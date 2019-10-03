12 вещей, которые опасно выбрасывать в мусор. Но большинство продолжает так делать

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Мода на сортировку мусора появилась в мире сравнительно недавно. И хотя сейчас это направление активно развивается, большое количество людей продолжает утилизировать мусор неправильно, нанося серьезный урон окружающей среде.

Мы в AdMe.ru неравнодушны к проблемам экологии, поэтому хотим рассказать, какие виды отходов нельзя выкидывать в обычный мусорный бак.

1. Аэрозольные баллончики

Жидкость или газ в любых аэрозольных баллончиках находятся под давлением, поэтому, попав под мусорный пресс, эти сосуды могут легко взорваться или воспламениться. При этом летучие частицы неиспользованных средств попадут в атмосферу. Что делать: Отвезти флаконы на свалку, где утилизируются вредные бытовые отходы.

2. Сгоревшие лампочки

Современные люминисцентные лампы относятся к 1-му, самому опасному, классу твердых бытовых отходов и требуют специальной утилизации. В их составе находятся очень токсичные вещества, в том числе ртуть. Выбрасывая люминисцентные лампочки на помойку, мы рискуем навредить не только природе, но и здоровью окружающих. Что делать: Единственный правильный выбор — сдать лампы в пункты приема опасных бытовых отходов. Лампы накаливания, светодиодные и галогенные лампочки токсичными не являются, поэтому их можно утилизировать с обычным мусором.

3. Остатки краски, лаков, клея, растворителей

Казалось бы, чем может навредить природе банка с краской? В действительности все не так просто. Лакокрасочные средства содержат токсичные вещества, которые выделяют в воздух вредные пары, а при попадании на почву могут быстро ее загрязнить. Кроме того, краски и растворители легко воспламеняются — об этом тоже забывать не стоит. Что делать: По возможности использовать краску полностью, после чего можно будет сдать банку в пункт приема черного металла или выбросить. Если краски осталось слишком много, стоит дождаться ее полного высыхания, а потом выкинуть банку или просто отнести емкость в центр утилизации вредных бытовых отходов.

4. Лекарства

Хранить дома лекарства с истекшим сроком годности не стоит, равно как и выбрасывать их в мусорное ведро (или смывать в канализацию). Химикаты лекарственных средств способны загрязнить почву и грунтовые воды, а пилюли или таблетки могут стать причиной гибели мелких животных и птиц. Что делать: К сожалению, пока Россия отстает от европейских стран в вопросе грамотной утилизации лекарств. В наших аптеках не стоят специальные контейнеры для просроченных медикаментов, а в поликлиниках пока не организованы специальные пункты приема. На данный момент есть 2 выхода из ситуации: 1. Лекарства с неистекшим сроком годности (если они больше вам не пригодятся) можно пожертвовать нуждающимся через специальные сервисы (к примеру, «Аптекашеринг» или «Таблетки даром»). 2. Просроченные медикаменты лучше всего тщательно измельчить, смешать с чем-нибудь малопривлекательным и несъедобным (например, с использованным наполнителем для кошачьего туалета) и только после этого выкинуть в мусорный бак.

5. Стеклянные градусники

Все мы с детства знаем: разбивать градусник опасно из-за ртути, которую он содержит. По этой же причине запрещено выбрасывать термометры вместе с обычным мусором. Ртутьсодержащие отходы относятся к 1-му классу опасных отходов и в обязательном порядке подлежат специальной утилизации. Что делать: Сдать термометр в пункты приема ртутьсодержащих предметов или в центр по утилизации вредных бытовых отходов.

6. Алюминиевые банки

Если срок разложения обычной консервной банки из железа составляет примерно 10 лет, то аналогичной алюминиевой банке для этого нужно около 500 лет. Все это время алюминий будет окисляться, выделяя в почву вредные вещества. Что делать: Идеальный вариант — сдавать банки на переработку. У этого решения есть несколько неоспоримых преимуществ. Алюминий может быть переработан неограниченное количество раз, и при этом он не потеряет своих свойств. На его переработку требуется значительно меньше ресурсов, чем на его создание. А еще за сдачу алюминиевых банок в центре приема цветного металла вы можете получить небольшое денежное вознаграждение.

7. Химические масла и нефтепродукты

При случайном попадании на землю масла, которые являются продуктами переработки нефти, очень быстро проникают в почву и заражают грунтовые воды. Природе придется долго восстанавливаться после такого загрязнения, поэтому синтетические масла и другие нефтепродукты относятся к опасным бытовым отходам. Что делать: Обратиться в центр утилизации вредных бытовых отходов, чтобы там помогли отправить масла в переработку.

8. Старые аккумуляторы

Отработанные аккумуляторные батареи нельзя выносить на помойку, как простой бытовой мусор. Они содержат в себе токсичные вещества и относятся ко 2-му классу опасности ТБО. При попадании свинца, щелочей и канцерогенов из корпуса аккумулятора в окружающую среду природа сможет полностью восстановиться не менее чем через 30 лет. Что делать: Сдать отработанный аккумулятор в центр утилизации опасных бытовых отходов или в центр приема цветных металлов и получить за это некоторую сумму денег.

9. Электроника и бытовая техника

Любое электронное устройство, просто вывезенное на мусорный полигон, превращается в бомбу замедленного действия. Многочисленные предметы бытовой техники и электронные гаджеты со временем начнут загрязнять все вокруг, выделяя вредные вещества. А их в составе техники немало: кадмий, бериллий, ртуть и другие. Все это попадет в почву и грунтовые воды. Что делать: Воспользоваться программой возврата и утилизации, которую часто организуют сами производители бытовой техники.

10. Химикаты для сада и огорода

Экологи давно призывают дачников отказаться от пестицидов, гербицидов, дефолиантов и других ядохимикатов. Ведь токсины из них способны накапливаться в почве, а затем попадать в организм человека вместе с пищей. Однако многие не воспринимают эту информацию должным образом, а после использования выкидывают остатки средства в мусорный контейнер. В итоге все так же страдают почва и грунтовые воды. Что делать: Сдавать неиспользованные химикаты в центр по утилизации токсичных ТБО. И лучше не покупать новые.

11. Батарейки

Наверное, все слышали, что батарейки нельзя выбрасывать в мусорный бак. А почему именно, знают немногие. При неправильной утилизации всего лишь 1 батарейка может загрязнить около 20 кв. м почвы и 400 л воды. А разлагаться в природных условиях будет более 100 лет, отравляя пространство вокруг себя. Если же батарейку попытаться сжечь, все ядовитые вещества, которые она содержит (это могут быть ртуть, свинец, кадмий и другие), быстро окажутся в атмосфере и загрязнят воздух. Не зря на батарейках производители ставят специальный знак «Не выбрасывать в урну». Что делать: Сдавать использованные батарейки в отведенный для этого пункт приема, где их смогут утилизировать должным образом. А чтобы не лениться туда идти из-за 1 батарейки, можно копить использованные самостоятельно или вместе с коллегами.

12. Изделия из полиэтилена и пластика (в том числе пакеты, бутылки и тому подобное)

Чтобы разложиться в природе, полиэтилену требуется около 100 лет, а пластику — более 500. При хорошем раскладе продукты распада этих веществ попросту останутся в земле или водоеме, куда был выброшен полиэтиленовый или пластиковый предмет. В худшем случае они могут стать причиной увечий и гибели животных, птиц и рыб. Что делать: Выбрасывать пластиковые и полиэтиленовые изделия в специальные отведенные для этого контейнеры, чтобы пустить их на переработку. Интересный факт: Вместе с обычным мусором можно выбрасывать целлофановые пакеты (не путать с полиэтиленовыми). Целлофан разлагается в природе за 2–4 года, не нанося ей сильного вреда.