12 признаков высокого уровня сахара в крови, которые вы игнорируете. А зря

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Большинство людей думают, что только у диабетиков повышенный уровень сахара в крови. Но это не так — любой человек может страдать от этого и даже не замечать, какой вред наносится нервам, кровеносным сосудам и органам. Мы в AdMe.ru уверены: чтобы предотвратить осложнения, важно своевременно распознать тревожные симптомы и предпринять соответствующие меры.

Постоянное чувство голода

Высокий уровень сахара препятствует попаданию глюкозы в клетки, в результате организм не получает энергии и вынужден снова и снова просить еду — получается замкнутый круг.

Повышенная утомляемость

При высоком уровне сахара организм не способен сохранять и усваивать глюкозу должным образом. Энергия используется неэффективно, и клетки организма не получают топлива, в котором нуждаются. Все это приводит к тому, что человек часто чувствует себя утомленным даже без причин.

Частое мочеиспускание

Если уровень сахара слишком высокий, почки не могут его пропустить. Поэтому организм, пытаясь уравнять концентрацию глюкозы в крови и в клетках, растворяет кровь внутриклеточной жидкостью, таким образом приближая концентрацию глюкозы в крови к нормальной. А результатом является учащенное мочеиспускание.

Сухость во рту, сильная жажда

Сухость во рту и сильная жажда — ответ на слишком большие потери жидкости. Соответствующий сигнал в мозг посылает гипоталамус, который оценивает уровень обезвоживания крови и вызывает чувство жажды. Конечно, нельзя отказываться от питья. Из напитков же стоит предпочесть воду и чай без сахара.

Потеря веса

При высоком уровне глюкозы вы можете потерять вес за короткое время, даже если приемы пищи частые, а калорийность блюд — высокая. На это есть несколько причин: Потеря жидкости из-за частого мочеиспускания приводит к низкому уровню жидкости во всем организме, а это влечет снижение веса.

Если уровень инсулина недостаточен для метаболизма глюкозы, тело переключится на сжигание жира.

Большое количество мочи при высоком уровне глюкозы заставляет организм также расходовать больше калорий. Таким способом тело пытается «сбросить» избыток глюкозы.

Инфекционные заболевания

Инфекции мочевых путей (ИМП) и инфекции дрожжей могут встречаться как у мужчин, так и у женщин. Но гораздо чаще они встречаются среди женщин с высоким уровнем сахара и диабетом. Большое количество сахара создает благоприятную среду для размножения дрожжей и бактерий.

Сухость кожи

Сухость кожи может быть связана с высоким уровнем сахара в крови по разным причинам: Чрезмерное мочеиспускание обезвоживает организм до такой степени, что ткани кожи начинают высыхать.

Проблемы с кожей на ногах являются признаком атеросклероза — затвердевания и сужения артерий и сопутствующего сокращения кровообращения — болезни, которая зачастую встречается у людей с диабетом.

Повреждение нервов может нарушить нормальную работу потовых желез. А они, как известно, влияют на водный баланс кожи.

Трудности с концентрацией внимания

Высокий уровень сахара препятствует попаданию глюкозы в клетки головного мозга, поэтому мозг испытывают трудности с получением энергии. Это отрицательно сказывается на скорости мышления и принятия решений.

Нечеткость зрения

Размытое зрение также является результатом обезвоживающего эффекта из-за повышения сахара в крови. От этого страдают в том числе и клетки глаз. В результате они деформируются и глаз теряет способность правильно фокусироваться.

Медленное заживление ран и порезов

Медленное заживление повреждений кожи и мягких тканей объясняется тем, что высокий уровень глюкозы в крови удерживает лейкоциты от прилипания к внутренней оболочке кровеносных сосудов. Разрушается система контроля химических сигналов организма, которая направляет лейкоциты на место травм или инфекций.

Импотенция

Трудности с поддержанием эрекции также могут возникнуть на фоне высокого уровня глюкозы в крови. Здоровая эрекция требует здоровых нервов, хорошего кровотока, правильного баланса гормонов. Но избыток сахари в крови может отрицательно влиять на каждую из этих систем.

Раздражительность

По данным исследований, люди с высоким уровнем сахара более тревожны, раздражительны и склонны к депрессии. Мозг зависит от равномерного питания глюкозой, а резкие скачки ее уровня отрицательно отражаются на его работе. В результате наше настроение резко портится. Сахар также влияет на усвоение другого питательного вещества, ответственного за настроение, — хрома. Этот минерал необходим для поддержания стабильного уровня сахара в крови, потому что инсулин, который очищает глюкозу от крови, не может нормально работать без нее.