12 величайших мистификаций в истории
Намеренное введение в заблуждение множества людей — это и есть мистификация. Кто и зачем это делает? Одни — чтобы прославиться и заработать, другие просто любят пошутить.
AdMe.ru собрал 12 громких и интересных случаев в истории, когда десятки и тысячи людей оказались обманутыми.
Феи из Коттингли
«Феи из Коттингли» — серия фотографий, сделанная в 1917 и 1921 годах двумя девочками 10 и 16 лет. Фотографии должны были служить доказательством существования фей и эльфов и наделали много шума, но оказались одной из самых талантливых мистификаций XX века.
Девочкам помогло то, что одна из них работала в фотографической лаборатории колледжа.
Сам Артур Конан Дойл до самой смерти непоколебимо верил в подлинность фотографий из Коттингли.
Источники: hoaxes, openculture
«Исчезающие» блондинки
В 2002 году на BBC появился материал, утверждавший, что люди с белокурыми волосами рождаются все реже, а через пару столетий они и вовсе вымрут.
Позже в New York Times вышла статья о том, что результаты исследования были сфальсифицированы. Но миф прижился и многократно повторяется в разнообразных вариациях.
На самом деле рецессивные гены, такие как гены светлых волос, передаются из поколения в поколение, никак не проявляясь, а потом неожиданно «выстреливают».
Лох-несское чудовище
Лох-несское чудовище, пожалуй, самая известная мистификация в мире. В 1934 году в Daily Mail появился первый в истории снимок загадочного животного, сделанный лондонским хирургом Уилсоном.
Фотография потрясла мир, но в 1994 году было установлено, что она фальшивка. До этого времени вера в честность доктора Уилсона и красивый миф о лох-несском чудовище была непоколебимой.
Источники: livescience
Пилтдаунский человек
В 1912 году археолог-любитель Чарльз Доусон объявил, что обнаружил останки древнего существа — якобы недостающего звена в эволюции между обезьяной и человеком.
Разоблачить Доусона удалось лишь 40 лет спустя, когда было установлено, что череп Пилтдаунского человека представлял собой череп человека времен Средневековья, соединенный с челюстью орангутана.
Источники: wikipedia, nhm, livescience
Фото духов Уильяма Мамлера
В конце XIX века нью-йоркский фотограф Уильям Мамлер наладил производство фотографий, на которых рядом с людьми якобы проявлялись духи их умерших родственников.
Самая известная его работа — фотография Мэри Тодд Линкольн с «призраком» ее умершего мужа — президента Авраама Линкольна. Фотолаборатория не знала отбоя от клиентов, но, когда Мамлера заподозрили в мошенничестве, он разорился.
Источники: hoaxes, photographymuseum
Лживые камни Берингера
В 1725 году профессор медицины Иоганн Берингер обнаружил при раскопках гравюры. На них были изображены доисторические флора и фауна, а также надписи на древнееврейском языке.
Он посчитал находку доказательством божьего промысла и издал труд на эту тему. Но выяснилось, что эти камни ему подсунули его коллеги из мести.
Разразился страшный скандал, который навсегда разрушил репутацию несчастного ученого.
Источники: wikipedia, atlasobscura
Шахматная машина «Турок»
В конце XVIII века изобретатель Вольфганг фон Кемпелен создал шахматный автомат в виде человека в турецкой одежде, сидящего за столом.
Из 300 сыгранных партий «Турок» проиграл только в 6 и произвел настоящий фурор: даже Наполеон попал в число побежденных.
Никто не мог разгадать, как же он устроен. Все видели, что большую часть ящика занимает механизм, и человеку было бы некуда поместиться.
Оказалось, внутри машины сидел шахматист, лишившийся ног на войне. С помощью магнитов он видел, что происходит на доске и управлял «Турком».
Источники: slate, bbc, chessgames
Вскрытие пришельца
В 1947 году в Розуэлле, США, якобы потерпел крушение космический корабль с инопланетянами на борту.
В 1995 году английский кинопродюсер Рэй Сантилли обнародовал сенсационное видео со вскрытием мертвого пришельца с корабля. Позже выяснилось, что это была фальшивка с бутафорским гуманоидом, снятая по инициативе Сантилли.
Источники: livescience, mirror
Турист смерти
После событий 11 сентября в интернете стала ходить фотография парня, якобы стоящего на крыше Всемирного торгового центра в момент приближения рокового самолета.
Но нашлись наблюдательные люди, которые подметили, что здесь что-то не так:
- Турист не мог находиться на крыше ВТЦ в момент, когда самолет врезался в здание (8:45), так как смотровая площадка открывалась только в 9:30.
- Самолет на фотографии заходит не с той стороны, с какой он подлетел на самом деле.
- И вообще это самолет не той модели!
- Угол падения тени неправильный для этого времени суток.
- Шрифт, которым фотокамера отметила дату снимка, не тот, который обычно используется.
Так миф о туристе смерти был развенчан.
Источники: touristofdeath, snopes
Радиоспектакль «Война миров»
В 1938 году режиссер Орсон Уэллс поставил радиоспектакль по роману «Война миров» Герберта Уэллса о нападении марсиан на Землю.
Радиопостановка, стилизованная под репортаж в прямом эфире, была отлично сделана для того времени: текст перебивался шумовыми помехами и включениями «корреспондентов».
Слушатели были предупреждены об инсценировке, но некоторые забыли о предупреждении. Часть из них начала паниковать и кинулась прочь из города (особенно после призыва якобы президента Рузвельта сохранять спокойствие).
Источники: bbc, paleofuture, telegraph
Вечный двигатель Редхеффера
В 1813 году Чарльз Редхеффер провозгласил себя человеком, которому наконец удалось создать вечный двигатель. Вокруг поднялась шумиха, но инженер Роберт Фултон был настроен скептически.
Осмотрев творение «изобретателя», Фултон понял, что есть какая-то сила, приводящая механизм в движение. Этой силой оказался старик, сидящий на чердаке дома и крутящий ручку машины.
Источники: hoaxes, veproject1
Легенда о смерти Пола Маккартни
В 1969 году появился слух, что вокалист группы The Beatles Пол Маккартни погиб в автокатастрофе тремя годами ранее. Якобы продюсеры не захотели это афишировать и заменили музыканта двойником, а другие участники группы, не имея возможности сказать открыто о случившемся, начали вставлять в свое творчество «ключи» в виде странных изображений на обложках, двусмысленных слов в текстах песен.
К примеру:
- На обложке альбома «The Beatles Yesterday and Today» (1) Пол сидит в открытом чемодане, напоминающем гроб.
- На обложке альбома «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (2) клумба похожа на могилу, а желтые гиацинты (символ смерти) складываются в бас-гитару для левши (Пола).
- Припев песни «It’s Getting Better» при обратном запуске звучит как «After all Paul is dead. He lost his hairs, head» («В конце концов Пол мертв. Он потерял волосы, голову»).
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На обложке «Abbey Road» (3) только Пол изображен босым (во многих странах мертвых хоронят без обуви) и идет не в ногу с остальными.
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На обложке альбома «Magical Mystery Tour» (4) музыканты одеты в костюмы животных, среди которых черный морж, который якобы символизирует смерть.
Сам же Маккартни относится к этой теории с юмором . И, конечно же...
Источники: beatles.wikia, wikipedia, time
Фото на превью David Magnus/REX/Shutterstock, ILPO MUSTO/REX/Shutterstock