12 ошибок и случайностей, которые повлияли на ход истории

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Как известно, у каждого действия есть свои последствия — хорошие или плохие, так или иначе меняющие течение жизни отдельных людей или всего человечества. AdMe.ru собрал для вас события, которые в разной степени повлияли ход событий.

Сухой закон и салат «Цезарь»

4 июля 1924 года в ресторане, расположенном в Мексике неподалеку от границы с США, шло бурное застолье. И если с алкоголем проблем не было, то запасы продуктов подошли к концу. И тут у владельца ресторана Цезаря Кардини возникла идея приготовить блюдо из того, что еще не успели съесть. Среди припасов находчивого повара обнаружился салат романо, пшеничный хлеб, пармезан и яйца. Именно из листьев романо, крутонов, тертого пармезана и соуса, состоящего из яиц, лимонного сока, чеснока, вустерского соуса и оливкового масла, и был приготовлен первый «Цезарь» в мире.

Ошибка в расчетах и заражение огромной территории

В 1954 году в районе атолла Бикини были проведены испытания ядерной бомбы, взрыв которой стал в 2,5 раза мощнее прогнозируемого — 15 мегатонн вместо наиболее вероятных 6. Ошибка произошла по вине проектировщиков бомбы, которые решили, что литий-7, присутствующий в составе бомбы, будет неактивен. Результатом этой чудовищной ошибки стало не только изменение очертаний атолла Бикини и радиоактивное загрязнение гигантской территории, но и гибель множества людей от последствий лучевой болезни.

Бракованное вино и дом Периньон

В середине XVII века монах-бенедиктинец Пьер Периньон изучал способы удаления пузырьков из вина, которое производилось в его монастыре. По мнению монаха, именно пузырьки, образующиеся во время брожения, делали вино неблагородным, да и взрывались бочки с напитком довольно часто. Для того чтобы исправить все это, он придумал разливать вино в бутылки и затыкать их деревянными пробками, позволяющими сдерживать углекислый газ. Однако с приходом ко власти регента Филиппа II Орлеанского, предпочитавшего именно пенистый напиток, весь парижский двор в намерении угодить правителю стал пить исключительно его.

Раны Иньиго де Лойолы и орден иезуитов

В 1521 году Иньиго де Лойола участвовал в обороне Памплоны и получил серьезную рану ноги. Восстанавливаясь в замке после нескольких операций, он попросил принести ему рыцарские романы, которых в местной библиотеке не оказалось. Взамен этого ему принесли труд под названием «Жизнь Иисуса Христа» и один том «Жития святых». По словам самого Лойолы, чтение этих книг открыло в нем «непостижимый мир», и постепенно бравый рыцарь начал все больше и больше погружаться в религию. Через 19 лет Иньиго организовал и стал главой ордена иезуитов, сыгравшего главную роль в возрождении в Европе католической веры после эпохи Реформации.

Строительство лесопилки и калифорнийская золотая лихорадка

24 января 1848 года управляющий строительством лесопилки на реке Американ-ривер Джеймс У. Маршалл обнаружил в водяном колесе небольшие желтые камушки. Он отнес находку своему работодателю Джону Саттеру, который, проверив их, пришел к выводу, что это чистое золото. Несмотря на то что Саттер хотел скрыть факт обнаружения золота, очень скоро весть об этом распространилась по стране. Огромное количество людей ринулось в Калифорнию, население городка Сан-Франциско за 2 года увеличилось с 1 000 до 25 000 человек, началось строительство дорог, школ и церквей по всему штату. Кстати говоря, именно в Калифорнии в 1853 году, во время золотой лихорадки, Ливай Страусс сшил и продал первые в мире джинсы.

Месть и чипсы

Удивительно, но чипсы и джинсы появились в одном и том же году. 24 августа 1853 года шеф-повар американского ресторана Moon’s Lake House Джордж Крам приготовил для одного из своих клиентов привычную порцию картошки фри. Однако посетителю пришлась не по вкусу толщина нарезанной картошки, на что он и пожаловался Краму. Повар разозлился, в ответ нарезал картофель ломтиками толщиной не больше бумаги и обжарил их в кипящем масле. Однако посетитель пришел в бурный восторг, и с тех пор в ресторане появилось новое блюдо — «Чипсы Саратога». Несмотря на то что рецепт подобного блюда упоминается еще в кулинарной книге 1817 года и Джордж Крам, скорее всего, не является его изобретателем, заслуга популярности чипсов, без сомнения, принадлежит ему.

Неправильный маршрут и начало Первой мировой войны

Как известно, поводом для начала Первой мировой войны послужило убийство принца Франца Фердинанда, произошедшее в 1914 году. Однако мало кто знает, что несмотря на то что Гаврило Принцип был одним из заговорщиков, планировавших преступление, убить принца ему удалось по воле случая. Утром 28 июля принц прибыл в Сараево, и по дороге в городскую ратушу один из заговорщиков кинул гранату, которую Франц Фердинанд инстинктивно отбросил в толпу людей. После посещения ратуши он отправился навестить пострадавших от взрыва гранаты, однако водителю об изменении маршрута не сообщили. Когда машина завернула на улицу Франца Иосифа, по которой принц утром ехал в ратушу, ее заметил стоящий возле кафе Принцип, сделавший фактически первые выстрелы Первой мировой войны.

Расплавленный шоколад и переворот в кулинарии

В 1945 году Перси Лебарон Спенсер уже 20 лет работал над созданием радаров для американской фирмы Raytheon. В один из дней, проходя мимо установки, излучающей высокочастотные волны, он заметил, что шоколад в его кармане (по другой версии — бутерброд с сыром) растаял. Перси не растерялся и купил в ближайшем магазине сухие зерна кукурузы, которые установка тут же превратила в попкорн. Затем он решил сварить с ее помощью яйцо, которое благополучно взорвалось. Патент на первую микроволновую печь, получившую имя Radarange, был получен 8 октября 1945 года. Спустя 2 года в продаже появилась первая коммерческая печь, «рост» которой достигал 180 см, а вес — 340 кг. Стоил этот «агрегат» $ 5 000.

Ненужные болванки и нержавеющая сталь

В 1913 году английский металлург-самоучка Гарри Брирли проводил изучение сплавов в поиске идеальной формулы металла для изготовления оружейных стволов. Неудачные, по его мнению, заготовки он просто-напросто складывал в кучу, где они и ржавели. Однажды Гарри заметил, что одна из отливок, сделанных месяц назад, в отличие от остальных, совершенно не поржавела. Брирли отправил отливки двум фабрикантам в Шеффилд, где уже несколько веков находились заводы по производству ножей и столовых приборов, однако те не заинтересовались его открытием. Лишь год спустя Брирли встретил школьного товарища, вместе с которым они придумали способ обрабатывать сплав так, чтобы он не был хрупким. Уже в 1916 году им удалось получить патент на свое изобретение в США.

Чай и Война за независимость

16 декабря 1773 года в американском Бостоне произошло событие, которое вошло в историю как Бостонское чаепитие. Группа, называвшая себя «Сынами свободы», переодевшись в костюмы индейцев, в знак протеста против принятого в мае «Чайного закона» выбросила в воду 342 ящика с чаем, находившихся в трюмах прибывших из Англии кораблей. Несмотря на уже имеющиеся разногласия между североамериканскими колониями и Великобританией, историки считают, что именно Бостонское чаепитие стало катализатором Войны за независимость, в результате которой были образованы Соединенные Штаты Америки.

Стертые записи и высадка на Луну

По официальным данным, 20 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг первым вышел на поверхность Луны. Согласно же разнообразным слухам, ходящим по всему миру с тех пор, все это сплошная мистификация и американцы никогда не высаживались на спутнике Земли. Подогрел слухи и тот факт, что оригинальные кадры, запечатлевшие исторический момент, были случайно уничтожены специалистами НАСА, освобождавшими пленки для новых видеозаписей. Сохранились только 4 копии, переданные в свое время различным телекомпаниям. В 2009 году голливудские специалисты восстановили записи с имеющихся копий, и сегодня они доступны всем на сайте НАСА. Впрочем, что именно восстанавливали в Голливуде и восстанавливали ли вообще, учитывая возможности современных технологий, мы с вами вряд ли узнаем.