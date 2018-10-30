12 привычек, которые мы привыкли считать безобидными. А зря

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Все знают о том, что поздно ложиться спать или переедать вредно. Но иногда опасность для здоровья могут представлять даже наши, казалось бы, безобидные привычки. Вам известно, что, если чихнуть, зажав нос, можно попасть в больницу? Или что жевательная резинка может не только лишить вас пломбы, но и сделать более рассеянным?

AdMe.ru собрал небольшой список привычек, которые искусно маскируются под безобидные, а на самом деле вредят нам.

1. Чихать «в себя»

Страдают: дыхательная система, сосуды головы, мозг. При неудачном стечении обстоятельств — пищевод. Основная функция чихания — избавление от бактерий, вирусов и частичек пыли. Когда вы сдерживаете его, бактерии остаются на месте. Но это полбеды. Представьте себе, что будет, если вы попытаетесь выстрелить, заткнув дуло. То же самое происходит внутри носоглотки — вся сила «удара» уходит обратно и может повредить, например, слух, повысить внутричерепное давление или повредить пищевод (если вы при этом ели).

2. Использовать зубочистки

Страдают: десны. Стоматологи не одобряют зубочистки. Они сравнительно безобидны для эмали, но десны страдают сильно. Да и качественно вычистить межзубные промежутки зубочисткой практически невозможно. Для гигиены полости рта после еды гораздо безопаснее зубная нить (при правильном использовании).

3. Спать лицом в подушку

Страдают: дыхание, кровообращение, позвоночник, кожа лица. Спать, уткнувшись в подушку, уютно, но вредно. В этой позе дыхание затруднено, шея находится в неестественном и напряженном положении, страдают кровообращение и шейные позвонки. К тому же врачи предупреждают: образующиеся при таком сне временные морщинки на лице вскоре станут постоянными.

4. Разгрызать семечки зубами

Страдают: зубы, желчный пузырь. Семена подсолнечника вкусны и полезны. Но очищать их следует руками, а ни в коем случае не зубами. Стоматологи всегда узнают бывалых «грызунов» по характерным зазубринкам. Также семечки противопоказаны людям с проблемами желчного пузыря, а их калорийность составляет более 500 ккал на 100 граммов (небольшой стакан).

5. Грызть любые твердые предметы

Страдают: зубы, десны и слизистая рта. Еще сильнее страдает эмаль зубов у любителей покусывать в задумчивости скрепки, ручки, карандаши и другие твердые предметы. По этой же причине не стоит открывать зубами бутылки, разгрызать орехи, кубики льда и леденцы. Плюс ко всему вы можете получить стоматит или подцепить кишечную палочку.

6. Затягивать с походом в туалет

Страдают: почки, мочеполовая система, кишечник. В июне 2018 года юный геймер из Великобритании попал в больницу после того, как за 8 часов игры ни разу не отвлекся на поход в туалет. Его кишечник и мочевой пузырь были настолько раздуты, что предполагали даже раковую опухоль. Врачи сходятся во мнении: терпеть вредно, поскольку при этом перестают правильно работать сжимающие мышцы, повышаются риски инфекций мочеполовой системы и запоров.

7. Мыть голову горячей водой

Страдают: сосуды головного мозга, кожа головы. Если вы любите мыться под очень горячим душем, самое время отказаться от этой привычки. Во-первых, она может стать причиной сильных головных болей и головокружения. Во-вторых, под горячей водой сальные железы в коже головы начинают работать в усиленном темпе, и волосы быстро становятся грязными.

8. Трогать руками лицо и тереть глаза

Страдают: кожа, глаза. Различные высыпания, акне, герпес — вот возможные результаты попадания микроорганизмов с рук на лицо. Если же потереть глаза, есть шанс получить конъюнктивит — очень неприятное инфекционное заболевание, протекающее с воспалением, слезотечением, жжением и светобоязнью.

9. Слишком часто жевать жвачку

Страдают: желудок, зубы, кратковременная память. Есть несколько последствий злоупотребления жевательной резинкой: Процесс жевания стимулирует усиленное выделение желудочного сока. Поэтому жвачку не стоит употреблять до еды: это может спровоцировать развитие гастрита или даже язвы желудка.

Жевательная резинка вредна для зубов, а также коронок и мостов. Из-за повышенного слюноотделения «разъедаются» пломбы, а из-за интенсивных движений челюстей травмируются жевательные поверхности.

Жевательная резинка влияет на память. Ее употребление улучшает запоминание, помогает сосредоточиться на заданиях, требующих продолжительного наблюдения. Однако кратковременную память она, наоборот, ухудшает, делая вас более рассеянным.

10. Читать лежа

Страдают: глаза, позвоночник, кожа на шее. При чтении в кровати нужно соблюдать правила: Не держать книгу слишком близко от глаз (менее 25 см).

Не горбиться и не перенапрягать шею.

Не стоит читать на боку — расстояние от книги до глаз будет разным, и им придется сильнее напрягаться.

Не читать на животе — пострадает позвоночник. Как видите, соблюсти все эти правила сложно. Кроме того, большинство таких поз способствуют появлению глубоких горизонтальных морщин на шее.

11. Облизывать мелкие ранки и дуть на них

Страдает: процесс регенерации. Что вам хочется сделать в первую очередь, когда вы порезали палец? Подуть на него или сунуть в рот? Ученые из Гарвардского университета насчитали более 600 видов микроорганизмов, живущих во рту человека. Среди этих бактерий всегда присутствуют различные стафилококки и стрептококки. Свернувшаяся кровь на ранке — прекрасная среда для их размножения. Обработайте рану специальными средствами, иначе порез будет заживать дольше и тяжелее.

12. Говорить шепотом

Страдают: голосовые связки, гортань. Исследование ученого и в прошлом вокалиста Роберта Саталоффа показало: большинство людей сильно сжимают и напрягают голосовые связки, когда говорят шепотом. Это увеличивает риск микротравм гортани. Особенно это опасно для тех, кому приходится много говорить, а также для страдающих ларингитом.

А с какими вредными привычками, подрывающими здоровье, боретесь вы?