12 научных открытий о том, как мозг судит о красоте во время влюбленности

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Говорят, что чувства и эмоции идут от сердца. Но на самом деле за нас все решает голова. И в этом не обходится без строгих правил, математических уравнений и чистой химии. AdMe.ru собрал больше десятка правил, которыми руководствуется человеческий мозг, когда дело доходит до любви.

12. Цветущий здоровый вид и естественные привычки — это признак хороших генов в глазах мозга

Уму симпатичен тот, кто выглядит здоровым и ведет естественный образ жизни: не откажется перекусить, любит двигаться и выглядит свежо, даже с легким косметическим вмешательством. Это воспринимается как признаки хороших генов.

11. По улыбке мозг определяет, можно ли наладить близкий контакт или же это скрытая агрессия

Улыбка — это вид оскала, который появлялся на лице первых людей, если что-то нарушало их личное пространство. Наш мозг умеет отличать искреннюю улыбку, вызванную симпатией, отслеживая движение лицевых мышц. Так он определяет, выражает ли человек скрытую агрессию или открыт для общения.

10. Мозгу очень нравятся люди, похожие на наших родственников, но при одном условии...

Женщины чаще выбирают партнеров, похожих на отца или брата, а мужчины — на мать или сестру, при условии, что с этими родственниками у них теплые и доверительные отношения. Тогда мозг стремится найти «двойника», который с большей долей вероятности воспроизведет комбинацию похожих сильных генов.

9. Немного жира — это красиво

Жировую прослойку мозг воспринимает как признак того, что организм живет в достатке. А еще мозг знает, что, если женское тело теряет жир, снижается вероятность зачатия ребенка, да и сама женщина становится раздражительной из-за дисбаланса гормонов. Главное, найти свой баланс без ущерба для здоровья.

8. Симметрия и определенные пропорции — тоже красиво

Симметрия линий — это маркер здоровья. При этом мозгу нравятся грубые и выдающиеся черты у мужчин, сглаженные и округлые — у женщин. Оценивая чужое тело, мозг визуально рассчитывает отношение объема талии к бедрам. А вот ширина плеч или объем груди для него значения не имеют.

7. Мозг следит за модными тенденциями и учитывает их при выборе партнера

Если мозгу не хватает опыта и знаний, он выбирает партнера, который близок к идеалу красоты, принятому в обществе. Поэтому в молодости мы так легко влюбляемся в знаменитостей и тех, кто выглядит как супермодель с обложки Vogue.

6. Важно говорить на одном языке. Даже если это просто язык любви

Нам подсознательно нравятся люди, которые владеют похожим словарным запасом, используют близкие нам выражения и речевые конструкции, думают так, как мы. Мозг — пацифист и любит единомышленников, с которыми во время общения не возникнет конфликта.

5. Чем больше касаний, тем сильнее притяжение. Если оно вообще было

Мозг воспринимает прикосновение в два этапа: сперва узнает, кто коснулся, а затем дает оценку этому действию. Прикосновение другого человека он посчитает приятным, только если между вами уже есть симпатия. И тогда каждое новое касание будет усиливать общее впечатление.

4. Музыка делает мужчин привлекательнее в глазах женщин

Привлекательность мужчин в глазах женщин вырастает, если в это время играет музыка. Так что выражение «женщины любят ушами» недавно получило свое научное подтверждение. У мужчин такой зависимости выявить не удалось.

3. Чем больше одинаковых интересов и ценностей, тем больше партнер нравится мозгу

Говорят, противоположности притягиваются, а параллельные линии не пересекаются. Но в жизни чем больше у партнеров общего, тем выше шансы, что из них выйдет команда, способная противостоять трудностям. Шансы на выживание в природе у такой пары выше.

2. Мозг, как мама, любит ответственных людей, с которыми вам будет тепло и комфортно

Следуя инстинкту размножения, мозг отдает предпочтение ответственным партнерам, чтобы они вместе смогли вырастить здорового ребенка. Но без теплоты в отношениях не выделится окситоцин и вазопрессин: благодаря этим гормонам партнеры понимают друг друга с полуслова и быстрее справляются со стрессом в сложной ситуации. Ведь воспитание детей — задача непростая.

1. Мозг любит целоваться с другими людьми, сканируя их на генетическую совместимость с вами

Первый поцелуй с партнером — самый важный. Происходит обмен жидкостями, рецепторы анализируют их и отправляют информацию о генах в мозг. Если вы совместимы с генетической точки зрения, запустится выработка окситоцина и серотонина. Так зарождается влюбленность.

Бонус: С точки зрения науки, мозг может влюблять вас в неподходящих людей, чтобы набраться опыта

Можно не переживать, вспоминая неудачные романы. Любое решение сначала принимает мозг, а через доли секунды — уже вы. Мозг старается выбрать самое простое и лучшее из предложенного, но, если опыта не хватает, он заставит вас совершить ошибку. Любая неудача — это тот самый опыт, благодаря которому вы вместе учитесь, чтобы рано или поздно найти настоящую любовь.