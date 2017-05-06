12 проблем, о которых может рассказать цвет языка

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AdMe.ru публикует наиболее простой и наглядный способ, который поможет выявить проблемы со здоровьем, — по цвету языка.

Язык может многое рассказать о состоянии нашего организма. Существует целое направление диагностики состояния здоровья по языку: по его форме, размеру, фактуре, равномерности окраса.

Осматривать язык лучше утром, до чистки зубов, при естественном свете . И не нужно напрягать язык: это меняет картину. Цвет налета может изменяться под воздействием пищи, напитков, лекарств или курения. Поэтому для получения верной картины осматривайте язык спустя час и более после любого воздействия.

Цвет языка

Цвет налета

Цвет налета может отличаться от цвета языка. Тонкий белый налет, который легко удаляется щеточкой, считается нормой. Толщина налета пропорциональна степени проблемы, на которую он указывает.

Помните, что визуальный метод диагностики не всегда дает 100%-й результат. Язык может быть травмирован агрессивной пищей, в ранки могут попасть бактерии и вызвать временное раздражение — все это не является показателем внутренних болезней.

Если вас беспокоит цвет вашего языка — не спешите заниматься самолечением, ведь болезнь может быть надуманной. Обратитесь к специалисту. Только он сможет поставить окончательный диагноз.