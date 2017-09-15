12 вредных продуктов, которых мы боимся совершенно напрасно

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В погоне за «правильным» питанием мы безжалостно вычеркиваем из рациона много продуктов, которые диетологи когда-то окрестили вредными. А ведь на самом деле сбалансированное питание — это не только овощи и обезжиренный творог! Adme.ru собрал список продуктов, которые вам стоит вернуть в рацион, чтобы поддерживать хорошее здоровье и самочувствие.

Семечки

Семена подсолнуха содержат белки, полезные ненасыщенные жиры, клетчатку, витамин Е, медь, железо и еще ряд полезных элементов. Ненасыщенные жиры помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, снизить уровень холестерина в крови. Витамин Е защищает от рака и помогает сохранить цветущий вид вашей кожи.

Бекон

Бекон содержит селен, который защищает клетки от повреждений, а также витамин В и фосфор, необходимые для нормального функционирования нервной системы. Это неоценимый источник белка для создания клеток кожи, волос и мышц. Также бекон имеет свойство, полезное для беременных женщин: он помогает развиваться мозгу нерожденного ребенка.

Картофель

В картофеле содержатся кальций и натрий, витамины С и D, а также клетчатка и волокна. Клетчатка помогает похудеть, распределяя питательные вещества, обеспечивая нормальную работу пищеварительной системы и долгое чувство насыщения. Волокна снижают уровень холестерина в крови, а витамин С повышает иммунитет.

Какао

В какао содержатся кальций и калий. Они помогают укрепить кости, обеспечивают нормальную работу сердечно-сосудистой системы, поддерживают нервную систему и стимулируют сокращение мышц. Медь поддерживает метаболизм, помогает повысить энергию, обеспечивает молодость кожи. Она же необходима для нормальной работы нервной системы.

Фисташки

Фисташки помогают поддерживать здоровье сердца благодаря витамину Е и L-аргинину. Эти вещества полезны для сохранения гибкости артерий и нормальной густоты крови. Большое количество антиоксидантов, содержащихся в фисташках, помогает сохранять молодость кожи. Лютеин и зеаксантин снижают риск потери зрения при регулярном употреблении.

Кетчуп

В томатном кетчупе содержится высокий уровень ликопина, полезного для профилактики развития раковых клеток. Он предотвращает окисление жира в сосудах, снижает риск развития сердечных заболеваний. Витамин А помогает улучшить зрение, а также выступает как средство для профилактики слепоты.

Сливочное масло

Сливочное масло — источник очень важных для нашего организма жирных кислот. Кроме того, последние исследования показали, что сливочное масло не имеет никакого отношения к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и не представляет угрозы для здоровья.

Кленовый сироп

Благодаря содержащимся в нем антиоксидантам, кленовый сироп помогает поддерживать иммунную систему и защищает организм от действия вредных веществ. Он является хорошим средством для профилактики анемии, насыщает кровь кислородом. Марганец поддерживает нормальное функционирование мозга, помогает работе нейронов.

Арахисовое масло

Витамин В6 и витамин В12, которыми богат арахис, необходимы для доставки кислорода в ткани организма. Витамин В6 помогает доставить питательные вещества в мышцы. Согласно последним исследованиям, содержащийся в арахисовом масле ниацин помогает снизить риск болезни Альцгеймера до 70 %.

Белый шоколад

Белый шоколад содержит линолевую кислоту, которая поддерживает здоровье сосудов и предотвращает риск развития гипертонии. Также белый шоколад может спасти вас от подагры. Шоколад содержит флаваноиды, которые очень полезны для мозга. Они помогают формированию памяти — как краткосрочной, так и долгосрочной.

Виски

Виски способствует улучшению работы мозга. В виски содержится антиоксидант, который помогает организму предотвращать рост раковых клеток, поддерживать иммунную систему и лучше справляться с заболеваниями. Виски уменьшает свертываемость крови и является хорошим средством для профилактики заболеваний сосудов.

Саке

В саке содержатся аминокислоты, которые помогают предотвратить остеопороз, и пептиды, предотвращающие болезнь Альцгеймера. Эти же пептиды помогают снизить кровяное давление, предотвратить гипертонию и, как следствие, избежать инсульта, стенокардии и сердечного приступа.