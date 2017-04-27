12 способов убрать надутый живот безо всяких упражнений на пресс

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Выпирающий живот — одно из проявлений вздутия, что само по себе является естественным процессом организма. В нормальном состоянии около 1 литра желудка и кишечника заполнены газом, то есть примерно половина. Воздух в желудке — результат работы микроорганизмов микрофлоры кишечника, бактерий, которые помогают переваривать еду. Чем труднее желудку переваривать еду, тем больше газов вырабатывается. AdMe.ru предлагает несколько способов избавиться от надутого живота, а заодно помочь желудку в его нелегкой ежедневной работе.

Способ № 1. Массаж этой точки способствует снижению газообразования и разгрузке желудка

Нащупайте пупок в качестве «начала отсчета». Расположите над ним горизонтально 4 пальца ладони. Над верхним пальцем находится нужная точка. Помассируйте ее 2–3 минуты по часовой стрелке и столько же против часовой. Если вы все сделали правильно, во рту появится кислый вкус и усилится слюноотделение.

Способ № 2. Такой массаж поможет устранить задержку воды и снять боль в желудке, если она есть

Эта точка находится на высоте 2-го пальца над пупком. Надавите на нее и массируйте 2–3 минуты по часовой стрелке и столько же против часовой.

Способ № 3. Этот вид массажа увеличит активность кишечника и устранит тяжесть

Расположите под пупком горизонтально 4 пальца ладони. Под мизинцем находится нужная точка. Ее также нужно помассировать 2–3 минуты по часовой и столько же против часовой стрелки. Если все сделать правильно, это поможет и при вздутии живота.

Причин вздутия живота у здорового человека может быть много. В основном они связаны с питанием и работой желудка. Есть несколько основных советов:

Каждое утро пить стакан теплой воды с лимоном. Вода с лимонным соком за 15–30 минут до еды помогает нормализовать выделение желудочного сока и снимает симптомы изжоги, убирает отрыжку и препятствует газообразованию в кишечнике. А еще в лимонах много витамина С.

Не пить молоко и кофе на завтрак. Молоко стимулирует выработку желудочного сока и повышает его кислотность. Не стоит относиться к нему как к напитку — это еда, и достаточно тяжелая. Выберите ряженку, йогурт или кефир — то, в чем есть пробиотики. Они помогают бактериям желудка переваривать еду. Что касается кофе и пива, они влияют на желудок почти так же, как молоко.

3.​​​​ Не запивать еду. Напитки во время еды разбавляют желудочный сок и концентрацию ферментов, отвечающих за пищеварение. Поэтому еда переваривается дольше, и может начаться процесс брожения. А следствие этого — повышенное газообразование и вздутие живота.

4. Не пить алкоголь на пустой желудок. Алкоголь стимулирует выработку желудочного сока, который при отсутствии пищи в желудке замедляет его работу и начинает разъедать стенки. А при частом употреблении убивает микрофлору желудка и кишечника. Если вопрос — пить или не пить — не стоит, позаботьтесь, чтобы желудок не оставался пустым.

5. Пить чай с имбирем. Острый по своей природе имбирь успокаивает желудок, уменьшает газообразование и кишечную активность. Он также разжижает кровь и улучшает ее циркуляцию.

6. Не есть много жирного. Жирная пища, фастфуд, жирные сладости — тяжелая еда, она задерживается в желудке в процессе переваривания. Чем труднее желудку переваривать, тем больше газов он вырабатывает. Если есть меньше жирного, можно избежать и тяжести, и чувства дискомфорта.

7. Не «есть воздух». Когда мы едим на бегу или всухомятку, разговариваем во время еды, плохо пережевываем, увлекаемся газированными напитками, жвачками или курим, мы заглатываем лишний воздух. Он не несет угрозы, однако приводит к вздутию живота и газам.

8. Не увлекаться продуктами, в которых много клетчатки. Это многие фрукты, овощи, ягоды и бобовые. Избыток клетчатки вызывает газообразование и затрудняет работу кишечника из-за грубых волокон. Поэтому не стоит перебарщивать с такой пищей.