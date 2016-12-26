12 важных археологических находок, которые изменили историю

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На сегодняшний день сделано огромное количество ценных открытий, которые позволяют прикоснуться к истории и приоткрыть завесу тайны разных ее периодов. AdMe.ru предлагают вашему вниманию несколько самых поразительных археологических находок в истории человечества.

Терракотовая армия

Эти раскопки позволили ученым по-новому взглянуть на правление первого императора Китая.

В 1947 году фермер из провинции Шиань копал колодец и обнаружил эту огромную армию. Она была зарыта прямо перед могилой великого императора Цинь Шихуанди, чтобы воины могли охранять его в загробном мире. Это огромное сооружение стало для исследователей показателем небывалой прогрессивности и гуманизма властителя, поскольку его предшественники предпочитали для «обустройства» в потустороннем мире закапывать вместе с собой живую армию. Удивительно, что несмотря на то что охраняющую армию обнаружили почти 60 лет назад, сама могила императора пока так и не найдена.

Свитки Мертвого моря

Впервые были найдены старейшие фрагменты Библии.

Целая коллекция древних манускриптов была найдена сразу в нескольких местах на северо-западном побережье Мертвого моря. Ученые выяснили, что эти свитки были созданы на 1 000 лет раньше самого старого манускрипта Ветхого Завета. Помимо этого, благодаря этим текстам мы теперь знаем, как складывалась жизнь в те далекие времена.

Бехистунская надпись

Описание исторических событий VI века до н. э.

Эта надпись была обнаружена англичанином Робертом Шерли еще в 1598 году во время его дипломатической миссии в Персии. Она представляет собой многоязыковой текст, высеченный по приказу царя Дария Великого. Надписи на скале повествуют о событиях 523–521 годов до н. э. По этим надписям археологи лучше изучили такие известные цивилизации, как Месопотамия, Шумер, Аккада, Персия и Ассирия.

Ущелье Олдувай

Ранее неизвестная территория обитания первобытных людей и животных.

Это ущелье — территория сразу множества находок доисторического периода. Олдувай был обнаружен немецким энтомологом Вильгельмом Каттвинкелом в 1911 году: ученый буквально провалился прямо в ущелье во время охоты за бабочкой. Там были найдены 3 разных вида древних людей, включая австралопитека, человека умелого и человека прямоходящего, останки вымерших трехпалых лошадей гиппарионов.

Храм Ангкор-Ват

Крупнейшее культовое сооружение в мире.

Первые упоминания о громадных каменных сооружениях относятся еще к 1601 году. Тогда Марсело Рибандейро из Испании случайно наткнулся на странный храм Ангкор-Ват в джунглях Камбоджи. Потом, не сумев разгадать тайну возникновения храма, о каменном сооружении все забыли больше чем на 200 лет. Храм Ангкор-Ват («город-храм») — самая большая культовая постройка в мире. Она представляет собой сложную 3-уровневую конструкцию с множеством лестниц и переходов, увенчанную 5 башнями. Храм не зря называют душой кхмерского народа, ведь Ангкор с уверенностью можно назвать сердцем великой цивилизации.

Троя

В результате раскопок было выявлено 46 культурных слоев.

Древний город Илион, известный всем нам по поэмам Гомера и Вергилия, был обнаружен в 1870-е годы немецким археологом-самоучкой Генрихом Шлиманом. После раскопок история античного города была разделена на несколько периодов — от Трои I до Трои IX. Считается, что гомеровская Троя — это Троя VI (1900–1300 годы до н. э.).

Антикитерский механизм

Устройство, созданное в Древней Греции, сильно опережало свою эпоху.

Это механическое устройство было найдено на древнем затонувшем судне в 1901 году. Сам механизм датируется приблизительно 100 годом до н. э. По данным ученых, механизм содержал не менее 30 бронзовых шестерен в деревянном корпусе, на передней и тыльной сторонах которого были размещены бронзовые циферблаты со стрелками, и использовался для расчета движения небесных тел. Ученые считают, что механизм служил для определения даты старта Олимпийских игр: приспособление должно было с высокой точностью отсчитать 4-летний цикл.

Зуб древнего человека

Останки принадлежали ранее неизвестному виду древнего человека.

В Денисовой пещере недалеко от Бийска были найдены зуб и кость пальца руки древнего человека. Ученые убеждены, что этим археологическим находкам не меньше 50 тыс. лет. После проведения исследований ученые пришли к выводу, что на территории Алтая когда-то давно обитал неизвестный доселе вид древнего человека. Исследователи склоняются к версии, что у денисовцев была темная кожа, темные глаза и волосы.

Помпеи

Знаменитый древнеримский город.

Будучи римской колонией, этот город был процветающим портом и курортом, о чем свидетельствуют многочисленные особняки, храмы, театры и бани. В Помпеях также располагался амфитеатр, форум и базилика. Здесь проживали около 20 000 жителей. 24 августа 79 года н. э. при извержении Везувия город полностью накрыло золой и пеплом. Помпеи были обнаружены в 1599 году Доменико Фонтаной, но раскопки города начались только в 1748 году. Исследования Помпей позволили археологам воссоздать жизнь римлян. Примечательно, что находки из Помпей в значительной степени способствовали возникновению стиля ампир в искусстве.

Пещера Ласко

Важнейший позднепалеолитический памятник с наскальными изображениями.

Пещера была обнаружена четырьмя подростками 12 сентября 1940 года. Внутри скалы находятся более 2 000 изображений животных, людей и абстрактных символов. Среди животных встречаются олени, бизоны, кошки, птицы, носороги и медведи. Исследователи считают, что в пещере Ласко люди не жили, но довольно часто ее посещали для того, чтобы оставить здесь свои рисунки.

Розеттский камень

Каменная плита, давшая ключ к дешифровке египетской письменности.

Эта плита из гранодиорита была найдена в 1799 году в Египте и датируется примерно 196 годом до н. э. На камне выбита благодарственная надпись царю Птолемею V, написанная древнеегипетскими иероглифами, египетским демотическим письмом и на древнегреческом языке. Камень был выставлен в храме, а позже был перемещен и использовался как строительный материал для крепости в деревне Розетта.

Мачу-Пикчу

Самый загадочный памятник культуры инков.