12 признаков высокого уровня сахара в крови, которые вы игнорируете. А зря
Большинство людей думают, что только у диабетиков повышенный уровень сахара в крови. Но это не так — любой человек может страдать от этого и даже не замечать, какой вред наносится нервам, кровеносным сосудам и органам.
Мы в AdMe.ru уверены: чтобы предотвратить осложнения, важно своевременно распознать тревожные симптомы и предпринять соответствующие меры.
Постоянное чувство голода
Высокий уровень сахара препятствует попаданию глюкозы в клетки, в результате организм не получает энергии и вынужден снова и снова просить еду — получается замкнутый круг.
Повышенная утомляемость
При высоком уровне сахара организм не способен сохранять и усваивать глюкозу должным образом. Энергия используется неэффективно, и клетки организма не получают топлива, в котором нуждаются. Все это приводит к тому, что человек часто чувствует себя утомленным даже без причин.
Частое мочеиспускание
Если уровень сахара слишком высокий, почки не могут его пропустить. Поэтому организм, пытаясь уравнять концентрацию глюкозы в крови и в клетках, растворяет кровь внутриклеточной жидкостью, таким образом приближая концентрацию глюкозы в крови к нормальной. А результатом является учащенное мочеиспускание.
Сухость во рту, сильная жажда
Сухость во рту и сильная жажда — ответ на слишком большие потери жидкости. Соответствующий сигнал в мозг посылает гипоталамус, который оценивает уровень обезвоживания крови и вызывает чувство жажды. Конечно, нельзя отказываться от питья. Из напитков же стоит предпочесть воду и чай без сахара.
Потеря веса
При высоком уровне глюкозы вы можете потерять вес за короткое время, даже если приемы пищи частые, а калорийность блюд — высокая. На это есть несколько причин:
- Потеря жидкости из-за частого мочеиспускания приводит к низкому уровню жидкости во всем организме, а это влечет снижение веса.
- Если уровень инсулина недостаточен для метаболизма глюкозы, тело переключится на сжигание жира.
- Большое количество мочи при высоком уровне глюкозы заставляет организм также расходовать больше калорий. Таким способом тело пытается «сбросить» избыток глюкозы.
Инфекционные заболевания
Инфекции мочевых путей (ИМП) и инфекции дрожжей могут встречаться как у мужчин, так и у женщин. Но гораздо чаще они встречаются среди женщин с высоким уровнем сахара и диабетом. Большое количество сахара создает благоприятную среду для размножения дрожжей и бактерий.
Сухость кожи
Сухость кожи может быть связана с высоким уровнем сахара в крови по разным причинам:
- Чрезмерное мочеиспускание обезвоживает организм до такой степени, что ткани кожи начинают высыхать.
- Проблемы с кожей на ногах являются признаком атеросклероза — затвердевания и сужения артерий и сопутствующего сокращения кровообращения — болезни, которая зачастую встречается у людей с диабетом.
- Повреждение нервов может нарушить нормальную работу потовых желез. А они, как известно, влияют на водный баланс кожи.
Трудности с концентрацией внимания
Высокий уровень сахара препятствует попаданию глюкозы в клетки головного мозга, поэтому мозг испытывают трудности с получением энергии. Это отрицательно сказывается на скорости мышления и принятия решений.
Нечеткость зрения
Размытое зрение также является результатом обезвоживающего эффекта из-за повышения сахара в крови. От этого страдают в том числе и клетки глаз. В результате они деформируются и глаз теряет способность правильно фокусироваться.
Медленное заживление ран и порезов
Медленное заживление повреждений кожи и мягких тканей объясняется тем, что высокий уровень глюкозы в крови удерживает лейкоциты от прилипания к внутренней оболочке кровеносных сосудов. Разрушается система контроля химических сигналов организма, которая направляет лейкоциты на место травм или инфекций.
Импотенция
Трудности с поддержанием эрекции также могут возникнуть на фоне высокого уровня глюкозы в крови. Здоровая эрекция требует здоровых нервов, хорошего кровотока, правильного баланса гормонов. Но избыток сахари в крови может отрицательно влиять на каждую из этих систем.
Раздражительность
По данным исследований, люди с высоким уровнем сахара более тревожны, раздражительны и склонны к депрессии.
Мозг зависит от равномерного питания глюкозой, а резкие скачки ее уровня отрицательно отражаются на его работе. В результате наше настроение резко портится.
Сахар также влияет на усвоение другого питательного вещества, ответственного за настроение, — хрома. Этот минерал необходим для поддержания стабильного уровня сахара в крови, потому что инсулин, который очищает глюкозу от крови, не может нормально работать без нее.
Фото на превью saje/depositphotos