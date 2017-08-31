10 популярных продуктов, которые наносят вашим зубам непоправимый вред

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Все мы хотим иметь здоровую улыбку и делаем для этого что можем: регулярно посещаем стоматолога, отказываемся от сладкого и вообще следим за рационом. Правда, нередко и то, что кажется безопасным, наносит ущерб нашему здоровью. Чтобы предостеречь своих читателей, AdMe.ru составил перечень знакомых всем продуктов, которые принесут зубам больше вреда, чем пользы.

Черника

Черника не влияет на крепость зубов, зато сразу окрашивает их в синий цвет. Конечно, если не есть ее слишком часто, то ничего не случится, но вот фанаты этой ягоды должны быть готовы к тому, что со временем зубы слегка пожелтеют от черничного сока.

Белое вино

Ценителям белого вина придется выбирать: любимый напиток или здоровая эмаль. Если вы боитесь гиперчувствительности и ломкости зубов, то второй вариант — для вас.

Красное вино

Красное же вино не столько повлияет на здоровье зубов, сколько придаст неприглядный серый оттенок.

Чипсы

Здесь все просто: чипсы, состоящие из быстрых углеводов под воздействием слюны преобразуются в глюкозу, а это грозит зубам банальным, но опасным кариесом. А еще после чипсов остается особый «мучной» налет и если не хотите, чтоб вслед за ним появился налет зубной то, перекусив, прополощите рот водой.

Жевательная резинка

Казалось бы, если жвачка без сахара, какой вред она может нанести зубам? Но главная опасность жевательной резинки не в ее сладости, а в разрушительном механическом воздействии на пломбы, коронки и мосты. К тому же во время жевания повышается слюноотделение, а это чревато образованием щелочи, которая, в свою очередь, разъедает все те же пломбы и саму эмаль.

Попкорн

В кино и без попкорна? Стоит задуматься об этом, ведь в каждой упаковке попадаются нелопнувшие кукурузные зерна, способные повредить коронки и слабые зубы. К тому же сладкое лакомство состоит из быстрых углеводов, которые, оказавшись во рту, образуют разрушительную для зубов глюкозу.

Томаты

Как и цитрусовые, томаты обладают повышенной кислотностью, и касается это не только свежих плодов, но и различных соусов, супов и рагу. Кислота крайне негативно воздействует на эмаль и значительно повышает чувствительность зубов. Стоит поостеречься и не готовить слишком часто блюда, в составе которых преобладают томаты.

Хлеб, макароны и картофель

Продукты, которые содержат большое количество крахмала, при пережевывании липнут к зубам и надолго остаются во рту. Прилипшие кусочки провоцируют образование питательной среды для налета. К тому же, взаимодействуя со слюной, крахмалистые вещества превращаются в сахар, переизбыток которого ведет к кариесу, и не только.

Сухофрукты

Если сушеные яблоки и груши просто сладкие, то курага, чернослив и прочие «жевательные» сухофрукты опасны тем, что их липкая текстура буквально приклеивает сахар к зубам. Как известно, сахар на зубах приводит к плохим последствиям — провоцирует образование кариеса и портит эмаль.

Чай

Ни для кого не секрет, что чай включает в себя кофеин, который хоть и оказывает общее негативное воздействие на организм, но вот ротовой полости не вредит. Гораздо меньше в чае фторида, однако именно он пагубно влияет на здоровье зубов. Фторид необходим человеку, но его переизбыток приводит к серьезным заболеваниям зубов и костей. Чтобы обезопасить себя, пейте не более 4 чашек в день и откажитесь от дешевого пакетированного чая.

Бонус: узнайте, о проблемах с какими органами сообщает зубная боль

Некоторые врачи утверждают, что можно проследить связь между заболевшим зубом и ухудшением работы отдельных органов. К примеру, если ноют клыки, то стоит провериться на холецистит, а вместе с резцом могут болеть сердце и желудок. Доказать такую взаимосвязь сложно, но, если хотите запомнить, какой зуб за какой орган отвечает, просто посмотрите на нашу схему.