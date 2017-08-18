12 повседневных привычек, которые разрушают наш мозг

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Так же, как и прочие органы нашего тела, наш собственный мозг может страдать от различных факторов, причем порой даже не совсем очевидных. AdMe.ru расскажет вам о повседневных привычках, которые способны нанести существенный вред мозгу. А тех, кто дочитает статью до конца, ждет неожиданное высказывание одного умнейшего человека.

1. Отсутствие общения

Исследования, проведенные в Мичиганском университете, показали, что даже 10 минут общения в день повышают мыслительные способности. Для этого вовсе не обязательно выходить на улицу и разговаривать с первым встречным — разговор по телефону с другом или родственником тоже стимулирует работу мозга.

2. Слишком много сахара

Согласно исследованиям ученых, большое количество сахара негативно сказывается на нейротрофическом факторе мозга, или BDNF, который отвечает за выработку нейронов. В частности, BDNF очень важен для формирования долговременной памяти и обучения.

3. Отсутствие зарядки для мозга

По данным ученых, пик максимальной «производительности» мозга достигается в 16–25 лет, после чего медленно идет на спад. Однако обширное исследование показало, что регулярные тренировки мозга помогают значительно улучшить его деятельность, причем даже у тех людей, у которых появились первые признаки старческого слабоумия.

4. Не завтракать

Согласно проведенным исследованиям, дети, завтракающие регулярно, гораздо лучше успевают в школе, особенно в точных науках. Отсутствие завтрака вызывает снижение уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, негативно влияет на работу мозга.

5. Фастфуд

Обилие фастфуда в рационе и постоянное переедание негативно влияют на контакты между клетками мозга, а значит, на обучение и формирование краткосрочной и долгосрочной памяти. Кроме того, употребление фастфуда может стать и одной из причин депрессии.

6. Мороженое

Любая холодная еда, включая мороженое, может вызывать внезапную головную боль. Считается, что холодная пища сужает кровеносные сосуды, и тело, стараясь предотвратить переохлаждение, посылает к мозгу теплую кровь, которая, в свою очередь, расширяет сосуды. Именно этот перепад, по мнению ученых, и вызывает головную боль.

7. Мобильный телефон

Исследование, проведенное на крысах, выявило связь между раком мозга и использованием сотовых телефонов. Однако не стоит выбрасывать свой смартфон — медики советуют использовать для разговора громкую связь или гарнитуру и не класть телефон возле подушки во время сна.

8. Укрываться с головой во время сна

Когда мы спим, укрывшись с головой, мы уменьшаем количество кислорода, поступающего в организм, ведь в этом случае приходится дышать уже «переработанным» воздухом, насыщенным углекислым газом. Фактически мы заставляем мозг испытывать недостаток кислорода.

9. Недостаток воды

Как известно, мозг человека на 70–80 % состоит из воды. Кроме того, вода отвечает и за доставку к мозгу необходимых для функционирования веществ, поэтому максимально эффективно он работает именно тогда, когда не испытывает недостатка в H 2 O.

10. Алкоголь

Помимо всего прочего, употребление алкоголя, согласно исследованиям, проведенным учеными, разрушает связи между клетками мозга. Однако есть и хорошие новости: у тех, кто перестает злоупотреблять алкоголем, мозг со временем возвращается в нормальное состояние.

11. Курение

Как показали исследования, курение приводит не только к раковым заболеваниям, но и к уменьшению толщины коры головного мозга. Такие повреждения могут существенно влиять на умственные способности, ведь именно эта часть мозга в числе прочего отвечает и за мышление.

12. Отсутствие физической активности

Мозгу, как и мышцам, необходимы регулярные тренировки. В одном из исследований было установлено, что физические упражнения благотворно влияют на синтез BDNF, а значит, и на долговременную память.

13. Строгая диета

Оказывается, во время строгой диеты худеет не только тело. Исследование показало, что сильное ограничение в питании заставляет мозг фактически поедать самого себя. И это еще один повод разумнее подходить к собственному питанию и не изнурять себя «голодными» диетами, а просто питаться правильно.

Бонус

Подсказка: Мозг этого человека весил всего 1 230 граммов, что примерно на 10 % меньше, чем мозг среднестатистического мужчины, вес которого составляет приблизительно 1 400 граммов.