.

6. Туалетная бумага

Пользователи Reddit уверены в том, что разница в цене между месячным запасом дешевой и дорогой туалетной бумаги невелика. Однако степень комфорта разительно отличается. Если вы ведете учет расходов, попробуйте проверить это утверждение. Возможно, разница и в самом деле настолько небольшая, что не стоит пользоваться некачественной продукцией. Такая бумага может содержать вредные примеси, которые станут причиной развития аллергии или дерматита. Так что покупка дорогой туалетной бумаги — это не прихоть, а забота о здоровье.

7. Окрашивание волос

Кроме того, что дешевая краска не щадит волосы и кожу головы, так еще и палитра, которую предлагают бюджетные производители, оставляет желать лучшего. Нередко оттенки у бюджетных производителей лишены глубины и смотрятся на волосах совсем не так, как хотелось бы. Также не стоит экономить на услугах парикмахера. Профессионал не только поможет определиться с образом, но и обеспечит волосам качественный уход благодаря использованию щадящих средств. А вот если вы отправитесь в ближайшую парикмахерскую за бюджетной покраской, есть вероятность, что состояние волос сильно ухудшится. При этом желаемого результата так и не удастся достичь.

8. Уход за руками

Ухоженные руки — яркий показатель того, насколько женщина заботится о себе. Ведь, помимо прочего, данная часть тела выдает реальный возраст женщины. Уход за руками заключается не только в покупке дорогого крема. Есть и другие вещи, на которых лучше не экономить: использование перчаток (для уборки, защиты рук от холода), маникюр и др. Также стоит избегать слишком холодной и слишком горячей воды: мытье рук в такой воде ведет к образованию микротрещин.

9. Тональный крем

При выборе основы стоит помнить, что она необходима, чтобы дополнять естественную красоту, а не «перекрывать» ее. Дешевый тональный крем забивает поры, сушит или, напротив, делает кожу слишком жирной. Также бюджетная косметика не позволяет подобрать правильную структуру и оттенок средства с учетом состояния кожи и ее проблем (например, красноватый или желтоватый оттенки). Качественная основа не только поможет выровнять цвет лица, но и защитит кожу от негативного воздействия окружающей среды. Тюбика хорошего тонального крема хватает в среднем на полгода. В итоге даже при, казалось бы, весьма заоблачной цене ежемесячная стоимость средства не будет высокой.

10. Татуировки

Когда ты молод и желание попробовать что-то новое переполняет, трудно осознать, что татуировка останется на всю жизнь и свести ее будет непросто. Почему лучше обратиться в дорогой тату-салон с хорошей репутацией: Обязательное наличие медицинской книжки у всех мастеров тату-салона.

Использование оригинальных расходных материалов, прошедших сертификацию. У таких красок гораздо ярче цвета, чем у бюджетных. Особенно сильно разница будет ощущаться спустя пару лет после нанесения тату. Перед тем как решиться на татуировку, сделайте временную или закажите у мастера мехенди похожий рисунок и походите с ним некоторое время. Это поможет понять, насколько комфортно вы будете чувствовать себя в новом образе.

11. Тампоны и прокладки

Для женского здоровья крайне важно не экономить на средствах гигиены. Мало того, что покупать прокладки и тампоны от сомнительных производителей попросту опасно (набор веществ, которыми пропитывают материал изделия, оставляет желать лучшего), не стоит забывать и о том, что менять их рекомендуется каждые 3–4 часа, о чем предупреждают и сами производители. Хорошая альтернатива — менструальная чаша. Стоит она недешево, однако прослужит долго, является экологичной и имеет куда меньше противопоказаний по сравнению с традиционными средствами гигиены. Чтобы правильно подобрать чашу, лучше обратиться за помощью к гинекологу (и заодно убедиться в том, что у вас нет противопоказаний).

12. Профессиональные фото

Вряд ли кучу селфи или снимки, сделанные на скорую руку вашей подружкой, вы будете с гордостью показывать потомкам. Не стоит экономить на качественной съемке. Профессиональный фотограф подберет нужный ракурс и свет, поймает искренние эмоции и полноценно раскроет образ. Почему бы не сделать доброй традицией ежегодную фотосессию? Например, на день рождения.