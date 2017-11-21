Когда ученые придумали эти 12 изобретений, они действительно думали о нас

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Каждый день, неделю или месяц на свет появляются новые удивительные открытия и изобретения. Особенно приятно, когда они помогают людям и животным. AdMe.ru расскажет вам о 12 изобретениях XXI века, которые не просто улучшают нашу жизнь, а открывают нам новое будущее.

Череп, напечатанный на 3D-принтере

Современные технологии буквально спасли 22-летней девушке жизнь. Ее собственный череп был настолько толстым, что вызвал серьезное нарушение зрения и головные боли. Исправить проблему помог пластиковый имплантат, напечатанный на 3D-принтере.

Искусственное сердце

Искусственное сердце, которое может работать автономно несколько часов, после чего его можно подключить к внешнему источнику питания с помощью провода. Оно может стать последней надеждой для людей с тяжелой сердечной недостаточностью.

Биопринтер

Разработка технологии 3D-биопринтинга играет большую роль в выращивании органов и разработке инновационных биоматериалов. Эта технология поможет создавать заменители человеческих органов, в некоторых случаях обладающие свойствами, превосходящими природные органы.

Экзоскелет

Возможно, одним из самых впечатляющих изобретений века можно назвать экзоскелет eLEGS — устройство, которое позволит встать на ноги людям с ограниченными возможностями передвижения.

Капсульная эндоскопия

Больше никаких мучительных процедур. Миниатюрная капсула размером с большую витаминку со встроенной видеокамерой, сенсором и источником света упрощает исследование органов желудочно-кишечного тракта.

Протезирование

В далеком 1999 году слониха по имени Мотала подорвалась на мине. И вот спустя 10 лет появилась технология протезирования, которая подарила слонихе возможность ходить.

Синтезатор речи

Совсем недавно компания Intel выложила в открытый доступ программу-синтезатор речи ACAT, которой пользуется ученый Стивен Хокинг. Система позволяет не только распознавать и синтезировать речь, но и управлять компьютером, упрощая его доступность для людей с ограниченными возможностями.

Бионическая рука

Благодаря науке и достижениям в сфере бионики человек с ограниченными возможностями может вновь обрести конечность и жить полной жизнью.

Бионический глаз

Еще пару десятилетий назад никто не мог подумать, что у слепых людей будет возможность увидеть этот мир. Но ученые создали бионический имплантат, который получает визуальную информацию с миниатюрной камеры, встроенной в специальные очки, и преобразует ее в серию импульсов.

Столовые приборы для людей с нарушением моторики рук

Научные работники из Калифорнии оказали неоценимую услугу людям, которым очень непросто без посторонней помощи донести ложку до рта. При нарушении моторики рук содержимое ложки, как правило, не достигает цели. Решить проблему может специальное устройство, разработанное специально для людей с нарушенной моторикой.

Выращивание органов и конечностей

Исследователи из Центральной больницы Массачусетса сделали огромный шаг в создании искусственных конечностей, вырастив переднюю лапу крысы с функционирующими сосудами и мышцами. В будущем эта технология позволит создавать искусственные конечности для человека.

Ракета MCT Илона Маска

Все вышеперечисленные изобретения очень важны для нас, но они абсолютно бесполезны, если жизнь человечества будет под угрозой. Поэтому Илон Маск уже в 2024 году с помощью Big Falcon Rocket планирует отправить первых людей для заселения новой планеты. Ну не круто ли?