12 продуктов, которые мы считали вредными, но оказалось, что это не так

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Большинство людей делит все продукты на полезные и вредные. Первые нужно есть постоянно, а вторые — напрочь исключить из своего рациона. Но правильно ли делить еду на «черное и белое»? В нашем меню есть немало продуктов, которые считаются нездоровыми, а на деле приносят много пользы. Или как минимум не так страшны, как об этом все говорят.

Мы в AdMe.ru готовы выписать индульгенцию продуктам, во вредности которых мало кто сомневается.

1. Виски

В Гарвардском университете доказали, что умеренное количество алкоголя повышает уровень липопротеидов высокой плотности (или «хорошего» холестерина) в организме. В виски содержится высокий уровень эллаговой кислоты. Это антиоксидант, способный уничтожать патогенные клетки, провоцирующие болезни сердца и рак. Уинстон Черчилль был любителем этого напитка, что не помешало ему прожить длинную жизнь и сделать блестящую политическую карьеру. Главное, помнить о мере.

2. Десерты

Пусть десерты и сложно назвать самой здоровой пищей, но и они могут быть полезны. Диетологи уверены, что люди, которые лишают себя любимых сладостей, с меньшей вероятностью придерживаются принципов здорового питания в долгосрочной перспективе. Бет Сесил считает, что категорический запрет на сладости только увеличивает тягу к ним. Причем растет риск не только сорваться и съесть целую коробку маффинов, но и увлечься выпивкой в попытке заменить удовольствие от любимого десерта. В здоровом питании важен не столько отказ от вредной пищи, сколько разумный баланс. Если ваша диета не приносит никакой радости, ее будет очень трудно выдержать.

3. Пальмовое масло

Пальмовое масло стало одним из самых распространенных и дешевых видов растительного жира в мире. В нем содержится много антиоксидантов — каротиноидов, которые положительно влияют на ослабленные волосы и кожу. Масло пальмы является рекордсменом по содержанию витамина Е, в составе которого есть токотриенол и токоферол. Они борются со свободными радикалами, провоцирующими появление рака. Людей любят пугать тем, что пальмовое масло якобы не переваривается, так как плавится при температуре выше температуры человеческого тела. Это неправда, ведь жиры перевариваются в организме человека не под воздействием температур, а с помощью биологически активных веществ — ферментов. Главный вред этого масла заключается в высоком содержании насыщенных жиров. Но такие же жиры присутствуют и в сливочном масле.

4. Лапша быстрого приготовления

Состав лапши быстрого приготовления не выглядит пугающим. Да, в нем есть пшеничная мука и пальмовое масло, но, как мы уже выяснили, этот продукт не так страшен, как многие считают. Настоящий вред представляет пакетик с вкусовыми добавками, так как в нем может быть суточная норма соли. Вылейте бульон, и большая часть опасностей такого продукта уйдет вместе с ним. Если вы любите лапшу быстрого приготовления, используйте ее как основу для других блюд. Серьезный вред этот продукт может нанести только при длительном ежедневном употреблении. И то лишь по той причине, что организм не будет получать достаточно витаминов и макроэлементов. Однако от разовой порции вреда не будет.

5. Попкорн

Попкорн богат клетчаткой, которая улучшает работу пищеварительной системы и понижает уровень сахара в крови. Наличие в кукурузе полифенолов делает попкорн одной из самых полезных закусок. Полифенолы обладают антиоксидантным действием и благотворно влияют на состояние кожи, а также защищают организм от многочисленных болезней. Калорийность попкорна порадует худеющих: в стандартной порции без масла и добавок содержится всего 70 ккал. При этом воздушная кукуруза быстро приносит чувство насыщения. В США работает настоящий Институт попкорна. Ученые доказали, что 30 г попкорна в день уменьшают риск возникновения диабета, язвы желудка, рака прямой кишки, а также предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

6. Яйца

Немало обвинений было выдвинуто в сторону такого популярного продукта, как яйца. Проблемы с сердцем, диабет, сальмонеллез и даже онкология — вот лишь малая часть того, чем пугают любителей яичниц и омлетов. Но при этом яйца — один из самых богатых витаминами продуктов. В них содержатся витамины D и K, необходимые организму для укрепления костей, а также холин, который регулирует уровень инсулина и улучшает метаболизм, и лейцин, участвующий в строении мышц. Яйца могут надолго блокировать чувство голода. Главное, не есть их слишком много (2–3 в день более чем достаточно). И да, содержащийся в яйцах холестерин не провоцирует сердечных заболеваний.

7. Сливочное масло

В сливочном масле много витаминов D, А, Е, С, В, кальция, фосфолипидов и незаменимых аминокислот, которые принимают активное участие в процессе строительства клеток. Регулярное употребление этого продукта позитивно влияет на внешний вид: укрепляет волосы, препятствует расслоению ногтей, тонизирует кожу. Сливочное масло в умеренных количествах положительно влияет на здоровье сердца и сосудов, повышает их эластичность и препятствует образованию тромбов.

8. Дрожжи

Дрожжи угнетают здоровую микрофлору кишечника, повышают риск развития онкологических заболеваний и активно размножаются в желудочно-кишечном тракте — вот самые популярные мифы об этом продукте. Но в процессе выпекания дрожжи погибают из-за воздействия высоких температур. Поэтому сдобные хлебобулочные изделия в этом смысле безопасны. В защиту дрожжей стоит сказать, что из них получают витамины группы В, необходимые для регуляции обмена веществ и работы нервной системы. Плюс в них есть 16 различных аминокислот. Идеальная команда для строительства и восстановления мышц.

9. Картофель

Все диетологи однозначно скажут: картофель фри — один из самых страшных продуктов. Однако исследование итальянского повара Джузеппе Даддио говорит о том, что картофель не столь опасен. Эксперты изучали, как масло, используемое при приготовлении, впитывается в картофель. Итак, цукини и баклажаны, считающиеся полезными, впитывали в себя 30 % масла, а картофель лишь 5 %. Секрет кроется в крахмале: он снижает степень впитывания масла. Кроме того, в картофеле высокое содержание аскорбиновой кислоты, клетчатки, кальция, фосфора, магния, фолиевой кислоты, а калия в нем даже больше, чем в бананах. Так что отказываться от этого полезного продукта на своем столе точно не стоит.

10. Белый шоколад

В составе черного шоколада есть масло какао, сахар и тертое какао. С последним ингредиентом связывают его удивительное свойство улучшать настроение и повышать работоспособность. Белый шоколад готовят без использования тертого какао, поэтому нередко его считают бесполезным продуктом. Однако в нем содержится масло какао, которое помогает восстановлению клеток печени и оказывает положительное действие на организм человека. Линолевая кислота в его составе нормализует артериальное давление. Белый шоколад тоже способствует выработке серотонина и поступлению эндорфинов в мозг. Это доказали Михаэль Махт и Йохен Мюллер, исследовавшие пользу и вред шоколада для организма человека.

11. Пиво

У пива (в первую очередь крафтового) есть много полезных для здоровья свойств, поэтому его можно себе время от времени позволять. Исследования доказывают, что оно может снизить кровяное давление, предотвратить развитие диабета и помочь с потерей веса. Ксантогумол, обнаруженный в хмеле, способен минимизировать вред, который наносят организму некоторые диеты. Качественное пиво — хороший источник витаминов группы В (ниацин, рибофлавин, витамины B6 и B12) и фолатов. Употребление этого напитка в умеренных количествах способно снизить риск сердечных заболеваний на 30–35 %.

12. Мороженое

Этот калорийный десерт не так уж и страшен. Ученые доказали, что мороженое действует как антидепрессант, приводит в порядок нервную систему и снимает напряжение. Чтобы лакомство было действительно полезным, внимательно следите за составом. В нем не должно быть растительных жиров, красителей, консервантов и искусственных добавок. Зато обязательно должно присутствовать цельное молоко. Обращайте внимание и на уровень жирности: чем он ниже, тем больше в мороженом сахара.