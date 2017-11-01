12 вещей, которыми природа наградила только мужчин

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

С точки зрения науки, мы все уникальны. Но некоторые черты и особенности встречаются исключительно у представителей сильного пола. И на это есть веские причины. AdMe.ru собрал чуть больше десятка научных фактов о том, какими удивительными способностями обладают мужчины практически с рождения. И это не пустые комплименты.

12. Мозг мужчины на 10 % больше. Не от ума

Размер мозга зависит от размера человеческого тела, которое ему необходимо контролировать, и не влияет на уровень интеллекта. Значение имеют толщина коры мозга и складки на ее поверхности. Хотя, согласно результатам некоторых тестов, у мужчин, по сравнению с женщинами, лучше работают пространственное мышление, память, сенсорное восприятие и центры, отвечающие за принятие оптимального решения.

11. У мужчин нет целлюлита. Другое дело — животик

Большинство ученых считают целлюлит косметическим дефектом кожи, который встречается только у женщин. Предполагается, что в первую очередь виноваты в этом эстроген и иная система распределения и сжигания жира в организме. По другим данным, от целлюлита все же страдает примерно 10 % мужчин. В их теле целлюлит образуется в районе живота при наборе лишнего веса.

10. Мужской мозг любит игры, веселье и серотонин. Независимо от возраста

Человеческий мозг работает благодаря системе поощрений. За определенные действия он награждает себя чувством удовольствия: употребление алкоголя, получение новых знаний, секс и участие в любых играх, где даже возможность получить награду будоражит мозг. Мужской мозг стремится как можно чаще получать максимальное количество удовольствия. Предполагается, что без женского гормона эстрогена мужчинам сложнее успокаиваться, и свою жизнь они воспринимают как круглосуточную стрессовую ситуацию-игру, немыслимую без постоянных поощрений.

9. В их теле на 50 % больше мышц, чем у женщин. И в 2 раза меньше жира

В мужском теле жир не откладывается на бедрах, ягодицах и на груди, как у женщин. Более того, во время стресса и нагрузок мужчины быстрее сжигают жир. Благодаря большому количеству тестостерона и активному метаболизму мужчины быстрее формируют мышечную массу. Считается, что среднестатистический мужчина сильнее 99 % среднестатистических женщин.

8. Мужской мозг уходит от проблемы, чтобы вернуться к ее решению в лучшие времена

Мужчинам не свойственна многозадачность, благодаря чему они лучше концентрируются на конкретной задаче. Если в этот момент появляется новая, мужской мозг предпочитает отложить ее и вернуться к ней, когда освободится.

7. Они могут просканировать все вокруг за пару секунд, чтобы быстро оценить обстановку

Интересная особенность, выработанная эволюцией для выживания и охоты: мужчины бессознательно сканируют взглядом мир вокруг себя. Они невероятно внимательны к мелким деталям, которые представляют важность, и почти мгновенно замечают внезапно движущиеся объекты.

6. Мужчины почти неуязвимы перед болью. Они легче справляются с ранами и переломами

Ученые, много лет изучающие восприятие боли у мужчин и женщин, пришли к выводу, что представители сильного пола действительно способны справиться почти с любой болью, но при условии сильной мотивации. Другими словами, чтобы вернуть к жизни мужчину, умирающего от насморка и температуры в 37 ºC, достаточно придумать стоящую награду. На стороне женщин — эстроген. Он помогает справляться с болью, но из-за колебаний во время цикла болевой порог женщины может меняться в течение времени.

5. Количество волос на их теле может многое рассказать об интеллекте

Если 20 лет назад один психиатр связывал наличие густой растительности на теле с высоким уровнем интеллекта, изучая тела умнейших людей планеты, то сегодня, как оказалось, многие считают отсутствие каких-либо волос на мужском теле и голове явным признаком выдающегося интеллекта. По одной из версий, это скорее сложившийся стереотип, которому мужчины стараются соответствовать.

4. У мужчин феноменальная скорость реакции

Благодаря эволюции скорость реакции у мужчин действительно выше, и это уже не раз было доказано опытным путем. Одни связывают это с тем, что мужчины по натуре тактики и реагируют мгновенно, в то время как женщины похожи на стратегов, которым необходимо проанализировать и выбрать то, что не только выгодно сейчас, но и будет иметь значение в будущем. По другой версии, все дело в большем диаметре мужского аксона, благодаря чему сигналы по нейронам несутся быстрее.

3. Природа подарила мужчинам улучшенное чувство юмора, чтобы повысить их шансы на размножение

Исследование американских ученых показало, что природа награждает мужчин хорошим чувством юмора, а женщин — способностью распознать лучшего юмориста из всех кандидатов. Чем лучше шутки, тем выше уровень интеллекта и качество генов. Однако это вовсе не говорит о том, что у женщин нет чувства юмора. Просто они не так часто пользуются им, прибегая к иным способам самовыражения.

2. Без любви мужское тело дает сбои в работе

Тело и дух мужчины не могут существовать без женщины. Дефицит половой активности и отсутствие ощущения влюбленности наносят вред психике мужчин, вызывают депрессию, гормональный дисбаланс, проблемы с эрекцией и простатой. Мужчинам нужны вторые половинки. Недавно было доказано, что мужчины, состоящие в счастливом союзе, благодаря вниманию и заботе партнера живут дольше.

1. Мужчинам достаточно 8 секунд, чтобы влюбиться

В этом опыте принимали участие 115 студентов. Ученые следили за движениями их глаз, пока те оценивали привлекательность представителей противоположного пола. Оказалось, что мужчинам требуется лишь 8,2 сек., чтобы влюбиться с первого взгляда. Женщинам для влюбленности требуется примерно 15 дней — это то время, в течение которого они привязываются и начинают доверять объекту симпатии. Если мужчина полагается на себя, и потому придает значение внешности, то женщины действуют наоборот — важна не столько внешность, сколько внутреннее содержание.

Бонус: у мужчин и женщин одинаковое количество ребер

Невероятно, но этот факт многих сбивает с толку. Попробуйте опросить своих знакомых, и вы заметите, что многие из них неуверенно отвечают на ваш вопрос, ожидая подвоха. Конечно же, количество ребер у мужчин и женщин одинаковое — ровно 12 пар. Правда, у некоторых людей может отсутствовать 11-я или 12-я пара, а у других, напротив, есть 13-я пара «свободных» ребер. Но это исключения.