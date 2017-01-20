12 секретов от сотрудников авиакомпаний, о которых пассажиры не догадываются

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У работника любой профессии есть свои секреты, и сотрудники авиакомпаний не исключение. Некоторые из них охотно делятся подробностями своей работы в социальных сетях. Сегодня AdMe.ru нашел для вас 12 таких интернет-откровений.

Не все мелкие неисправности устраняются немедленно

Только не подумайте, что кто-то разрешит взлет, если это небезопасно. На самом деле список всего, что нужно проверить перед взлетом самолета, просто огромен. Но в нем есть мелкие неисправности, которые не оказывают влияния на безопасность, поэтому их можно устранить позднее. Это делается для того, чтобы избежать задержки рейса.

Для чего нужны поручни рядом с дверью внутри самолета

Они предназначены прежде всего для бортпроводников на случай паники на борту. Когда стюардесса готовит дверь для экстренной эвакуации пассажиров, паникующие люди могут нечаянно сбить ее с ног или даже вытолкнуть из самолета. Поручни помогут стюардессе удержаться от падения.

Капитан и второй пилот получают разное питание

Если вдруг кто-то из них отравится и не сможет управлять самолетом, тогда его обязанности возьмет на себя другой пилот. Однако это правило действует не во всех авиакомпаниях.

Замки не защищают багаж от вскрытия

Навешивать замки на багаж с молнией бесполезно, ведь ее легко открыть при помощи обычного карандаша или ручки, что иногда и делается. При этом молнию могут повредить.

Почему на самом деле нельзя курить на борту самолета

Считается, что запрет на курение был введен по таким очевидным причинам, как опасность возникновения пожара и вред от пассивного курения. Но первая причина вызывает некоторые сомнения, ведь раньше курение было разрешено и пожаров из-за этого не возникало. На самом деле главная причина запрета — экономическая. Воздух в самолете постоянно циркулирует, проходя через фильтры, а копоть и смолы быстрее приводят к их изнашиванию.

7 основных причин, почему багаж теряется

Багаж решили проверить дополнительно и в результате не успели вовремя загрузить его в самолет.

Кто-то из персонала — чаще всего это случается с новыми сотрудниками — загрузил чемодан не в ту тележку, и в результате он попал не туда, куда нужно.

Сотрудник авиакомпании по ошибке прикрепил на багаж неправильную наклейку.

Пассажир не удалил с багажа старые наклейки и бирки, что привело к путанице.

Чемодан застрял на ленте транспортера или он отправил его не в том направлении — такое может произойти во время стыковочных рейсов.

Чемодан выпал из тележки по пути к самолету, и никто этого не заметил. Впрочем, это случается нечасто.

В системе распознавания багажа возник сбой или бирка потерялась. Поэтому сотрудники советуют оставлять имя и контактную информацию на видном месте снаружи или хотя бы внутри чемодана.

Зачем пассажиров просят отключить мобильные телефоны

Вряд ли телефон способен вывести из строя самолет — это скорее миф, но его сигнал может создать шум наподобие того, что мы слышим в колонках за пару секунд до звонка. Он может помешать пилотам услышать важную информацию от авиадиспетчера. Впрочем, сами члены экипажа иногда это правило игнорируют.

Сотрудникам и их ближайшим родственникам полагаются льготные авиабилеты

Во многих авиакомпаниях сотрудники имеют право на очень дешевые, а в некоторых случаях даже бесплатные билеты для себя, своих детей и супругов. Как правило, при покупке билета сотрудник оплачивает только налоги и сборы, а сам перелет для него фактически бесплатный.

Дверь туалета легко открывается снаружи

Для этого на двери есть специальный рычажок, который скрывается за табличкой «Не курить» или «Туалет». Конечно, это было сделано не для того, чтобы нарушать приватность пассажиров, а на тот случай, чтобы экипажу не пришлось ломать дверь, если кому-нибудь внутри станет плохо.

Подлокотники кресел у проходов и иллюминаторов тоже поднимаются

Многих людей раздражает, что ручки кресел у проходов и иллюминаторов оказываются зафиксированными. Выяснилось, что и их можно поднять. Для этого нужно нажать маленькую кнопку у основания подлокотника, спрятанную в углублении снизу. Но будьте готовы к тому, что бортпроводники попросят вас вернуть ручки на место.

Когда лучше всего покупать билеты

Считается, что чем раньше вы купите билеты, чем дешевле они вам обойдутся. На самом деле это не совсем так, просто самые дешевые билеты раскупают быстрее всего. Тем не менее есть дни недели, когда полеты обходятся в чуть меньшую сумму, чем обычно. Это вторник, среда и суббота.

Вы не пожалеете, если будете вежливы

Стюардессы признаются, что чем сердечнее вы к ним обращаетесь, тем больше они готовы для вас сделать. Не хватило говядины? Попросите вежливо, и вам могут принести филе миньон из первого класса. Достался шумный сосед? Вам обязательно постараются найти другое место, если вы спокойно объясните ситуацию. Хотите узнать результат футбольного матча, но в полете нет такой возможности? Стюардесса вполне может узнать его для вас, если вы ей понравились. А вот скандалистам едва ли окажут услуги больше положенного минимума.