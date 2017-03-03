12 величайших мистификаций в истории

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Намеренное введение в заблуждение множества людей — это и есть мистификация. Кто и зачем это делает? Одни — чтобы прославиться и заработать, другие просто любят пошутить. AdMe.ru собрал 12 громких и интересных случаев в истории, когда десятки и тысячи людей оказались обманутыми.

Феи из Коттингли

«Феи из Коттингли» — серия фотографий, сделанная в 1917 и 1921 годах двумя девочками 10 и 16 лет. Фотографии должны были служить доказательством существования фей и эльфов и наделали много шума, но оказались одной из самых талантливых мистификаций XX века. Девочкам помогло то, что одна из них работала в фотографической лаборатории колледжа. Сам Артур Конан Дойл до самой смерти непоколебимо верил в подлинность фотографий из Коттингли. Источники: hoaxes, openculture

«Исчезающие» блондинки

В 2002 году на BBC появился материал, утверждавший, что люди с белокурыми волосами рождаются все реже, а через пару столетий они и вовсе вымрут. Позже в New York Times вышла статья о том, что результаты исследования были сфальсифицированы. Но миф прижился и многократно повторяется в разнообразных вариациях. На самом деле рецессивные гены, такие как гены светлых волос, передаются из поколения в поколение, никак не проявляясь, а потом неожиданно «выстреливают».

Лох-несское чудовище

Лох-несское чудовище, пожалуй, самая известная мистификация в мире. В 1934 году в Daily Mail появился первый в истории снимок загадочного животного, сделанный лондонским хирургом Уилсоном. Фотография потрясла мир, но в 1994 году было установлено, что она фальшивка. До этого времени вера в честность доктора Уилсона и красивый миф о лох-несском чудовище была непоколебимой. Источники: livescience

Пилтдаунский человек

В 1912 году археолог-любитель Чарльз Доусон объявил, что обнаружил останки древнего существа — якобы недостающего звена в эволюции между обезьяной и человеком. Разоблачить Доусона удалось лишь 40 лет спустя, когда было установлено, что череп Пилтдаунского человека представлял собой череп человека времен Средневековья, соединенный с челюстью орангутана. Источники: wikipedia, nhm, livescience

Фото духов Уильяма Мамлера

В конце XIX века нью-йоркский фотограф Уильям Мамлер наладил производство фотографий, на которых рядом с людьми якобы проявлялись духи их умерших родственников. Самая известная его работа — фотография Мэри Тодд Линкольн с «призраком» ее умершего мужа — президента Авраама Линкольна. Фотолаборатория не знала отбоя от клиентов, но, когда Мамлера заподозрили в мошенничестве, он разорился. Источники: hoaxes, photographymuseum

Лживые камни Берингера

В 1725 году профессор медицины Иоганн Берингер обнаружил при раскопках гравюры. На них были изображены доисторические флора и фауна, а также надписи на древнееврейском языке. Он посчитал находку доказательством божьего промысла и издал труд на эту тему. Но выяснилось, что эти камни ему подсунули его коллеги из мести. Разразился страшный скандал, который навсегда разрушил репутацию несчастного ученого. Источники: wikipedia, atlasobscura

Шахматная машина «Турок»

В конце XVIII века изобретатель Вольфганг фон Кемпелен создал шахматный автомат в виде человека в турецкой одежде, сидящего за столом. Из 300 сыгранных партий «Турок» проиграл только в 6 и произвел настоящий фурор: даже Наполеон попал в число побежденных. Никто не мог разгадать, как же он устроен. Все видели, что большую часть ящика занимает механизм, и человеку было бы некуда поместиться. Оказалось, внутри машины сидел шахматист, лишившийся ног на войне. С помощью магнитов он видел, что происходит на доске и управлял «Турком». Источники: slate, bbc, chessgames

Вскрытие пришельца

В 1947 году в Розуэлле, США, якобы потерпел крушение космический корабль с инопланетянами на борту. В 1995 году английский кинопродюсер Рэй Сантилли обнародовал сенсационное видео со вскрытием мертвого пришельца с корабля. Позже выяснилось, что это была фальшивка с бутафорским гуманоидом, снятая по инициативе Сантилли. Источники: livescience, mirror

Турист смерти

После событий 11 сентября в интернете стала ходить фотография парня, якобы стоящего на крыше Всемирного торгового центра в момент приближения рокового самолета. Но нашлись наблюдательные люди, которые подметили, что здесь что-то не так: Турист не мог находиться на крыше ВТЦ в момент, когда самолет врезался в здание (8:45), так как смотровая площадка открывалась только в 9:30.

Самолет на фотографии заходит не с той стороны, с какой он подлетел на самом деле.

И вообще это самолет не той модели!

Угол падения тени неправильный для этого времени суток.

Шрифт, которым фотокамера отметила дату снимка, не тот, который обычно используется. Так миф о туристе смерти был развенчан. Источники: touristofdeath, snopes

Радиоспектакль «Война миров»

В 1938 году режиссер Орсон Уэллс поставил радиоспектакль по роману «Война миров» Герберта Уэллса о нападении марсиан на Землю. Радиопостановка, стилизованная под репортаж в прямом эфире, была отлично сделана для того времени: текст перебивался шумовыми помехами и включениями «корреспондентов». Слушатели были предупреждены об инсценировке, но некоторые забыли о предупреждении. Часть из них начала паниковать и кинулась прочь из города (особенно после призыва якобы президента Рузвельта сохранять спокойствие). Источники: bbc, paleofuture, telegraph

Вечный двигатель Редхеффера

В 1813 году Чарльз Ред­хеф­фер провозгласил себя человеком, которому наконец удалось создать веч­ный дви­га­тель. Вокруг поднялась шумиха, но ин­же­нер Ро­берт Фул­тон был настроен скептически. Осмотрев творение «изобретателя», Фултон понял, что есть какая-то сила, при­во­дя­щая механизм в дви­же­ние. Этой силой оказался ста­рик, сидящий на чер­да­ке дома и кру­тя­щий ручку ма­ши­ны. Источники: hoaxes, veproject1

Легенда о смерти Пола Маккартни