12 вещей, которые нельзя выбрасывать в канализацию, иначе проблем не избежать

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чего только люди ни выбрасывают в канализацию. Среди неприятных сантехнических находок есть пластиковые бутылки, кирпичи и даже одежда. Конечно, разумные жильцы никогда не станут избавляться от отходов таким варварским способом. Но кто бы мог подумать, что безобидные предметы вроде зубной нити или маски для лица могут стать причиной засоров.

Сегодня AdMe.ru подготовил список вещей, которые ни при каких условиях нельзя выбрасывать в канализацию.

1. Туалетная бумага

По поводу того, можно или нет смывать в унитаз туалетную бумагу, разгораются нешуточные споры. Большинство экспертов склоняются к тому, что это не принесет никакого вреда, но только в том случае, если в доме проведена центральная канализация. Однако если при строительстве был спроектирован септик, то бросать в него посторонние предметы категорически запрещено. Впрочем, в разных странах отношение к этому щепетильному вопросу тоже разное. Путешественник и энтузиаст Мэтт Китсон создал целый сайт, где рассказывает, в каких странах можно смывать туалетную бумагу, а где этого лучше не делать.

2. Зубная нить

Зубная нить состоит из волокнистого материала. Поэтому она может собираться внутри канализационных труб и образовывать засоры. К тому же выбрасывать нить в канализацию очень неэкологично — синтетическое волокно не разлагается и наносит вред окружающей среде.

3. Жевательная резинка

Жевательная резинка не растворяется в воде, а еще она запросто может прилипнуть к трубам и образовать засор. Именно по этим причинам нельзя выбрасывать жвачку в канализацию или смывать в раковину.

4. Рыбки

Ситуация, когда умерших аквариумных рыбок смывают в канализацию, кажется вполне обычной. Однако это не очень хорошая идея — тельца несчастных рыбок могут забить слив, к тому же это крайне негигиенично. Представители коммунальных служб Канады пошли дальше: они просят жителей провинции Альберта не смывать в унитаз живых рыбок. Специалисты отмечают, что золотые рыбки, спущенные нерадивыми хозяевами в унитаз, захватывают пруды, вытесняя местную живность.

5. Пластырь

Обычный лейкопластырь имеет довольно сложный состав. Его делают из сплава жиров, воска, смол, каучука и иных ингредиентов в различных вариациях. Такой «коктейль» не растворяется в воде и может стать причиной засора канализационных труб.

6. Контактные линзы

Контактные линзы изготовлены из полимерного материала, который не разлагается долгие годы. Конечно, крошечная линза вряд ли забьет канализационную трубу, однако она способна нанести вред окружающей среде. Эксперты подсчитали, что ежегодно более более 20 тонн линз оказывается в канализации и загрязняет воду.

7. Кошачьи экскременты

Канализация предназначена для удаления водорастворимых отходов, к которым относятся и экскременты домашних животных. Однако специалисты настоятельно не рекомендуют смывать в унитаз содержимое кошачьего лотка. Через час-другой отходы жизнедеятельности котика каменеют и могут застрять в лабиринте канализационных труб. Запомните: все содержимое лотка необходимо утилизировать вместе с твердыми бытовыми отходами.

8. Хлорный отбеливатель

Средства для чистки сантехники на основе хлора — очень сильная химия. Настолько сильная, что может повредить трубы, если пользоваться ей слишком часто. На самом деле унитаз не нуждается в ежедневном очищении с помощью промышленных средств. Вместо агрессивного чистящего средства предпочтительнее использовать уксус — он поможет избавиться от известковых отложений.

9. Маска для лица

Маски для лица на основе глины нельзя смывать в раковину. Маленькие частицы оседают на внутренней поверхности труб и со временем способствуют образованию крупного засора. Верхний слой маски лучше снять салфеткой, а оставшиеся мелкие частицы смыть водой — они безопасны для канализации.

10. Чайная заварка

Несмотря на кажущуюся безобидность, заварка очень опасна для канализации. Со временем она скапливается в трубах и спрессовывается, образуя непробиваемые засоры.

11. Целлофановый пакет

Даже самые маленькие кусочки целлофана представляют опасность — они забивают канализационные сливы и, несомненно, очень вредны для окружающей среды.

12. Товары, на которых написано, что их можно выбрасывать в унитаз

Маркировка о том, что влажную или сухую туалетную бумагу можно выбрасывать в унитаз, часто является маркетинговым ходом. На самом деле она может растворяться в течение нескольких часов и за это время образовать засор. Существует простой способ узнать, растворится ли бумага в канализации. В стакан холодной воды нужно поместить кусочки бумаги, и если крупные обрывки будут плавать спустя 5–10 минут, то смывать ее в канализацию нельзя. Но если эти кусочки стали почти незаметны или вовсе растворились, значит, производитель на этикетке указал достоверную информацию.