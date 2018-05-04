12 советов от нейробиологов, которые помогут замедлить процесс старения

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Каждому из нас хочется оставаться молодым как можно дольше. Но что же можно предпринять, если время не повернуть вспять? Большинство ученых уверены: процесс старения можно отсрочить, если знать некоторые правила. Например, стоит чаще включать в рацион грибы. Больше подробностей о питании и другие подтвержденные наукой методы продления молодости вы сможете узнать из нашей статьи.

AdMe.ru считает: возраст человека — это всего лишь цифра. Самое главное — это то, на сколько лет вы сами себя ощущаете. Специально для вас мы собрали самые эффективные способы, которые помогут вам как можно дольше сохранять бодрость, ясный ум и замечательно выглядеть.

1. Заведите друзей

Если у вас все еще нет друзей, поставьте эту задачу в список ваших приоритетов. Длительная дружба положительно влияет на специальные участки хромосом, которые отвечают за процессы старения. Исследования доказывают, что дружба и доброжелательные отношения с людьми позволяют существенным образом снизить темпы старения мозга. При этом чем больше друзей и чем теплее отношения с ними, тем лучше.

2. Займитесь танцами

Физически активные люди могут замедлить процесс старения головного мозга. При этом эффект от танцев значительно превосходит интенсивные тренировки: заметные улучшения в мозге положительно сказываются и на теле. Особенно полезны танцы со сменой хореографии: разные музыкальные жанры, новые комбинации движений, ритмов и скорости. Все это улучшает память и способности к обучению.

3. Научитесь управлять стрессом

Наше отношение к происходящему, а особенно к трудностям, имеет большое значение. Стоит воспринимать испытания не как безысходное положение, а как ситуацию, из которой нужно найти выход. Такой настрой усиливает приток крови к сердцу и мозгу и вызывает короткие всплески гормона кортизола, который помогает нам в формировании защитных реакций на внешние угрозы и стрессовые ситуации. А это имеет непосредственное отношение к сохранению молодости.

4. Выходите в общество

Ведите активную жизнь: общайтесь, дружите, ходите на встречи, выставки и концерты. А работу рассматривайте не только как способ заработать на жизнь, но также и как возможность общения с интересными людьми. Все это дарит нам приятные впечатления и эмоции и продлевает молодость.

5. Учитесь новому

Несмотря на то что с возрастом мозг начинает работать менее активно, мы можем сохранять на высоком уровне свои интеллектуальные навыки и силу абстрактного мышления. Чтобы этого добиться, нужно регулярно узнавать новое и учиться. В пожилом возрасте отличным способом сохранить ясность ума является изучение иностранных языков. Это непросто, но зато результаты не замедлят сказаться. Между прочим, полученное высшее образование также продлевает жизнь, и в этом нет ничего удивительного: такие люди, как правило, ведут более здоровый образ жизни, меньше пьют, больше занимаются спортом.

6. Катайтесь на велосипеде

Ученые доказали, что регулярная езда на велосипеде замедляет процесс старения. У любителей этого вида спорта не растет уровень жира и холестерина в крови, а у мужчин также сохраняется высокое содержание тестостерона. Кроме того, у велосипедистов не теряются сила и мышечная масса. Организм любителей покрутить педали стареет оптимально — без проблем, обычно вызванных отсутствием регулярной физической нагрузки. При исключении регулярных велонагрузок из привычного образа жизни ухудшается и состояние здоровья.

7. Уменьшите порции еды

Замедлить старение организма помогает сокращение рациона питания. Это приводит к изменению биохимических процессов в организме, которые влияют на процесс старения клеток. При этом важно, чтобы организм получал все необходимые витамины и питательные вещества в полном объеме. Кроме того, уменьшение порций снижает частоту заболеваний и дает больше энергии.

8. Включите в рацион белые грибы

Американские ученые рассказали, что люди, которые регулярно употребляют в пищу белые грибы, чувствуют себя намного моложе своих лет. Все это благодаря особым веществам, которые содержатся в этих грибах, — эрготионеину и глутатиону, которые нейтрализуют поврежденные клетки. Кроме того, они предупреждают появление онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезни Альцгеймера.

9. Сократите количество сладкого в рационе

Ограничение сладкого не только полезно для фигуры, но и продлевает молодость всего организма. В условиях недостатка углеводов наш организм начинает вырабатывать химическое вещество, которое защищает клетки тканей от повреждений. При этом рекомендуется увеличить количество полезных жиров в рационе, которые содержатся в таких продуктах, как рыба, мясо и растительные масла. Соблюдение такого питания поможет снизить опасность появления сердечных заболеваний, болезни Альцгеймера, рака.

10. Старайтесь общаться по мобильному телефону как можно меньше

Слишком частое использование мобильного телефона может вызвать преждевременное старение. Все дело в том, что электромагнитное излучение гаджетов вредит кровяным клеткам, а также поражает ферменты печени, эндокринные железы, мышцы, сердце, костный мозг и нарушает гормональный баланс. Каирские ученые видят риск не только для владельцев мобильных телефонов, но и для людей, живущих вблизи высоковольтных линий, заводов, вышек мобильной связи. Безопасное расстояние от них составляет не менее 20 метров, в некоторых случаях — от километра. А при общении по телефону можно использовать гарнитуру или же общаться по скайпу.

11. Откажитесь от шаблонных фраз

Старайтесь каждый раз придумывать новые ответы на привычные вопросы типа «Как дела?», «Что нового?», «Чем занимаешься?». Запоминайте анекдоты, интересные цитаты, придумывайте новые шутки, интересные истории — и используйте их в общении. Если вы подходите к своим словам творчески, то вы тем самым стимулируете память и мозговые центры речи — левую височную область зон Вернике и Брока.

12. Выполняйте упражнения на координацию

Подобные тренировки повышают работоспособность головного мозга. Попробуйте сделать следующее упражнение: Подготовьте лимон и стул.

Лягте на спину, стул поставьте за головой. Лимон зажмите между стопами.

Поднимите ноги так, чтобы можно было положить лимон на стул.

Опустите ноги, затем поднимите и возьмите лимон со стула, возвращаясь в исходное положение. Молодые люди в хорошей физической форме могут класть лимон не на стул, а на пол за головой.

Какой способ понравился вам больше всего? Может быть, у вас есть свои секреты молодости?