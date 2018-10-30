12 привычек, которые мы привыкли считать безобидными. А зря

Все знают о том, что поздно ложиться спать или переедать вредно. Но иногда опасность для здоровья могут представлять даже наши, казалось бы, безобидные привычки. Вам известно, что, если чихнуть, зажав нос, можно попасть в больницу? Или что жевательная резинка может не только лишить вас пломбы, но и сделать более рассеянным?

AdMe.ru собрал небольшой список привычек, которые искусно маскируются под безобидные, а на самом деле вредят нам.

1. Чихать «в себя»

Страдают: дыхательная система, сосуды головы, мозг. При неудачном стечении обстоятельств — пищевод.

Основная функция чихания — избавление от бактерий, вирусов и частичек пыли. Когда вы сдерживаете его, бактерии остаются на месте. Но это полбеды. Представьте себе, что будет, если вы попытаетесь выстрелить, заткнув дуло. То же самое происходит внутри носоглотки — вся сила «удара» уходит обратно и может повредить, например, слух, повысить внутричерепное давление или повредить пищевод (если вы при этом ели).

2. Использовать зубочистки

Страдают: десны.

Стоматологи не одобряют зубочистки. Они сравнительно безобидны для эмали, но десны страдают сильно. Да и качественно вычистить межзубные промежутки зубочисткой практически невозможно. Для гигиены полости рта после еды гораздо безопаснее зубная нить (при правильном использовании).

3. Спать лицом в подушку

Страдают: дыхание, кровообращение, позвоночник, кожа лица.

Спать, уткнувшись в подушку, уютно, но вредно. В этой позе дыхание затруднено, шея находится в неестественном и напряженном положении, страдают кровообращение и шейные позвонки. К тому же врачи предупреждают: образующиеся при таком сне временные морщинки на лице вскоре станут постоянными.

4. Разгрызать семечки зубами

Страдают: зубы, желчный пузырь.

Семена подсолнечника вкусны и полезны. Но очищать их следует руками, а ни в коем случае не зубами. Стоматологи всегда узнают бывалых «грызунов» по характерным зазубринкам. Также семечки противопоказаны людям с проблемами желчного пузыря, а их калорийность составляет более 500 ккал на 100 граммов (небольшой стакан).

5. Грызть любые твердые предметы

Страдают: зубы, десны и слизистая рта.

Еще сильнее страдает эмаль зубов у любителей покусывать в задумчивости скрепки, ручки, карандаши и другие твердые предметы. По этой же причине не стоит открывать зубами бутылки, разгрызать орехи, кубики льда и леденцы. Плюс ко всему вы можете получить стоматит или подцепить кишечную палочку.

6. Затягивать с походом в туалет

Страдают: почки, мочеполовая система, кишечник.

В июне 2018 года юный геймер из Великобритании попал в больницу после того, как за 8 часов игры ни разу не отвлекся на поход в туалет. Его кишечник и мочевой пузырь были настолько раздуты, что предполагали даже раковую опухоль. Врачи сходятся во мнении: терпеть вредно, поскольку при этом перестают правильно работать сжимающие мышцы, повышаются риски инфекций мочеполовой системы и запоров.

7. Мыть голову горячей водой

Страдают: сосуды головного мозга, кожа головы.

Если вы любите мыться под очень горячим душем, самое время отказаться от этой привычки. Во-первых, она может стать причиной сильных головных болей и головокружения. Во-вторых, под горячей водой сальные железы в коже головы начинают работать в усиленном темпе, и волосы быстро становятся грязными.

8. Трогать руками лицо и тереть глаза

Страдают: кожа, глаза.

Различные высыпания, акне, герпес — вот возможные результаты попадания микроорганизмов с рук на лицо. Если же потереть глаза, есть шанс получить конъюнктивит — очень неприятное инфекционное заболевание, протекающее с воспалением, слезотечением, жжением и светобоязнью.

9. Слишком часто жевать жвачку

Страдают: желудок, зубы, кратковременная память.

Есть несколько последствий злоупотребления жевательной резинкой:

  • Процесс жевания стимулирует усиленное выделение желудочного сока. Поэтому жвачку не стоит употреблять до еды: это может спровоцировать развитие гастрита или даже язвы желудка.
  • Жевательная резинка вредна для зубов, а также коронок и мостов. Из-за повышенного слюноотделения «разъедаются» пломбы, а из-за интенсивных движений челюстей травмируются жевательные поверхности.
  • Жевательная резинка влияет на память. Ее употребление улучшает запоминание, помогает сосредоточиться на заданиях, требующих продолжительного наблюдения. Однако кратковременную память она, наоборот, ухудшает, делая вас более рассеянным.

10. Читать лежа

Страдают: глаза, позвоночник, кожа на шее.

При чтении в кровати нужно соблюдать правила:

  • Не держать книгу слишком близко от глаз (менее 25 см).
  • Не горбиться и не перенапрягать шею.
  • Не стоит читать на боку — расстояние от книги до глаз будет разным, и им придется сильнее напрягаться.
  • Не читать на животе — пострадает позвоночник.

Как видите, соблюсти все эти правила сложно. Кроме того, большинство таких поз способствуют появлению глубоких горизонтальных морщин на шее.

11. Облизывать мелкие ранки и дуть на них

Страдает: процесс регенерации.

Что вам хочется сделать в первую очередь, когда вы порезали палец? Подуть на него или сунуть в рот? Ученые из Гарвардского университета насчитали более 600 видов микроорганизмов, живущих во рту человека. Среди этих бактерий всегда присутствуют различные стафилококки и стрептококки. Свернувшаяся кровь на ранке — прекрасная среда для их размножения. Обработайте рану специальными средствами, иначе порез будет заживать дольше и тяжелее.

12. Говорить шепотом

Страдают: голосовые связки, гортань.

Исследование ученого и в прошлом вокалиста Роберта Саталоффа показало: большинство людей сильно сжимают и напрягают голосовые связки, когда говорят шепотом. Это увеличивает риск микротравм гортани. Особенно это опасно для тех, кому приходится много говорить, а также для страдающих ларингитом.

А с какими вредными привычками, подрывающими здоровье, боретесь вы?

Фото на превью Depositphotos, Depositphotos

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1 Комментарии
  • 30 октября 2018
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