12 признаков высокого уровня сахара в крови, которые вы игнорируете. А зря

Большинство людей думают, что только у диабетиков повышенный уровень сахара в крови. Но это не так — любой человек может страдать от этого и даже не замечать, какой вред наносится нервам, кровеносным сосудам и органам.

Мы в AdMe.ru уверены: чтобы предотвратить осложнения, важно своевременно распознать тревожные симптомы и предпринять соответствующие меры.

Постоянное чувство голода

Высокий уровень сахара препятствует попаданию глюкозы в клетки, в результате организм не получает энергии и вынужден снова и снова просить еду — получается замкнутый круг.

Повышенная утомляемость

При высоком уровне сахара организм не способен сохранять и усваивать глюкозу должным образом. Энергия используется неэффективно, и клетки организма не получают топлива, в котором нуждаются. Все это приводит к тому, что человек часто чувствует себя утомленным даже без причин.

Частое мочеиспускание

Если уровень сахара слишком высокий, почки не могут его пропустить. Поэтому организм, пытаясь уравнять концентрацию глюкозы в крови и в клетках, растворяет кровь внутриклеточной жидкостью, таким образом приближая концентрацию глюкозы в крови к нормальной. А результатом является учащенное мочеиспускание.

Сухость во рту, сильная жажда

Сухость во рту и сильная жажда — ответ на слишком большие потери жидкости. Соответствующий сигнал в мозг посылает гипоталамус, который оценивает уровень обезвоживания крови и вызывает чувство жажды. Конечно, нельзя отказываться от питья. Из напитков же стоит предпочесть воду и чай без сахара.

Потеря веса

При высоком уровне глюкозы вы можете потерять вес за короткое время, даже если приемы пищи частые, а калорийность блюд — высокая. На это есть несколько причин:

  • Потеря жидкости из-за частого мочеиспускания приводит к низкому уровню жидкости во всем организме, а это влечет снижение веса.
  • Если уровень инсулина недостаточен для метаболизма глюкозы, тело переключится на сжигание жира.
  • Большое количество мочи при высоком уровне глюкозы заставляет организм также расходовать больше калорий. Таким способом тело пытается «сбросить» избыток глюкозы.

Инфекционные заболевания

Инфекции мочевых путей (ИМП) и инфекции дрожжей могут встречаться как у мужчин, так и у женщин. Но гораздо чаще они встречаются среди женщин с высоким уровнем сахара и диабетом. Большое количество сахара создает благоприятную среду для размножения дрожжей и бактерий.

Сухость кожи

Сухость кожи может быть связана с высоким уровнем сахара в крови по разным причинам:

  • Чрезмерное мочеиспускание обезвоживает организм до такой степени, что ткани кожи начинают высыхать.
  • Проблемы с кожей на ногах являются признаком атеросклероза — затвердевания и сужения артерий и сопутствующего сокращения кровообращения — болезни, которая зачастую встречается у людей с диабетом.
  • Повреждение нервов может нарушить нормальную работу потовых желез. А они, как известно, влияют на водный баланс кожи.

Трудности с концентрацией внимания

Высокий уровень сахара препятствует попаданию глюкозы в клетки головного мозга, поэтому мозг испытывают трудности с получением энергии. Это отрицательно сказывается на скорости мышления и принятия решений.

Нечеткость зрения

Размытое зрение также является результатом обезвоживающего эффекта из-за повышения сахара в крови. От этого страдают в том числе и клетки глаз. В результате они деформируются и глаз теряет способность правильно фокусироваться.

Медленное заживление ран и порезов

Медленное заживление повреждений кожи и мягких тканей объясняется тем, что высокий уровень глюкозы в крови удерживает лейкоциты от прилипания к внутренней оболочке кровеносных сосудов. Разрушается система контроля химических сигналов организма, которая направляет лейкоциты на место травм или инфекций.

Импотенция

Трудности с поддержанием эрекции также могут возникнуть на фоне высокого уровня глюкозы в крови. Здоровая эрекция требует здоровых нервов, хорошего кровотока, правильного баланса гормонов. Но избыток сахари в крови может отрицательно влиять на каждую из этих систем.

Раздражительность

По данным исследований, люди с высоким уровнем сахара более тревожны, раздражительны и склонны к депрессии.

Мозг зависит от равномерного питания глюкозой, а резкие скачки ее уровня отрицательно отражаются на его работе. В результате наше настроение резко портится.

Сахар также влияет на усвоение другого питательного вещества, ответственного за настроение, — хрома. Этот минерал необходим для поддержания стабильного уровня сахара в крови, потому что инсулин, который очищает глюкозу от крови, не может нормально работать без нее.

Фото на превью saje/depositphotos

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