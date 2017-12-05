12 вещей, которые незаметно наносят вред вашему здоровью

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Каждый день мы пользуемся предметами быта, выбираем продукты и даже не подозреваем, что они могут быть опасны для здоровья. А приступая к уборке, иногда вовсе не знаем, какие места загрязнены больше всего. Избежать рисков помогут правила организации домашнего быта, которые подготовила команда AdMe.ru.

1. Кухонная раковина

Грязная посуда в мойке с остатками пищи — идеальная среда для размножения опасных бактерий, которые из раковины легко попадают нам на руки, а потом и в пищу. Унитазы иногда бывают чище кухонных раковин, так как первые мы дезинфицируем намного чаще. Поэтому нужно хотя бы раз в день промывать раковину дезинфицирующим раствором и спускать этот раствор в трубу, где также много бактерий.

2. Диетическая газировка

Диетическая газировка содержит сахарозаменители, такие как сахарин, сукралоза и аспартам. В больших количествах они способны нарушить иммунитет ротовой полости и уничтожить полезные бактерии, которые обитают на деснах и играют ключевую роль в метаболизме. Также они могут вызвать диабет 2-го типа. Поэтому, выбирая между диетической и обычной газировкой, лучше отдать свое предпочтение последней.

3. Старая тушь для ресниц и блеск для губ

Врачи рекомендуют использовать тушь не более 3 месяцев после вскрытия упаковки. Мы переносим на слизистую оболочку глаза множество бактерий, число которых только увеличивается с каждым разом, чему способствуют влажная среда и комнатная температура. А блеск для губ лучше выбросить, как только появится запах. Обычно это происходит после 6 месяцев использования.

4. Непрозрачная упаковка

Нередко производители пакетированных напитков или недобросовестные магазины допускают присутствие на прилавках некачественной продукции. Чтобы избежать недоразумений в виде плесени в коробке или жидкости неизвестного происхождения, сначала налейте напиток в стакан, затем убедитесь, что жидкость соответствует заявленной, и только после пейте.

5. Шторы для ванной

В основном все шторки для ванной сделаны из пластика, который под воздействием высоких температур и пара выделяет токсичные вещества. Именно поэтому лучше выбирать тканевые шторы. И также не забывайте стирать их почаще!

6. Шампунь, стимулирующий рост волос

На самом деле шампуни с витаминами и шампуни, стимулирующие рост волос и препятствующие их выпадению, — это не более чем рекламная уловка, влияющая исключительно на цену товара, а не на здоровье шевелюры. Витамины не впитываются в волосы и никак не влияют на их состояние и рост, который зависит только от гормонального фона и кровообращения. Обратите внимание на ПАВ (лаурилсульфат натрия и лауретсульфат натрия): они сильно сушат кожу головы, и чем их меньше, тем лучше.

7. Старая зубная щетка

Зубную щетку необходимо менять каждые 3 месяца при ее регулярном использовании дважды в день. Со временем она теряет способность чистить зубы и накапливает бактерии.

8. Растянутые бретели бюстгальтера

Со временем бретели растягиваются и перестают поддерживать бюст, что грозит болями в спине или преждевременным опущением груди. Этот процесс ускоряет стирка в стиральной машине, но даже бережный уход не позволяет сохранить все полезные качества вещи.

9. Разделочные доски

Разделочная доска — чемпион по количеству микробов, в этом с ней может посоперничать разве что губка для мытья посуды. В микротрещинах, которые образуются на поверхности доски, скапливаются опасные бактерии, избавиться от которых крайне сложно. Выбирайте деревянные доски, желательно можжевеловые: в них содержатся смолы, которые препятствуют размножению бактерий. Или же обрабатывайте свои доски перекисью водорода.

10. Лейки для душа

Процветанию микроорганизмов в душевой лейке способствуют теплая температура и вода. Если вы выбираете пластиковую лейку, желательно, чтобы она была разборной и ее можно было продезинфицировать. Или же просто меняйте лейки чаще. Однако лучше всего использовать изделие из металла: при температуре оно не выделяет токсинов.

11. Придверные коврики

С улицы в дом попадает большое количество микробов, которые представляют угрозу живущим здесь людям. Не оставляйте пакеты с продуктами на входе и распыляйте дезинфицирующее средство на коврик раз в неделю.

12. Пакетированные соки

Пакетированный сок содержит большое количество сахара и органических кислот, которые были добавлены искусственно. Например, в одном стакане яблочного сока содержится почти 7 ложек сахара. По составу он почти ничем не отличается от сладкой газировки. Рекомендуется разводить такой сок водой (в соотношении 1:1) и употреблять его не чаще 1 раза в неделю.