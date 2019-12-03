12 секретов метро, которые все это время были у нас под носом

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Метро — один из самых популярных видов транспорта в мире. Ежедневно подземкой пользуется более 150 млн человек, что в десятки раз превышает, например, количество авиапассажиров.

Мы в AdMe.ru тоже регулярно проходим через турникеты, проталкиваемся к выходу в час пик, оттого и знаем некоторые секреты метрополитена.

12. По платформе можно понять, где откроется дверь

Для желающих заходить в вагон в числе первых есть простой способ сделать это. Как правило, поезд всегда останавливается в одном месте, а участки края перрона, где открывается дверь, отполированы ногами миллионов пассажиров. Соответственно, они будут чище, чем весь остальной пол. Впрочем, этот лайфхак нужен не всегда. Все чаще встречаются станции с дополнительными дверями на перроне или со специальной разметкой. Посмотрите, как удобно все сделано в Сингапуре.

Двери и разметка нужны не только для удобства, но и для лучшей пассажиропропускаемости. Подобное можно встретить во многих метрополитенах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

11. Не стоит придерживать двери вагона опаздывающим

Многие пассажиры считают вежливостью придержанную дверь в метро, однако такая услуга влияет на график всех поездов, отчего количество рейсов уменьшается. Соответственно, в следующих вагонах будет теснее обычного. Каждая придержанная дверь отнимает примерно 10 секунд от графика, и если учесть, что в пиковое время вагоны могут приходить каждые 2 минуты, то это становится проблемой и для машинистов.

10. В час пик поезда могут останавливаться в тоннелях

Поезда порой замедляют ход, а то и вовсе останавливаются в тоннелях, однако это не повод для волнения. Основная причина таких остановок — выровнять график, который сбивается из-за того, что в час пик пассажиры дольше выходят и заходят в вагон. К слову, люди, придерживающие дверь, из предыдущего пункта в особенности способствуют таким остановкам. Равно как и желающие запрыгнуть в закрывающийся вагон. Не делайте так.

9. Сиденья расположены боком только в самых загруженных метро

Это отличительное расположение сидений в метро нужно для экономии места и удобства. Сидения занимают довольно много пространства, а поскольку убирать их полностью нельзя, то количество сократили и расположили так, чтобы в проходе было максимально свободно. К тому же так легче встать, чтобы выйти на нужной остановке. Есть еще один способ расположения, который используется в городах с меньшей загруженностью метрополитена.

Сидения располагаются напротив, и люди сидят лицом друг к другу. Так проще выйти, если вы сидите у окна, и пассажиру рядом не придется вставать, чтобы пропустить вас. Конечно, в проходе становится теснее, но так как пассажиров меньше, дискомфорта не чувствуется.

8. В некоторых странах есть вагоны только для женщин

Подобные меры нужны для того, чтобы избежать возможных домогательств со стороны мужчин, которые довольно часто встречаются в ряде стран. Так, в Японии вагоны для женщин — обычное дело, в них запрещается ездить мужчинам в часы пик; в остальное время вагон открыт для всех.

7. Турникеты и жетоны есть не в каждом метрополитене

Для многих турникеты и жетоны — это визитная карточка метро, однако встречаются подземки с другой системой пропуска. Например, в Вене отсутствует контроль на входе и на выходе, работает все практически на полном доверии — проход свободный. Однако если без билета вас застанет контролер, то готовьтесь выплатить кругленькую сумму штрафа. Подобный принцип действует еще в некоторых городах, и он значительно упрощает жизнь людям, которые пользуются метро.

6. Лучшие места находятся в середине вагона

Это нельзя считать за правило, но по статистике в углах люди чаще мусорят, потому что чувствуют меньше взглядов со стороны. А когда вы стоите у дверей, мимо вас постоянно кто-то проходит, что не всегда комфортно. К тому же места у входа самые опасные: у вас могут вырвать из рук телефон или сумку при закрытии дверей.

5. Двери на входе в вестибюль подземки тяжелее обычных

При входе в метро порой приходится наваливаться на дверь, чтобы ее открыть. Действительно, они гораздо тяжелее тех, что установлены в офисах, магазинах, квартирах. Это объясняется тем, что в метро гуляют потоки воздуха, генерируемые движением поездов, которые с легкостью могут распахнуть стандартную дверь. И есть небольшой секрет. Так как давление воздуха внутри выше, то при открытии дверей воздух рвется наружу. Соответственно, заходя в метро, проще открывать двери на себя, а при выходе — от себя.

4. Туалеты в метро не редкость

Есть ряд причин, по которым в метро может отсутствовать столь необходимая вещь, как уборная. Это и сложность размещения под землей, и ограниченное пространство некоторых станций, и большое количество пассажиров. К тому же, по нормативам, если время поездки занимает менее 60 минут, то можно обойтись и без туалета. Впрочем, во многих европейских городах в подземках можно легко найти туалеты. Появились они и на большинстве кольцевых станций в Москве и являются платными. К тому же, на случай острой необходимости, всегда можно обратиться к сотруднику метрополитена, который проведет вас в служебный туалет. Они есть на каждой станции, но закрыты для пассажиров.

3. Ветер на станциях поднимают проходящие поезда

Легкий сквозняк и регулярные порывы ветра создаются системой вентиляции, частью которой являются тоннели и поезда, играющие роль поршней. Вентиляционные шахты удаляют из метро различные газы и подают свежий воздух. Когда же в тоннеле идет состав, то перед ним образуется избыточное давление. Таким образом поезд выталкивает перед собой скопившийся воздух, проветривает тоннель и поднимает ветер, который мы с вами и ощущаем.

2. Особый запах метро уходит в прошлое

Самый узнаваемый и любимый многими запах подземки постепенно начинают скрывать специальными средствами. Так, в метро Нью-Йорка, Лондона, Амстердама рядом с вентиляцией установлены аромамашины, которые создают приятный аромат. Но в московском, киевском и некоторых других метро все еще можно услышать запах старой доброй подземки. Это целый спектр запахов: и креозот, которым обрабатывают старые деревянные шпалы; и запах металлической стружки с маслом, возникающий при торможении состава; и отделочные материалы, долго выветривающиеся под землей; и, конечно же, запах всех пассажиров, вместе взятых.

1. Эффективнее, если оба ряда на эскалаторе стоят

Все мы знаем негласное правило: стоять на эскалаторе надо справа, а идти — слева. Однако, как доказали исследователи из Лондона, такой способ нисколько не уменьшает пассажиропоток, а наоборот, увеличивает его на 31 %. Лучшее решение, которое и прописано в правилах метрополитена, — стоять на эскалаторе в 2 ряда.

Ну что, теперь вы перестанете ходить по эскалаторам в час пик?