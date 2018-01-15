12 простых фактов, после которых ваше восприятие времени больше никогда не будет прежним

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Нам кажется, что время — понятие устойчивое, многие вещи кажутся незыблемыми и существовавшими всегда, а известных людей мы уверенно относим к той или иной эпохе. Но иногда наше ощущение времени подводит нас и подкидывает сюрпризы. AdMe.ru собрал факты о времени, в которые ну очень непросто поверить. Но это правда.

№ 1. Когда вышел первый фильм «Звездные войны», во Франции еще использовалась для казни гильотина

Первый фильм «Звездные войны» вышел 25 мая 1977 года. Последняя казнь через гильотину была произведена в Марселе 10 сентября 1977 года и стала последней смертной казнью в Западной Европе. А официально использование гильотины было отменено во Франции вместе с упразднением высшей меры наказания в 1981 году.

№ 2. Два человека на Земле, которые родились в одно и то же мгновение, могут праздновать дни рождения в разные дни

Все дело в существовании на Земле часовых поясов.

№ 3. Мартин Лютер Кинг и Анна Франк родились в один год. А еще в том же году родился и актер Кристофер Пламмер

Известный проповедник и оратор Мартин Лютер Кинг и храбрая девочка Анна Франк относятся нами к разным эпохам. На самом деле они родились в один год — 1929-й. Как и современный голливудский актер Кристофер Пламмер.

№ 4. Клеопатра жила не слишком близко по времени к созданию пирамид. Открытие McDonald’s было к ней ближе

Может показаться, что Клеопатра и египетские пирамиды — это символы одной эпохи. Между тем это далеко не так. Клеопатра родилась в 69 году до н. э. — к этому времени Великой пирамиде уже «исполнился» 2 471 год. А вот Клеопатру и открытие первого McDonald’s разделяет меньше времени — 2 024 года.

№ 5. До сих пор существуют киты, которые жили во время написания «Моби Дика»

Герман Мелвилл написал свое хрестоматийное произведение «Моби Дик, или Белый кит» в 1851 году. Между тем гренландские киты считаются долгожителями среди животных — известен случай, когда ученые оценили возраст такого кита в 211 лет.

№ 6. Самолет из Новой Зеландии совершил путешествие во времени

Самолет Гавайских авиалиний вылетел из Окленда в 00:05 1 января 2018 года. Пассажирам рейса посчастливилось дважды отметить наступление 2018-го, ведь в Гонолулу самолет прибыл... в 10:16 по местному времени 31 декабря 2017 года.

№ 7. Внуки президента США Джона Тайлера, который родился в XVIII веке, до сих пор живут среди нас

Джон Тайлер родился более 200 лет назад, в 1790 году, но двое его внуков — Лайон Гардинер Тайлер — младший и Гаррисон Раффин Тайлер — все еще живы. Дело в том, что в возрасте 63 лет у Джона Тайлера родился сын Лайон Гардинер Тайлер. В свою очередь, он произвел на свет сына Лайона Гардинера — младшего в возрасте 71 год. Прошлое ближе, чем кажется.

№ 8. Кинокомпания Warner Bros. возникла во времена существования Османской империи

В 1903 году братья Уорнеры (их родители, к слову, были выходцами из бывшей Российской империи) открыли свой первый кинотеатр «Каскад». К началу Первой мировой войны они уже производили фильмы, а в 1918 году основали студию Warner Bros. Studio. Османская империя же просуществовала до 1923 года, когда была создана Турецкая Республика.

№ 9. За время жизни королевы Елизаветы II в США уже сменилось 16 президентов

Елизавета II родилась в 1926 году, когда президентом США был Калвин Кулидж. С тех пор у него было 15 преемников.

№ 10. Ювелирная компания Tiffany & Co. старше, чем Италия

Льюис Тиффани и Джон Янг открыли свой первый магазин на Бродвее в 1837 году, а современная Италия — Итальянская Республика — была основана в 1861 году.

№ 11. Если вместить историю Земли в 1 год, то люди появились 31 декабря в 23:35

Представим всю историю Земли в виде 1 года. Тогда лишь 1 декабря появятся первые наземные позвоночные животные. Динозавры вымрут только 26 декабря, а человек появится и вовсе 31 декабря в 23:35.

№ 12. Мы сейчас ближе к 2033 году, чем к 2000-му

Когда мы говорим «10 лет назад», то все еще думаем о 90-х, а не о 2000-х. Между тем даже от нулевых мы уже очень далеко: нас разделяет 18 лет. Тогда как до 2033 года осталось всего 15.

А какой факт удивил вас больше всего? Может быть, у вас есть свои примеры, когда ощущение времени вас подвело? Поделитесь в комментариях.