12 привычек, которые мы привыкли считать безобидными. А зря
Все знают о том, что поздно ложиться спать или переедать вредно. Но иногда опасность для здоровья могут представлять даже наши, казалось бы, безобидные привычки. Вам известно, что, если чихнуть, зажав нос, можно попасть в больницу? Или что жевательная резинка может не только лишить вас пломбы, но и сделать более рассеянным?
AdMe.ru собрал небольшой список привычек, которые искусно маскируются под безобидные, а на самом деле вредят нам.
1. Чихать «в себя»
Страдают: дыхательная система, сосуды головы, мозг. При неудачном стечении обстоятельств — пищевод.
Основная функция чихания — избавление от бактерий, вирусов и частичек пыли. Когда вы сдерживаете его, бактерии остаются на месте. Но это полбеды. Представьте себе, что будет, если вы попытаетесь выстрелить, заткнув дуло. То же самое происходит внутри носоглотки — вся сила «удара» уходит обратно и может повредить, например, слух, повысить внутричерепное давление или повредить пищевод (если вы при этом ели).
2. Использовать зубочистки
Страдают: десны.
Стоматологи не одобряют зубочистки. Они сравнительно безобидны для эмали, но десны страдают сильно. Да и качественно вычистить межзубные промежутки зубочисткой практически невозможно. Для гигиены полости рта после еды гораздо безопаснее зубная нить (при правильном использовании).
3. Спать лицом в подушку
Страдают: дыхание, кровообращение, позвоночник, кожа лица.
Спать, уткнувшись в подушку, уютно, но вредно. В этой позе дыхание затруднено, шея находится в неестественном и напряженном положении, страдают кровообращение и шейные позвонки. К тому же врачи предупреждают: образующиеся при таком сне временные морщинки на лице вскоре станут постоянными.
4. Разгрызать семечки зубами
Страдают: зубы, желчный пузырь.
Семена подсолнечника вкусны и полезны. Но очищать их следует руками, а ни в коем случае не зубами. Стоматологи всегда узнают бывалых «грызунов» по характерным зазубринкам. Также семечки противопоказаны людям с проблемами желчного пузыря, а их калорийность составляет более 500 ккал на 100 граммов (небольшой стакан).
5. Грызть любые твердые предметы
Страдают: зубы, десны и слизистая рта.
Еще сильнее страдает эмаль зубов у любителей покусывать в задумчивости скрепки, ручки, карандаши и другие твердые предметы. По этой же причине не стоит открывать зубами бутылки, разгрызать орехи, кубики льда и леденцы. Плюс ко всему вы можете получить стоматит или подцепить кишечную палочку.
6. Затягивать с походом в туалет
Страдают: почки, мочеполовая система, кишечник.
В июне 2018 года юный геймер из Великобритании попал в больницу после того, как за 8 часов игры ни разу не отвлекся на поход в туалет. Его кишечник и мочевой пузырь были настолько раздуты, что предполагали даже раковую опухоль. Врачи сходятся во мнении: терпеть вредно, поскольку при этом перестают правильно работать сжимающие мышцы, повышаются риски инфекций мочеполовой системы и запоров.
7. Мыть голову горячей водой
Страдают: сосуды головного мозга, кожа головы.
Если вы любите мыться под очень горячим душем, самое время отказаться от этой привычки. Во-первых, она может стать причиной сильных головных болей и головокружения. Во-вторых, под горячей водой сальные железы в коже головы начинают работать в усиленном темпе, и волосы быстро становятся грязными.
8. Трогать руками лицо и тереть глаза
Страдают: кожа, глаза.
Различные высыпания, акне, герпес — вот возможные результаты попадания микроорганизмов с рук на лицо. Если же потереть глаза, есть шанс получить конъюнктивит — очень неприятное инфекционное заболевание, протекающее с воспалением, слезотечением, жжением и светобоязнью.
9. Слишком часто жевать жвачку
Страдают: желудок, зубы, кратковременная память.
Есть несколько последствий злоупотребления жевательной резинкой:
- Процесс жевания стимулирует усиленное выделение желудочного сока. Поэтому жвачку не стоит употреблять до еды: это может спровоцировать развитие гастрита или даже язвы желудка.
- Жевательная резинка вредна для зубов, а также коронок и мостов. Из-за повышенного слюноотделения «разъедаются» пломбы, а из-за интенсивных движений челюстей травмируются жевательные поверхности.
- Жевательная резинка влияет на память. Ее употребление улучшает запоминание, помогает сосредоточиться на заданиях, требующих продолжительного наблюдения. Однако кратковременную память она, наоборот, ухудшает, делая вас более рассеянным.
10. Читать лежа
Страдают: глаза, позвоночник, кожа на шее.
При чтении в кровати нужно соблюдать правила:
- Не держать книгу слишком близко от глаз (менее 25 см).
- Не горбиться и не перенапрягать шею.
- Не стоит читать на боку — расстояние от книги до глаз будет разным, и им придется сильнее напрягаться.
- Не читать на животе — пострадает позвоночник.
Как видите, соблюсти все эти правила сложно. Кроме того, большинство таких поз способствуют появлению глубоких горизонтальных морщин на шее.
11. Облизывать мелкие ранки и дуть на них
Страдает: процесс регенерации.
Что вам хочется сделать в первую очередь, когда вы порезали палец? Подуть на него или сунуть в рот? Ученые из Гарвардского университета насчитали более 600 видов микроорганизмов, живущих во рту человека. Среди этих бактерий всегда присутствуют различные стафилококки и стрептококки. Свернувшаяся кровь на ранке — прекрасная среда для их размножения. Обработайте рану специальными средствами, иначе порез будет заживать дольше и тяжелее.
12. Говорить шепотом
Страдают: голосовые связки, гортань.
Исследование ученого и в прошлом вокалиста Роберта Саталоффа показало: большинство людей сильно сжимают и напрягают голосовые связки, когда говорят шепотом. Это увеличивает риск микротравм гортани. Особенно это опасно для тех, кому приходится много говорить, а также для страдающих ларингитом.
А с какими вредными привычками, подрывающими здоровье, боретесь вы?
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