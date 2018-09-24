12 распространенных мифов о здоровье, которые только вредят организму

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Мешанина из родительских предостережений, обрывков школьных знаний и сведений из интернета часто мешает нам правильно заботиться о своем теле и здоровье. Но на этот раз на вопросы о том, нужно ли принимать витамины, пить по 2 л воды в день и беречь от воды место Манту, отвечают ученые.

AdMe.ru собрал данные исследований, которые опровергают общепринятые заблуждения по поводу человеческого организма.

Миф № 1: Прививки нужны только детям

Взрослым людям тоже нужно делать прививки, причем не только от гриппа и клещевого энцефалита. Например, прививаться от дифтерии, коклюша, свинки, краснухи, кори и столбняка нужно раз в 10 лет. Никто не будет сообщать вам о сроках иммунизации, за графиком прививок нужно следить самому. Женщинам, которые планируют беременность и не болели ветрянкой, следует привиться от нее, так как это заболевание может привести к выкидышу и порокам развития плода. Если вы не помните, какие прививки вам уже ставили, можно сдать анализ на наличие антител к самым распространенным болезням.

Миф № 2: Долгое сидение за компьютером вредит глазам

Принято считать, что долгое сидение перед телевизором или компьютером ведет к ухудшению зрения. Но многолетнее исследование 4 500 школьников не подтверждает этой связи. Однако глазам все равно нужен отдых: сидя перед монитором, люди реже моргают, роговица глаза хуже увлажняется, в результате может возникнуть синдром компьютерного зрения (усталость глаз, нечеткость зрения, головная боль и неприятные ощущения в плечах и шее).

Миф № 3: Зимой и весной появляется авитаминоз

Авитаминоза не существует. Конечно, если вы совсем не будете есть ни овощей, ни фруктов, у вас разовьется тяжелое состояние: выпадут зубы, будут болеть суставы и кровоточить десны. Но сезонные усталость и недомогание никак не связаны с недостатком витаминов в организме. Если вы здоровы, вряд ли стоит тратить деньги на дорогие поливитаминные комплексы.

Миф № 4: Манту нельзя мочить

Проба Манту определяет, есть ли в организме иммунитет к туберкулезу. Многие считают, что место укола нельзя мочить, но это не так. И доктор Комаровский, и зарубежные медицинские организации пишут: мочите на здоровье. Вода не может проникнуть через кожу и каким-то образом воздействовать на туберкулин, который вводится при пробе Манту. А вот тереть, расчесывать или заклеивать пластырем папулу (уплотнение в месте укола) действительно не стоит.

Миф № 5: Физические нагрузки помогают похудеть

Физические нагрузки увеличивают продолжительность жизни и делают нас выносливее и здоровее. Но сам по себе, без правильного питания, фитнес не поможет нам сбросить вес. Силовые тренировки высокой интенсивности, возможно, и поспособствуют потере пары килограммов, но единственный способ, который гарантированно помогает худеть, это потреблять меньше калорий, чем тратить.

Миф № 6: Спазмолитики помогают при болезненных месячных

Боли во время менструации знакомы практически всем женщинам: простагландины, вещества, которые выделяются слизистой матки во время месячных, заставляют ее сокращаться, кровеносные сосуды сужаются, приток кислорода к матке уменьшается, и она сигнализирует об этом болевыми ощущениями. Спазмолитики при облегчении таких болей неэффективны, в западных странах их для этого не используют. Вместо этого врачи рекомендуют принимать безрецептурные обезболивающие. Начать лучше с нестероидных противовоспалительных средств (например ибупрофена), так как они еще и снижают уровень простагландинов. Если боли становятся интенсивнее, а месячные — нерегулярными или более обильными, чем обычно, это повод показаться врачу.

Миф № 7: При болях в спине лучше полежать

Постельный режим нужен, только если у вас травма спины. Боли в шее, плечах и пояснице часто появляются из-за слабого мышечного тонуса, поэтому даже если спина болит, то врачи рекомендуют делать несложные упражнения, ходить, плавать и заниматься на велотренажере. Уделите особое внимание мышцам вдоль позвоночника, избегайте наклонов и скручиваний, а если спина болит слишком сильно, смените вид упражнений.

Миф № 8: Ранку или царапину нужно смазать йодом

Йод и зеленка слишком сильно сушат и раздражают кожу. Из-за этого повреждения заживают медленнее. Мелкие ранки, порезы и царапины можно просто промыть проточной водой или смазать повидон-йодом (бетадином), более мягким антисептиком, не вызывающим жжения.

Миф № 9: Антибактериальное мыло защищает организм от микробов

Для мытья рук вполне достаточно обычного мыла и воды. Нет никаких научных доказательств, что антибактериальное мыло эффективнее защищает от бактерий, чем обычное. Более того, при длительном применении оно может нанести организму вред: химические вещества, которые сохраняются на коже в течение нескольких часов после мытья, могут повлиять на естественную работу бактерий в организме. Именно поэтому антибактериальное мыло и гели для душа с триклозаном и триклокарбаном запретили продавать в США.

Миф № 10: Зимой солнцезащитное средство не нужно

Солнечные лучи — главная причина преждевременного старения. Кроме того, они повышают риск развития рака кожи. При выборе солнцезащитного крема убедитесь, что он защищает не только от UVB-лучей, которые приводят к ожогам кожи, но и от UVА-излучения, которое как раз и является причиной морщин. A-лучи имеют доступ к нашей коже и в пасмурный день, и зимой, поэтому использовать санблок нужно независимо от времени дня и сезона. При выборе между кремом с химическими и физическими (минеральными) фильтрами лучше отдать предпочтение последним — они эффективнее.

Миф № 11: Скрабы полезны

Скрабы и пилинги не являются обязательным этапом очищения кожи. Отшелушивание отмерших частиц эпидермиса — естественный процесс, который будет происходить и сам по себе. По мнению многих косметологов, снимая верхний нежный слой кожи, мы заставляем клетки кожи усиленно делиться, а следовательно, быстрее стареть. В любом случае, даже если вы решитесь использовать эксфолианты регулярно, нужно пользоваться ими крайне осторожно.

Миф № 12: Взрослым вредно пить молоко

Считается, что взрослым вредно пить молоко, так как у них недостаточно ферментов, необходимых для его переваривания. На самом деле молоко пить можно и нужно в любом возрасте. Конечно, если у вас нет лактазной недостаточности, но ее вы не перепутаете ни с чем: сразу после стакана молока появляются вздутие живота и диарея.