12 продуктов, которые могут навредить, если есть их в неправильное время

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Хотя современные люди все больше внимания уделяют своему рациону и повышают качество питания, за всеми правилами здоровой диеты, кажется, непросто уследить. Например, употребление яблок в неподходящее время может вызвать проблемы с кишечником, а не улучшить пищеварение. К счастью, речь идет не о ракетостроении, так что основные правила употребления продуктов можно разложить по полочкам.

AdMe.ru развенчивает мифы о здоровом питании и делится советами о том, как выбрать правильное время для любимых продуктов и при этом получить максимальную пользу.

1. Бананы

Хотя бананы могут показаться хорошим вариантом для начала дня, употребленные натощак, они в действительности могут снизить уровень вашей энергии. Сначала вы, вероятно, ощутите прилив сил благодаря высокому содержанию сахара, но через пару часов, скорее всего, снова почувствуете усталость и голод. Употребление в пищу бананов также может представлять угрозу для людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника, который вызывает диарею. Если вы не готовы отказаться от бананов на завтрак, сочетайте их с продуктами, которые содержат полезные жиры, например с арахисовым маслом.

2. Кофе

Для многих выпить чашку кофе сразу после пробуждения кажется естественным, но на самом деле это совершенно бесполезно. Исследования показали, что употребление кофе перед едой снижает нашу восприимчивость к кофеину. В первый час после пробуждения тело вырабатывает кортизол, и очень важно не нарушать этот процесс и наши естественные биологические ритмы. Так что просто подождите немного и насладитесь чашкой кофе чуть позже. Но имейте в виду, что лучше придерживаться рекомендуемой нормы ежедневного потребления кофеина и не пить этот напиток ближе к вечеру во избежание бессонницы.

3. Рис

Как бы мы ни любили есть суши или индийскую еду после долгого рабочего дня, это может быть не лучшим вариантом. Рис содержит много сложных углеводов, которые перевариваются очень долго. С одной стороны, такая еда дает нам очень много энергии. Но при этом рис отличается высоким содержанием калорий, и, если есть его на ночь, можно набрать вес. Обед — лучшее время, чтобы включить рис в свой рацион. В эти часы ваш метаболизм работает быстро, организму будет легче переваривать такую еду. Кроме того, вам понадобится заряд энергии для продуктивного дня, а сложные углеводы — первые помощники в этом!

4. Сахар

Лучше держаться подальше от обработанного сахара, если вы придерживаетесь здорового питания, но иногда перед искушением невозможно устоять. Главная ошибка, которую мы совершаем, — едим сладости в качестве перекуса. Таким образом, уровень сахара в крови повышается, затем так же ощутимо понижается, делая вас уставшим и нервным. Лучше всего побаловать себя десертом сразу после основного приема пищи. Таким образом уровень сахара в крови не будет расти резко.

5. Молоко

Некоторые люди с детства привыкли начинать свой день со стакана молока, но эта привычка плохо работает во взрослом мире. Молоко тяжело усваивается, поэтому, если пить его утром и сочетать с другими продуктами, можно вызвать изжогу и боли в желудке. Вечер — лучшее время для стакана теплого молока. Это помогает успокоить организм и способствует хорошему сну.

6. Мясо

Мясо является отличным источником белка и витаминов группы В, но может стать причиной чрезмерной нагрузки на пищеварительную систему. Вот почему лучше не есть стейк прямо перед сном. Предпочтение постного мяса и прием мясной пищи не менее чем за 3 часа до сна — вот гармоничный вариант. Такой ужин получается питательным и не содержит чрезмерного количества калорий, провоцирующих увеличение веса. Для получения необходимого количества белка можно есть мясо и в течение дня. Но не стоит включать его в свой завтрак, так как такая тяжелая еда может быть слишком сложной для только что проснувшегося организма.

7. Орехи

Орехи являются отличным источником полезных жиров и калорий, но употребление их в качестве вечернего перекуса — не лучший вариант. В целом это полезно для здоровья, но если вы съели большую порцию, то переваривание может занять много времени, а заснуть в таком состоянии будет сложно. Выбирайте орехи на завтрак или в качестве полезного перекуса между приемами пищи, чтобы получить все их полезные свойства: укрепить здоровье сердца, нормализовать уровень холестерина, способствовать снижению веса и красоте вашей кожи и волос.

8. Высококалорийный сыр

Бутерброд с сыром перед сном кажется безвредным, но лучше все же удержаться от этой мысли. Сыр с высокой калорийностью тяжело усваивается, а значит, может вызвать дискомфорт и нарушить ваш сон, если съесть его на ночь. С другой стороны, немного сыра на завтрак — и организм получит столь необходимый кальций, способствующий росту мышц и здоровью костей.

9. Цитрусовые фрукты

Встретить новый день со стаканом свежего апельсинового сока в руках кажется полезным, однако это не так. Цитрусовые содержат много кислот, и их употребление во время или сразу после основного приема пищи увеличивает образование кислоты, что приводит к проблемам с пищеварением. Если не хотите столкнуться с изжогой, чувством тяжести в желудке и замедленным усвоением питательных веществ, просто выпейте фруктовый сок немного позже основного приема пищи.

10. Бобовые

Бобовые богаты клетчаткой, поэтому их употребление на ночь может вызвать вздутие живота и снизить качество сна. Этот продукт идеален для обеда или раннего ужина: таким образом все полезные ингредиенты усваиваются, а вы вряд ли будете чувствовать себя раздутым или переевшим.

11. Яблоки

Яблоки богаты клетчаткой и содержат натуральные кислоты, улучшающие пищеварение и работу толстой кишки. Но если вы едите яблоки вечером, то их кислота может накапливаться в желудке, вызывая дискомфорт. Это также может привести к чрезмерному газообразованию и проблемам со стулом. Так происходит потому, что ночью пищеварение замедляется и переваривание любой пищи занимает гораздо больше времени. Лучшее время для яблок — утро. Таким образом вы стимулируете дефекацию после долгого сна. Это особенно полезно, если вы ужинали поздно или ели слишком много нездоровой пищи.

12. Йогурт

Лучше избегать употребления йогурта натощак или перед едой. Йогурт содержит молочную кислоту, которая может снизить кислотность желудка. Это замедлит пищеварение во время основного приема пищи. Ешьте йогурт примерно через 1–2 часа после основного приема пищи, чтобы получить все преимущества молочной кислоты для пищеварения. Небольшая порция йогурта перед сном — тоже хороший вариант: он даст вашему телу белок, способствуя развитию мышц.

Какое из этих правил вам труднее всего соблюдать? У вас есть свои методы, как придерживаться здорового питания? Поделитесь с нами своим опытом!